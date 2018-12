‘Esta es una historia de amor con tu ídolo musical’: Rose Byrne

Rose Byrne es una de esas actrices que tienen un pie en la gran industria de Hollywood y el otro, en el cine independiente. La australiana, de 39 años de edad, se mueve con habilidad y talento en ambos mundos, pero quizá su aspecto despreocupado y su actitud alejada de los reflectores la encajan en filmes sencillos, no menos importantes ni poco complejos.

Annie Platt es una de sus representaciones recientes en la gran pantalla. En ella, Byrne encarna a una mujer madura que siente haber desperdiciado su tiempo con un hombre, Duncan Thomson, obsesionado con su ídolo musical, el roquero en decadencia Tucker Crowe (Ethan Hawke).



“Annie es un personaje difícil porque tiene momentos de mucha pasividad. Ella debe enfrentar el hecho de perder oportunidades y luego intentar aprovecharlas. Incluso, rompiendo las reglas”, explica Byrne acerca de su personaje en 'Amor de vinilo', que se encuentra en los cines del país.



La cinta está inspirada en la novela 'Juliet, Naked' (en inglés, el filme mantiene el título original del libro), del autor británico Nick Hornby, reconocido literato y guionista responsable de títulos como 'Alta fidelidad', 'Enseñanza de vida' ('An Education') y 'About a Boy'.



“De las cosas que más me encantan de la obra de Hornby son su sentido del humor, lo específico que es acerca del comportamiento humano, la idiosincrasia, la excentricidad y las patologías: se fija, por ejemplo, si hay una obsesión por la música o si realmente es amor”, explica la actriz, dos veces nominada a los Globos de Oro por su desempeño en la serie 'Damages'.



Para Byrne, involucrarse en la adaptación cinematográfica de 'Juliet, Naked' era emocionante, pues conocía la novela desde hacía una década. “Luego me enteré de que Judd Apatow ('Virgen a los 40') la produciría, y he seguido su trabajo (...). Nos reunimos dos años antes de empezar a filmar con el director Jesse Peretz (que estuvo detrás de la serie de HBO 'Girls'), quien escribió además algunos borradores del guion”, comenta Byrne en una entrevista cedida a este diario por Diamond Films.

¿Qué es lo que más admira de Judd Apatow?

En proyectos como este, él es muy bueno reuniendo colaboradores y en el momento de hacer 'casting', pero, sobre todo, al escoger al director, un gran acierto para esta película porque Jesse sabe mucho de música, tiene la experiencia y condujo muy bien el barco.



Hay una definición del ‘rockstar’ en esta película...

Como cualquier arte, el de un roquero no es desechable. Claro, muchos artistas y mucha música lo son. En este caso, y pese a los problemas personales, un músico del talento del personaje de la historia solo te puede enseñar, es alguien que te eleva. Es un cliché, pero hay algo romántico, mitológico, alrededor de los 'rockstars'. La gente los ama.



¿Cuál es el sello particular del escritor Nick Hornby en el relato?

Él es un crédito garantizado en comedia romántica; eso no se logra fácilmente, es un proceso largo, como escritor, que cuesta. Cuando hablas de una novela de Nick, la gente entiende el tono. Pero esta no es su comedia romántica tradicional: es una historia de amor con tu ídolo musical, la forma como las personas se enamoran de Tucker Crowe por distintas razones.



¿Cómo define a su personaje?

Es muy empática, insegura, se critica todo el tiempo, se arrepiente todo el tiempo. Pero, luego toma grandes decisiones. La audiencia se encariña con Annie, creo que se ve un poco reflejada y no la juzga.



