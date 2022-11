La aprobación de una ley contra la "propaganda" homosexual en Rusia dejará fuera de juego a obras maestras de la historia del cine rodadas por Alfred Hitchcock, Pier Paolo Pasolini, Fellini o Pedro Almodóvar.



El conocido crítico ruso Antón Dolin adelantó que la ley, que consideró propia de un "Estado totalitario", llevará a la prohibición de numerosas películas, desde tiempos del cine mudo hasta nuestros días.

"El arte debe ser abierto y libre. Esa es la condición para su subsistencia", comentó en un vídeo realizado en París y publicado por el diario digital Meduza.



Entre esas cintas, Dolin incluyó veinticinco rodadas en los últimos cien años, algunas muy famosas, pero que no todos los espectadores relacionan directamente con la comunidad LGBTQ+.



De las primeras décadas del cine, el crítico incluye a la "Caja de Pandora" (Lulú) de Georg Wilhelm Pabst y protagonizada por la legendaria Louise Brooks y "Michael" de Carl Theodor Dreyer. "La soga" de Alfred Hitchkock sobre un crimen perfecto resuelto por James Stewart también podría ser censurado en el marco de la nueva ley.



La obra del italiano Pier Paolo Pasolini también figura en esta lista negra con "Teorema" (Terence Stamp), igual que "Satiricón" de su compatriota Federico Fellini o "Muerte en Venecia" del también genio transalpino Luchino Visconti.



Los rusos también podrían verse privados de las creaciones del español Pedro Almodóvar, como es el caso de "La mala educación", interpretada por Gael García Bernal. Lo mismo ocurrirá con "Mulholland Drive", la obra maestra de David Lynch con Naomi Watts de protagonista, o el debut cinematográfico de Tom Ford, "A single man".



También entran en la lista la primera gran actuación de Daniel Day-Lewis en "Mi hermosa lavandería" de Steven Frears; "Mi Idaho privado" de Gus Van Sant con una pareja legendaria formada por Keanu Reeves y el fallecido River Phoenix, o "Happy together" de Wong Kar-wai, rodada en Argentina.



Ya en el siglo XXI, las relaciones homosexuales podría atraer la atención de los censores rusos en "La vida de Adele" con Lea Seydoux; "Carol" de Kate Blanchet y Rooney Mara; "Handmaiden" de Park Chan-wook o "Moonlight" de Barry Jenkins.



Entre las películas que llegaron a tiempo antes de la aprobación de la ley y del cierre del mercado ruso por la campaña militar rusa en Ucrania son "Eternals", "Titan" o "El poder del perro" con Benedict Cumberbatch.



Las cintas que no llegarán a estrenarse en estos momentos en la gran pantalla son, según Dolin, "The Whale" con Brendan Fraser; "Tár", de nuevo con Blanchett; "Close" con Lukas Dhont, o "La mujer de Tchaikovsky" del ruso Kiril Serébrennikov.



EFE