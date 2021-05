‘Halston’: la historia del diseñador que inspiró la moda en Nueva York

Todos conocemos los celebrados frutos del trabajo de Ryan Murphy para Netflix. Tan solo en el último año y medio, la plataforma de streaming estrenó seis proyectos dirigidos o producidos por él, entre los cuales se encuentran Ratched, Los chicos de la banda y The Politician.

Esta lista creció con el estreno de Halston, una miniserie disponible desde el 14 de mayo. La producción rememora la vida del diseñador norteamericano Roy Halston y repasa la enorme influencia que tuvo en el mundo de la moda del Nueva York de los años 70 y 80. Pero ¿quién fue en la vida real? Aquí se lo contamos.



El biopic fue dirigido por Daniel Minaham y cuenta con Ryan Murphy, Ian Brennan, Sharr White (que está acreditado como cocreador), Ted Malawer, Tim Pinckney y Kristina Woo como guionistas.



El personaje principal está a cargo del actor Ewan McGregor, conocido por su trabajo en filmes como Trainspotting, Star Wars y Moulin Rouge. Junto a él participarán Bill Pullman, Rebecca Dayan, Kelly Bishop y Vera Farmiga, entre otros.



La historia apunta a narrar el asenso, auge y caída del influyente diseñador, quien apostó por crear constantemente y expandir su imperio más allá de la ropa y accesorios. Intenso, creativo y visionario, Halston es una figura importante para la moda, pero su imagen no es recordada por muchos.



Roy Halston Frowick nació el 23 de abril de 1932, en Des Moines, Iowa (Estados Unidos). Desde muy joven desarrolló interés por la costura, heredado de su madre. En su adolescencia empezó a crear sombreros y a embellecer atuendos para su madre y su hermana.



En 1952, cuando su familia se mudó a Chicago, tomó un curso nocturno en el Instituto de Arte de Chicago y trabajó como decorador de aparadores. No fue sino hasta cinco años después que abrió su primera tienda llamada Boulevard Salon.

A finales del mismo año, apostó por mudarse a Nueva York. El estilista André Basil le presentó a Halston a la modista de sombreros Lilly Daché, quien le ofreció trabajo.

Se eleva la estrella

Gracias a su enorme talento, en tan solo un año logró ser nombrado codiseñador de Daché, formó amistad con varios editores de moda y dejó el estudio donde trabajaba para convertirse en el modisto principal de sombreros para la tienda Bergdorf Goodman.



Su fama despegó gracias a Jacqueline Kennedy. Ella asistió a la presentación de su esposo como presidente de los Estados Unidos, vestida con un saco de Oleg Cassini y un sombrero de Halston.



Esta creación minimalista fue recreada por mujeres alrededor del mundo. Así se convirtió en el sombrerero oficial de la primera dama. En 1966, comienza su camino en el diseño de ropa e inaugura su primera boutique.



En los años 70, durante un desfile de modas en Versalles (París), el diseñador impactó al mundo de la moda gracias al estilo minimalista y a la atención al detalle que presentó en su colección.



Su distintivo se basaba en piezas básicas pero elegantes: suéteres de cachemira, vestidos de camisa hasta la cintura y pantalones estilizados. Se caracterizaba por una paleta de colores que incluían marfil, negro y rojo, pero lograba un aura sensual con acentos en tonos fucsias, azul eléctrico y borgoña.



A medida que su fama fue creciendo, aquellos con los que trabajaba también se hicieron conocidos.



Entre sus modelos favoritas estaban Pat Cleveland, Beverly Johnson, Heidi Goldberg y Anjelica Huston. Este ‘séquito’ fue apodado como The Halstonettes por el periodista de moda André Leon Talley. Este grupo, además de aparecer en varias publicidades de la marca, acompañaba al diseñador a viajes y eventos importantes.



Su fama no fue únicamente sobre las pasarelas, sino también en la vida nocturna de la ciudad. Halston se convirtió en un visitante habitual del icónico Studio 54, donde compartió noches de fiesta y excesos con celebridades como la actriz Liza Minnelli y el artista Andy Warhol. Uno de los eventos más conocidos que se realizó en la discoteca fue la fiesta de cumpleaños que Halston ofreció para Bianca Jagger en 1977.



La marca Halston se hizo parte de Industrias Norton Simon en 1973. Dos años después, incorporó una línea de ropa para hombres y otra de perfumes. Pese a esto, la asociación no fue fructífera para Halston. El diseñador se negó a firmar cualquier pieza que no hubiese sido pensada personalmente por él, por lo que fue difícil llegar a un nivel de productividad esperado.

La caída de un grande

Posteriormente, firmó un acuerdo de licencia por seis años con la cadena minorista J. C. Penney. La línea, llamada Halston III, consistía en ropa, accesorios, cosméticos y perfumes de costos asequibles.



Si bien el diseñador estaba entusiasmado, el acuerdo dañó su imagen con el mundo de la moda de alta gama, ya que sentían que su nombre se había “abaratado”. Esto se debe a que, hasta ese momento, ningún otro diseñador de alta gama había licenciado sus diseños para ser reproducidos para tiendas por departamento.



En 1983, la marca Halston Limited fue adquirida por Esmark Inc. Tras la adquisición, el diseñador comenzó a perder el control de la empresa y se sintió frustrado. Un año después, se le prohibió crear diseños para su marca. Se desligó de la marca por completo, pero continuó diseñando para algunas de sus amistades y familiares.



A Halston se le diagnosticó VIH en 1988. Su salud se empezó a deteriorar, por lo que decidió mudarse a San Francisco, donde fue cuidado por su familia hasta el día de su muerte. El 26 de marzo de 1990, falleció a causa del sarcoma de Kaposi, una enfermedad relacionada con su diagnóstico.



