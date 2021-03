‘Ruega por nosotros’, la aterradora película para Semana Santa

Los fanáticos del terror o quienes adoran asustarse con tramas con trasfondo religioso en plena época de Semana Santa pueden estar de plácemes con el estreno de Ruega por nosotros (The Unholy), protagonizada por Jeffrey Dean Morgan. La mala noticia, es que por ahora el estreno será en Estados Unidos el Jueves Santo 2 de abril



La buena, es que los seguidores del actor lo podrán ver en un matiz diferente, tras estar ocupado en el papel de Negan en la serie The Walking Dead desde el 2016. En ruega por nosotros Dean Morgan interpreta a un periodista venido a menos que trata de encontrar una historia que impulse de nuevo su carrera.

Precisamente, en un viaje a la región estadounidense de Nueva Inglaterra decide investigar una serie de acontecimientos paranormales en los que está implicada una joven que dice haber sido visitada por la Virgen María. Sin embargo, él es testigo de extraños acontecimientos que lo llevan a una experiencia aterradora.





Ruega por nosotros fue dirigida por Evan Spiliotopoulos, quien da el salto de guionista a director, con la ayuda de r Sam Raime (famoso por haber dirigido la famosa saga de horror Evil Dead, Drag Me to Hell y The Gift, entre otras y que aquí tomó el papel de productor. También actúan Cary Elwes, William Sadler, Katie Aselton, Christine Adams, Celeste Oliva, Diogo Morgado.



