Es bien conocido que las películas y las series toman decisiones de último momento todo el tiempo. Escenas que se eliminan, finales que se graban varias veces, canciones que se cambian y actores reemplazados son el pan de cada día de las grandes producciones de Hollywood.



Este último aspecto es el que, para los directores, puede resultar más difícil. Encontrar otro actor que pueda llenar los zapatos que había dejado su antecesor no es nada sencillo, más si las grabaciones ya empezaron o están a punto de hacerlo.

Estos son algunos artistas que tuvieron que ser sustituidos por otros, ¿tomaron la decisión correcta o no? Se lo dejamos a su criterio.

Ruby Stokes en ‘Bridgerton’

Uno de los cambios más recientes ha sido el de Ruby Stokes, quien le daba vida a ‘Francesca Bridgerton’ en la serie de época de Netflix. De acuerdo con el medio estadounidense ‘Deadline’, la sexta hermana Bridgerton será reemplazada por Hannah Dodd desde el inicio de la tercera temporada.



Su salida no tomó por sorpresa a muchos fanáticos, puesto que ya había rumores desde el mes de diciembre pasado. Sin embargo, hasta ahora se conoció quién sería su sustituta.

#Bridgerton



💥BOMBAZO💥



La actriz Hannah Dodd (#Eternals) interpretará a Francesca Bridgerton a partir de la 3T de la serie.



Este cambio de actriz ha ocurrido tras el fichaje de Ruby Stokes por la serie de @netflix, #LockwoodAndCo. pic.twitter.com/N1oniDeiAe — 《Previously SERIES》 (@PreviouslySerie) May 12, 2022

Stokes había aparecido en dos ocasiones en la primera temporada, ya que su personaje estaba de viaje con una tía. Para la segunda, estuvo en tres episodios y luego desapareció sin dejar rastro.



La razón de su ausencia se debió a que la actriz está participando en otra serie llamada ‘Lockwood & Co.’, a la cual se dedicará de lleno y por lo que renunció a ‘Bridgerton’.

“Amo a Francesca, pero la perdimos a mitad de la temporada 2. Después de agotar todas las demás opciones, desafortunadamente tuvo que salir por razones que escapan a nuestro control”, afirmó Chris Van Dusen, productor de la serie, para ‘TVLine’.

Dougray Scott en ‘X-Men’

Aunque es casi imposible imaginar a otro actor que no sea Hugh Jackman como ‘Wolverine’, lo cierto es que él no fue la primera opción del estudio para interpretar al famoso superhéroe.



Dougray Scott, famoso por sus papeles en ‘Búsqueda implacable 3’ (2019) y ‘El último pasajero’ (2013), ya había firmado contrato para ser el protagonista de ‘X- Men’ (2000), sin embargo, nunca llegó al set.

Audiciones de Wolverine. Dougray Scott fue el primer actor considerado para interpretar a Logan. Su compromiso con la filmación de Misión Imposible II hizo que los productores buscarán a alguien más, lo que llevó a Hugh Jackman a interpretar al personaje. pic.twitter.com/keeEDWs0XO — LUIS - 🎬 (@LUIS8171073011) February 23, 2020

Según contó el mismo actor en una entrevista con el diario 'The Telegraph’, tuvo que rechazar el papel para dedicarse de lleno a ‘Misión Imposible 2’ (2000), por pedido de Tom Cruise.



“Tom Cruise no me dejó hacerlo. Estábamos haciendo ‘Misión imposible’ y él me dijo: ‘Vas a quedarte aquí a acabar la película’. Le respondí que iba a hacerlo pero también iba a ir a lo otro. Por la razón que sea, él dijo que no podía”, afirmó.



No obstante, Scott afirmó para el mismo medio que no le guarda ningún rencor a Cruise y que admiraba el trabajo que hizo Jackman con ‘Wolverine’.

Eric Stoltz, Claudia Wells y Crispin Glover en ‘Volver al futuro’

El elenco de esta famosa serie de películas futuristas cambió varias veces. El que más sorprendió fue el reemplazo de Eric Slotz por Michael J. Fox en el personaje de ‘Marty McFly’.



De acuerdo con diversos medios estadounidenses, la salida de Slotz se dio tras seis semanas de producción de la primera película, luego de que los productores consideraron que él no era el adecuado para el rol.

Hoy de 1985 se estrenó en EEUU Back to the Future:



- Durante unas semanas, el papel de McFly lo interpretó Eric Stoltz(fotos), pero no tenía gracia. Se tomó tan en serio el papel que fuera de cámaras, quería que lo llamaran Marty. Fue despedido y sustituido por Michael J. Fox. pic.twitter.com/P1pUiI6QMf — RelatandoHistoria (@relatandohisto1) July 3, 2019

El cambio fue tan repentino que, años después, Christopher Lloyd le contó al medio ‘GQ’ que él había quedado muy sorprendido por la decisión: “Stoltz es un actor maravilloso. No tenía ni idea de que se avecinaba el cambio. Mi mayor temor, porque realmente estaba trabajando para hacer las cosas bien con ‘Doc’, era pensar: 'No sé si puedo volver a hacer (todas las escenas) de nuevo'”.

Curiosidad: Eric Stoltz como "Marty McFly" en "Back to the Future" antes de que fuera remplazado por Michael J. Fox pic.twitter.com/75fyZmHg30 — Tuiter Pro (@TuiterPro) October 23, 2015

Para la segunda cinta de la saga vino el segundo cambio. Claudia Wells, quien interpretaba a ‘Jennifer Parker’, la novia de ‘McFly’, fue sustituida por Elisabeth Shue.

La razón detrás del cambio fue el estado de salud de la madre de la actriz, quien padecía en ese momento de linfoma en etapa cuatro. Debido a los extensos rodajes, la actriz decidió abandonar la producción.



“Me estaban pasando tantas cosas personalmente que, en el fondo, nunca consideré retomar mi papel y, en el fondo de mi alma, sabía que (dejar el negocio) era lo correcto”, dijo la actriz para ‘HuffPost’ en 2015.

Back To the Future (1985) / Back to the Future Part II (1989)



Elisabeth Shue sustituyó a Claudia Wells en la 2da película de la trilogía porque a la madre de Wells le diagnosticaron cáncer. Como los rodajes eran tan exigentes, prefirió abandonar el proyecto para estar con ella. pic.twitter.com/LL1i6eLMJe — David García Ardila (@dgarciaardila) September 2, 2021

Como si cambiar al personaje principal y a su novia no fuera suficiente, la segunda entrega tampoco contó con la participación de Crispin Glover, quien interpretaba al papá de ‘McFly’. A pesar de que el cambio fue muy sutil y muchos espectadores no lo notaron, Glover fue suplido por Jeffrey Weissman.



De acuerdo con ‘GQ’ hay dos versiones de su despido: una falta de acuerdo económico entre Universal y Glover o una salida ‘voluntaria’ por parte del actor.

Did you know that in back to the future parts 2 and 3,

George McFly was played by a different actor called

Jeffrey Weissman using a face mold of Crispin Glover?🤯 pic.twitter.com/pGRKVxCnK0 — Bangham and Scratchett (@bangandscratch) November 19, 2019

Al parecer, al artista no le gustaba el rumbo que iba a tomar su personaje en las siguientes entregas, por lo que habría pedido una alta suma de dinero para que la productora no tuviera más remedio que despedirlo.

Terrence Howard en ‘Iron Man 1’

Uno de los cambios más recordados por los fanáticos del Universo Marvel es el de Terrence Howard por Don Cheadle, quienes interpretaron al personaje del ‘Coronel James Rhodes’ en ‘Iron Man’.



Su salida fue muy controversial, pues no había una versión clara de lo sucedido. Fue hasta 2013 que el actor reemplazado se refirió al tema en el programa ‘Watch What Happens Live’.

Anthony Mackie (Falcon) revela que hizo una audición para interpretar a James Rhodes/Máquina de Guerra en IRON MAN de 2008



El papel fue finalmente interpretado por Terrence Howard, para en Iron Man 2 ser sustituido por Don Cheadle pic.twitter.com/RWISyjSQWR — Blog de Superhéroes #SpiderManNoWayHome #Hawkeye (@blogsuperheroes) January 23, 2021

De acuerdo con él, su salida tuvo que ver con el factor monetario principalmente. Según el medio ‘CBR’, Howard era el actor mejor pagado en la primera secuela, pero con el éxito que tuvo Robert Downey Jr. como ‘Iron Man’, los ingresos se invirtieron en la segunda cinta, haciendo que el protagonista ganara más.



“Resulta que la persona a la que ayudé a convertirse en ‘Iron Man’, cuando llegó el momento de volver para el segundo, tomó el dinero que se suponía que iba a ser para mí y me empujó”, dijo el actor.

“Iron Man” estrenó hace 14 años. Es la primera entrega del Universo cinematográfico de Marvel. La cinta fue dirigida por Jon Favreau, protagonizada por Robert Downey Jr, Terrence Howard, Jeff Bridges, Shaun Toub y Gwyneth Paltrow. Recaudación: $585.2 millones. pic.twitter.com/3jTzQUMOd2 — 🎧Alonso Villarreal. (@AlonsoVC13) May 2, 2022

Al parecer, luego de haber firmado la primera película y tener un contrato para tres cintas más, los productores le dijeron a Howard que su paga iba a disminuir.



“Ellos vinieron a mí con la segunda película y me dijeron: 'Mira, te pagaremos una octava parte de lo que teníamos contractualmente para ti, porque creemos que esta tendrá éxito contigo o sin ti'. Y llamé a mi amigo y no me devolvió la llamada durante tres meses”.

