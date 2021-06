‘RTVC Noticias’: bien, pero… / El otro lado

Se hace noticias en Señal Colombia. ¿Cómo está en lo televisivo este informativo?

Lo técnico. Tecnología, set, locución, presentación, diseño, gráfica, el directo: todo muy profesional, todo bien. Esta calidad técnica es muy buena en todos los noticieros de Colombia. Así, se cumple con la norma: buena señal, tecnología y presentadores. En eso no desentona, cumple y lo hace bien.



El talento. Presentadores y periodistas son gente reconocida en otros canales que llegan a hacer lo mismo. Los periodistas salen bien en cámara, los textos de las notas son bien leídos; las imágenes en lo técnico, bien. Todo sigue el mismo mandato único de que así son las noticias en televisión. Nadie se atreve a hacer algo distinto.



La agenda. Se nota el intento de hacer una agenda no tan gubernamental, pero en Colombia, en todos los informativos, la noticia es el Gobierno. Y más en esta situación de pandemia y protesta social.



Lo malo ahí es que este gobierno no da noticias: pura retórica sin concreción: no hay hechos, solo anuncios. Luego, es la nada informativa.



Lo interesante. Le dan tiempos largos a las notas, les permiten respirar, intentan desarrollar. Se le abona el intento de parecer independiente, aunque la mayoría de noticias sean del Gobierno y en su punto de vista.



Lo mejor es la intención de meter más lo regional para contar más país, eso de aprovechar el sistema de Radio Nacional. Y llamativo eso de ‘Conectados 24-7’.



Lo mejor. Lo cultural. Tiene un modo y un tono de contar distinto. No es un asunto de farándula, es de historias de la música y las artes, conversación sobre los sentidos, reconocimientos de los diversos modos de ‘ser’ cultos y ‘hacer’ cultura. Hay diversidad de formatos y de tonos. Hace televisión útil y cultura divertida. Innovación total.



Lo problemático. No es un asunto de este noticiero, es de todos los informativos de Colombia. Y es que en lo narrativo se hace poca televisión y dramaturgia. Musiquita de suspenso de fondo; titulares que cuentan todo y no generan expectativa; textos de presentadores y periodistas poco informativos, llenos de generalidades retóricas; las imágenes son de tape-tape, o sea, sin relato visual. Y la agenda es siempre la del Gobierno, no la de los ciudadanos.



Lo paradójico. RTVC Noticias cambia un poco el tono de la información, pero en lo visual y la agenda es más de lo mismo. Al ser un informativo desde lo público, podría experimentar en modos de narrar y en estrategias de ciudadanía. Su lógica debería buscar contar, explicar y generar criterio.



La pregunta. Raro eso de que se crea que el formato de noticias sea el mismo de todos y no haya posibilidades de innovar. Raro eso de que el periodismo televisivo no haga crónicas, reportajes, perfiles, ensayos. Raro que no se intente explicar en otros formatos. Raro que las imágenes sean de ilustración y no cuenten historias. RTVC Noticias no desentona, pero tampoco aporta en lo televisivo y lo público.

ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

