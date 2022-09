No en los años 1.600, como cantaba el Joe Arroyo, pero sí en los 70 del siglo pasado, muchos talentosos roqueros colombianos dejaron el país, entre ellos uno muy grande: Chucho Merchán, que hacía parte de la banda Malanga con Augusto Martelo, Alexei Restrepo, Álvaro Galvis y Carlos Álvarez.



“Se fueron a vivir su sueño rocanrolero y como eran tan talentosos, triunfaron”, dice Mauricio Tamayo, director y creador de 'Nación rebelde', la serie documental y musical que se estrena el 18 de septiembre en Señal Colombia, a las 8 p. m. y se emitirá todos los domingos.

Tamayo agrega que vale la pena contar por qué se fueron, y por qué a la larga fue productivo para el rock nacional. De todos modos, aquí había quedado una semilla sembrada, que había empezado en los años 50, cuando este género explotó en el mundo gracias a Elvis Presley.



(Lea también: Dua Lipa, Coldplay, Arjona: viene un fin de semana de conciertos de primer nivel)



Nuestra historia roquera se cuenta en 14 capítulos, a través de 237 voces de todas las generaciones. Hay jóvenes y abuelos. Hay una historia sólida. El proceso fue largo. El proyecto de RTVC empezó en plena pandemia, gracias a un roquero de corazón, el ex gerente de la entidad, Álvaro García, que no solo se dejó llevar por la música sino por su olfato periodístico y apoyó a Tamayo en todo, le dio vía libre.



Tamayo no solo es músico y productor, sino que ya había hecho apartes de la historia del rock nacional en programas como 'Música líquida'. La idea del documental le rondaba desde los 90 y siempre que la proponía le decían que era un proyecto muy ambicioso.



Se necesitó una pandemia y dos décadas de este siglo para que le dijeran que sí, y con un equipo conformado por los investigadores de Señal Memoria Elsa Garzón, Felipe Arias, María Margarita López, Santiago Cembrano, en conjunto con Iván García y Álvaro González, director de Radiónica, y el escritor, docente y periodista Jacobo Celnik, entre otros, trazaron una narrativa que, por medio de canciones, “da fe de cómo los artistas supieron y lograron hacer la diferencia durante los últimos 65 años”, sostiene Tamayo.



Y aparecen canciones como 'Very, very well', lanzada al estrellato por Carlos Román y su Grupo Vallenato en 1958, de la mano de Antonio Fuentes, de quien se dice fue el autor. “Eso nos ha dado originalidad. Bandas como Génesis hicieron rock con zampoñas. Desde hace varias décadas hemos buscado en nuestros ritmos apoyo para hacer rock”, dice Tamayo.



Y esto, agrega, se ve décadas después, cuando artistas como Carlos Vives, entre otros, siguen este proceso para consolidarse. O como un marimbero de chonta, Kike Riascos, de Herencia de Timbiquí, toca en este instrumento, patrimonio de la humanidad, éxitos roqueros de todos los tiempos, sube sus videos a las redes y muestra que sí es posible unir la tradición a la modernidad.

Bandas como Génesis hicieron rock con zampoñas. Desde hace varias décadas hemos buscado en nuestros ritmos apoyo para hacer rock FACEBOOK

TWITTER

(Tal vez quiera leer: Muere el escritor español Javier Marías, a los 70 años, en Madrid)



'Nación rebelde' se acompaña, además, de imágenes de Señal Memoria, de conciertos de las décadas del siglo pasado, un material que su director, Jaime Silva, y su equipo, buscaron para mostrar cómo eran esas presentaciones de los pioneros del rock.



***



Arturo Astudillo, de Los Flippers, es uno de los invitados especiales del programa. La banda, que se dio a conocer en los años 60 en la escena bogotana, tenía su propio estilo: “Nosotros no éramos el grupo en escena que solo tocaba. Preparábamos el show, teníamos uniformes y en la noche de las brujas nos disfrazamos de Drácula, de Frankenstein y hacíamos conciertos. El grupo siempre fue muy original en escena, no era el grupo que estaba quieto como Los Beatles, éramos con tirada al suelo y todo, y haciendo espectáculo, porque eso lo lleva uno en el alma”, cuenta.

Facebook Twitter Linkedin

Los Yetis, pioneros del rock en Medellín, fue una de las bandas más importantes de los años 60 del siglo pasado. Foto: RTVC

Este trabajo, si lo medimos en tiempos solamente, necesitó dos años: seis meses de preproducción y seis de producción, más 12 meses de postproducción. E incluyó viajes por el 70 por ciento del territorio nacional, porque esta historia no se consolidó solo en Bogotá. Barranquilla, Medellín, Cali, el Eje Cafetero, entre otros lugares, también suenan.



Y aparecen integrantes o ex integrantes de grupos como Kraken, Kronos, Darkness, V For Volume, Vietato, La 45, Ekhymosis (con Juanes incluido), Distrito Especial, Génesis, Tránsito Libre, 1.200 Almas, Därath, Dr. Krápula, La Severa Matacera, Morfonia, Juanita Dientes Verdes…



Tamayo agrega que en los años 80, con el Concierto de conciertos, Colombia empieza a aparecer en el panorama. “Y en los 90 ya estamos en el circuito, aportando”.



Los Aterciopelados, una de las bandas emblemáticas colombianas de todos los tiempos, abrieron otras puertas y por supuesto están en el documental. “Hoy, vemos que hay grupos girando en América Latina y Europa y eso ya le da otro sello a nuestra música”, comenta Tamayo.

Aterciopelados, justamente, narra una historia alucinante: “En un Rock al Parque invité a todos los cantantes y subieron como 20, nos preguntamos qué canción nos sabemos todos y en pura improvisación cantamos El rey. Los puristas decían ‘no, qué es esto’. Esto es lo que somos… una mezcolanza de cosas y pues es totalmente natural que esa mezcolanza suene”.

(Le puede interesar: La novela de Beatriz Vanegas Athías: un canto al misterio de la generosidad)



Carlos Vives, por su lado, habla de su pasión por el rock. “Lo que pasa es que entendí un día en la vida que podemos buscar nuestro rock. Que su proceso, en todas partes, era la industrialización, la electrificación de algo muy ancestral que llamamos folclor, como en el río, las cumbias, los chimilas, los chandé, la historia del río grande, del Sinú, de las ciénagas de Lorica”, dijo.

Hoy, vemos que hay grupos girando en América Latina y Europa y eso ya le da otro sello a nuestra música FACEBOOK

TWITTER

Rock al parque es un capitulo aparte. Y también hay imágenes del primer festival de rock que se hizo en Bogotá, que se llamó Festival de la vida. Tendencias como el punk y el metal no se dejaron de lado, y tienen un espacio importante porque han construido.



Y también hubo tiempo para el humor, y para contar historias, como la de Elsa Riveros, de Pasaporte, que al día siguiente del Concierto de conciertos se fue a cine con un famoso músico de una de las bandas que se presentaron y fueron pillados por un fotógrafo mientras se daban besos, o la camiseta que Juanes pintó con una imagen de Kraken para ponérsela para un concierto del grupo. El paisa tenía 14 años y se fue a la presentación, con tan mala suerte que el show terminó en la tercera canción.

Facebook Twitter Linkedin

Mauricio Tamayo, periodista y músico, es el productor y director de ‘Nación rebelde’. Foto: RTVC

Los dolientes y los porqués de estas historias, y muchas más, harán parte de un libro que acompañará esta propuesta, que, además, tendrá podcast, programas en Radiónica, un espacio en la página web de RTVC, una exposición el año entrante en el Museo Nacional y una soñada segunda temporada, porque, dice Tamayo, falta mucho por contar y artistas por aparecer, entre ellos Shakira, con la que ya han adelantado contacto.

​

Periodistas como Manolo Bellón y Armando Plata Camacho fueron invitados especiales. Este último afirma que el rock “estaba asociado a la contracultura: pelo largo, marihuana, flores, amor libre. Los muchachos tenían una biblia debajo del brazo y eso tranquilizaba a la gente, la llevaban porque se dieron cuenta de que el papel de las hojas era hecho de arroz, excelente para fumar y poner la marihuana ahí, por eso cada día el libro (sagrado) era más flaco”.



'Nación rebelde' llega con un montón de nostalgia para los amantes de la música, porque en últimas, como dice Tamayo, ahí están todos nuestros sonidos.



En el lanzamiento, la semana pasada, se reunieron bajo un mismo techo roqueros adultos más que mayores y ‘pelaos’ de la nueva generación. Todos querían seguir roqueando.

OLGA LUCÍA MARTÍNEZ ANTE

CULTURA EL TIEMPO

Otros temas que pueden interesarle: