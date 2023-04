“El avión, el avión”, gritaba emocionado Tattoo cuando divisaba al hidroavión llegar a la isla más famosa de la televisión de los 80.

La frase trascendió y dio a conocer en todo el mundo la vida del señor Roarke, un enigmático hombre que vestía de blanco y ayudaba a cumplir los sueños de quienes llegaban a ese destino, en una entretenida trama de acción y aventuras que se estrenó en Estados Unidos en 1978 y finalizó seis años después: 'La isla de la fantasía'.



El retrato entretenido de este insólito reflejo de una especie de purgatorio tropical no solo hizo ultrafamoso al pequeño actor francés Hervé Villechaize, que llegó a Estados Unidos sin hablar inglés, pero con las ganas de triunfar en su carrera como estrella de Hollywood, como el asistente de Roarke, que a su vez fue encarnado por el mexicano Ricardo Montalbán, fallecido en el 2009.



El brillo y las sombras del éxito marcaron principalmente a Villechaize, que se suicidó en 1994 tras una montaña rusa de excesos y dolor al no poder escapar de la sombra de Tattoo y también por su pasado familiar. De hecho, heredó todo a su novia de entonces, Kathy Self, a la que consideraba la única persona que se había interesado en él verdaderamente. Así lo expuso en la carta que dejó.



Aunque duró pocos años, la serie rompió esquemas y quedó convertida en un pequeño clásico de la pequeña pantalla, cuya maldición parecía sostenerse en la idea de no dejarla ver de nuevo la luz.



Uno de los intentos fue en 1998, cuando se probó con una nueva versión protagonizada por Malcolm McDowell (el actor de La naranja mecánica como el nuevo Señor Roarke, que solo duró un año y fue un fracaso.



En el 2020 se probó con un largometraje protagonizado por Michael Peña y Lucy Liu, que se enfocaba en el terror, y también pasó sin pena ni gloria.



Pero faltaba un intento más en una nueva producción de episodios, protagonizada por Roselyn Sánchez (famosa por la cinta Rush Hour y las series Without a Trace, grabada en Colombia), en el papel de Emilia Roarke, la líder de un viaje de transformación de los visitantes de la isla, capaz de cumplir deseos o ser escenario de cambios radicales en sus invitados.

A diferencia de sus antecesoras, la producción de 2021 acaba de estrenar su segunda temporada en el canal de televisión paga Universal Premiere, con episodios que se ven los domingos, a las 7 p. m.



¿Cuál fue el secreto de su nueva vida en la TV?, pues que no quiso romper esquemas y regresó a la esencia de entretenimiento de fácil digestión y mensaje familiar acerca del poder que implica cambiar de vida, reinventarse en distintos aspectos, al punto de que su personaje revela una historia de amor que no habría tenido cabida en la épica de Montalbán, muy recordado por su frase: “Soy el señor Roarke, su anfitrión”.



La relación entre Elena y Javier (John Gabriel Rodríguez, un personaje que le da un tono más humano, la nueva anfitriona de esta Isla de la fantasía) ha evolucionado, “empezó algo platónico casi imposible y luego los escritores decidieron juntarlos bastante rápido y sabíamos que iban a tener algún tipo de conflicto (...). Elena está muy afectada y ella sabe que tiene mucha responsabilidad con la isla, no quiere distracciones pero también se dio una oportunidad para amar”, dice Sánchez en una entrevista en la que estuvo EL TIEMPO.



“Ella trata de descubrir cómo navegar en esta relación como si nada hubiera pasado, pero tiene muchas luchas internas”, explica.



Para ella, “todo el mundo tiene unas expectativas y unas ideas de qué debería hacer y fue como un acto de fe que se apostara por hacer de nuevo este programa y que se pueda reinventar su fórmula”.



Y agrega: “Ahora tenemos mujeres en roles principales, que se enfocan un poco más en los personajes y no tanto en las fantasías, ya que el original era un poco misterioso y hay gente que nos dice que debería haber un poco más de eso. Sin embargo, creo que las personas lo han respetado y han entendido que nosotros reimaginamos el concepto, que no queremos copiar. Es una serie con cierto toque nostálgico, pero sorprende por su enfoque, que para mí es aún mejor que la producción que nos inspiró”.



La actriz se ha sentido muy cómoda, ya que la serie se rodó en su natal Puerto Rico, cumpliendo así una pequeña fantasía personal que el programa le regaló a Sánchez, de 50 años, cuyo sueño siguiente es estar en un montaje de Broadway.

“La isla le está enseñando cosas y esa es una gran oportunidad también para mí como actriz, porque me da la oportunidad de estirarme un poco más. Elena tiene mucho que contar, al igual que los que aterrizan a la isla”, recalca acerca de esta nueva mirada de un clásico que marcó a varias generaciones.



Ahora, el hidroavión llegando acompañado por los gritos de Tattoo es solo pura nostalgia.