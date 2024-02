Royal Films: el descuento 2x1 para ciertos consumidores que no puede desaprovechar

Hay una increíble noticia para todos los amantes del cine que estén asociados a la Cooperativa de Ahorro y Crédito Coprocenva: Royal Films lanzó un descuento 2x1. De esa manera, va a poder aprovechar esta promoción para ver las películas más esperadas de 2024 y ahorrar dinero al mismo tiempo.

En específico, el descuento 2x1 aplica para el Combo N° 1, que incluye dos gaseosas grandes, una crispeta grande y dos chocolatinas. Comprando uno, lleva dos. Sólo está disponible los lunes y viernes no festivos, hasta el 30 de julio de 2024.

Eso no es todo: también hay un 20% de descuento en las entradas, tanto de formato 2D como 3D Plus. Algunos requisitos a tener en cuenta: es válido para todos los días incluyendo festivos, excepto martes y miércoles; sólo ventas presenciales en taquilla y no a través de internet; hasta cuatro entradas por día por cliente y no aplica para preestrenos, preventas y funciones antes de las 3 p.m.

Algunas películas para ver que se encuentran en cartelera son: Cuando acecha la maldad, El niño y la garza, Días perfectos, Pobres criaturas, Argyle, Beekeeper y Con todos menos contigo.

Otro descuento para aprovechar en Royal Films



Todos los usuarios de la aplicación City Prime también tienen otra gran promoción para aprovechar. Se trata de un 25% en la compra de entradas de cine, válido en todos los Multicine Royal Films a nivel nacional y para funciones en formato 2D, 3D Plus/Ultra, Vip y 4DX.

Es válido para todos los días incluyendo festivos, excepto martes y miércoles. Tampoco aplica para preestrenos, preventas y funciones antes de las 3 p.m. y sólo puede ser utilizado de manera presencial en taquilla, no en ventas en línea. Está vigente hasta el 4 de mayo de 2024.

'Pobres Criaturas' y 'El Niño y la Garza' son algunas de las películas más esperadas del año. Foto: Studio Ghibli / Searchlight Pictures

Para usarlo, el cliente debe mostrar en taquilla el código digital que aparecerá en su celular. De esa manera, podrá comprar por día hasta cuatro entradas, es decir la de él y tres acompañantes. Este descuento no es acumulable con otras promociones.