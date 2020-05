Así es 'Ruido capital', la serie que recuerda la década de los 90

La década de los 90 fue una etapa de muchos claroscuros en Colombia. La violencia estaba disparada, hubo los famosos apagones que cambiaron ciertas dinámicas y la apatía y la indiferencia se revelaban como reacciones ante un panorama complejo. Sin embargo, también fue una época en la que la juventud buscaba salidas lúdicas a todo eso y la música fue un elemento que dio paso a dar un respiro a esa realidad.

Precisamente esa es la idea que plantea la serie Ruido capital, la primera propuesta producida por la plataforma de contenidos de televisión Movistar Play en Colombia y que ya se encuentra disponible.



Ambientada en Bogotá, la historia se centra en un grupo de amigos que quieren expresarse a través de la música y al tiempo lidiar con la realidad que les tocó vivir, en un ejercicio de drama, comedia familiar y mucha nostalgia.



Fue creada por Mauricio Leiva-Cock y dirigida por la argentina Ana Katz y el uruguayo Pablo Stoll (Uruguay), quienes dieron forma a las vivencias de Simón Cuervo y Valentina León, de 13 años, quienes junto al grupo de rock Los Rotos hacen un retrato emotivo de su transición de niños a preadolescentes, en una experiencia que los acercó a una década para ellos nueva, fuera de las cámaras y la ficción.



“Cada objeto de esa época me reflejaba mucha felicidad, un poco de ingenuidad a pesar de lo complejo del momento, como que había una simpleza en los juegos, en la vida misma y en otras cosas que descubrí al trabajar en la serie”, explica la actriz Diana Wiswell, quien interpreta a la madre de Valentina y que, de alguna manera, representa en la trama a un público adulto que puede sentirse directamente conectado con la atmósfera.



Mientras que para Jerónimo Aguilar (Simón) fue realmente todo un descubrimiento entender la década de 1990.



“Fue duro ese cambio. Por ejemplo, las personas que vivieron esa época podrían tener un poco de dificultad con la tecnología de ahora, pero para mí fue algo loco encontrarme con la tecnología de antes”, rememora el joven.



“Fue todo un proceso de educación en los ensayos: tuvimos una inducción de los videojuegos, las películas y esa tecnología que se usaba en los 90, que no estaba del todo tan alejada en algunos casos, pero incluso así era totalmente diferente para alguien como yo. Hay detalles como no saber cómo usar un casete o como abrir un walkman”, recuerda Aguilar.

Lo mismo comenta el creador de la serie, Mauricio Leiva-Cock: “Fue un proceso interesante porque los más jóvenes enfrentaban una tecnología en la que había botones y no pantallas táctiles.



Yo soy de 1983 así que sabía un poco de ese momento histórico, pero creo que para los directores y guionistas de la serie fue también un reencuentro con cosas como el poder de la música que se revelaba no solo en Colombia, sino también en otros países, así como la televisión, que demostró que experimentamos cosas en común”.



Ruido capital es rock, punk y energía, pero, como asegura Leiva-Cock, “está relacionado con el concepto de amistad como eje de su narrativa”.

“Está muy conectada con la manera en la que se entendía la amistad y lo colectivo, que se notaba en los juegos, en salir a la calle en encontrarse y compartir”, recalca el creador.



“En el tema familiar, las cosas eran muy distintas, pues había más libertad y eso era raro porque la ciudad podía ser más peligrosa, pero no teníamos el control de nuestros papás o hermanos, ya que no existían cosas como los celulares y las dinámicas entre la familia estaban más relacionadas a estar juntos alrededor de cosas como la televisión, que era algo que nos congregaba”, analiza Leiva-Cock.



Mientras que para el actor Jerónimo Aguilar, lo más interesante de la experiencia fue haber podido meterse en la vida de su personaje y descubrir cosas tan sencillas como el rock en español.



Asimismo, Diana Wiswell define su experiencia en la serie de seis episodios como “un reencuentro con el poder y el valor de la juventud, que era capaz de hacer cualquier cosa, soñar y tratar de cambiar la situación que tuvieron que vivir”.



“A mí me tocó mucho todo el proceso de la pubertad que se explora en Ruido capital, en volver a pensar en situaciones. Yo no soy mamá, pero en el papel vi eso a través de mi hija en la ficción, quien vive una cantidad de cambios como mujer”.



Con la mirada de una realizadora argentina y un uruguayo, sumada a la participación especial del actor español Paco León, recordado por series como La peste o La casa de las flores, quien interpreta a un profesor de literatura en la trama.



“Ruido capital fue una situación muy hermosa, fue algo de mucho amor, de muchas miradas y creo que esto a los colombianos les va a gustar ”, dijo León en un encuentro virtual en Instagram.



“Siempre quise que hubiera una perspectiva extranjera para alcanzar otra mirada de esa realidad que estábamos viviendo en ese momento”, recuerda el artífice de la serie.

“Ampliamos un poco la mirada con las experiencias que ellos mismo vivieron en esa década y con los recuerdos de uno de nuestros guionistas”, complementa.



“Claro, eso le dio una capa extra a la serie”, comentó Jerónimo, que reconoce que adoró el trabajo con el intérprete español.



“Fue bueno que al final somos como una mezcla de cosas que se unieron y que tenemos que ir lidiando con cada situación: en la serie, con una banda musical y en el ejercicio profesional, compartiendo saberes con todo el equipo de actores y realizadores”, remata Wiswell.



Ruido Capital se rodó durante los meses julio y agosto de 2019 y estará disponible para los más de 70 millones de clientes de Movistar en Chile, Colombia, Argentina, Ecuador, Uruguay y México a través de la plataforma Movistar Play.



Andrés Hoyos Vargas

@AndresHoy1