Hollywood ha sido protagonista de varios escándalos sexuales que involucran a diferentes actores reconocidos en la industria del cine. Ha habido casos que sorprenden y estremecen a quienes hacen parte de las diferentes participaciones que entretienen año tras año a sus espectadores.

El cine, sexo y violencia no han sido temas que se diferencien, de hecho, han tenido que ver en cada escándalo que sale a luz, como el de 100 años atrás con el actor Roscoe Conkling Arbuckle, conocido como Fatty Arbuckle, ‘Fatty’ o ‘Gordito’, quien fue a juicio en 1921 por el asesinato de la actriz Virginia Rappé.



En aquel año, Arbuckle era uno de los actores mejor pagados, pero un mediático tropiezo lo dejó por fuera de las grandes pantallas luego de haber violado y asesinado a Rappé, según contó la revista ‘Vanityfair’.



El último baile

Como ha sido habitual en los Estados Unidos, todos los 5 de septiembre se celebra el día del trabajador. Precisamente, en 1921 ‘Fatty’ organizó una gran fiesta en la planta 12 del esplendoroso Westin St Francis de San Francisco.



El motivo de la fiesta se dio con el fin de celebrar el haberse convertido en la primera estrella en firmar un contrato de un millón de dólares (más de 4 mil millones de pesos colombianos), pues varias empresas lo consideraron como uno de los mejores actores cómicos del año, señalaron diferentes periódicos estadounidenses en ese año.

Remembering Roscoe Conkling "Fatty" Arbuckle, born on today's date in 1887. pic.twitter.com/ZKFWNRFk5E — Karen (@TheDarkPages) March 24, 2021

Música, bailes, tragos y cócteles por doquier; una cantidad incontable de amigos del actor se encontraban celebrando junto a él, incluyendo a la fallecida Rappé de 25 años de edad, quien no se imaginaba que esa noche daría sus últimos pasos al ritmo de la música.



Según testigos, esa noche se tornó muy pesada dado a la cantidad de alcohol que habían bebido todos los anfitriones. En un momento, ‘Fatty’ se fue a una de las suites con la también modelo estadounidense, mientras gritaba fuertemente: “Por fin, lo que llevaba esperando tanto tiempo”.



Horas más tarde, escucharon intensos y desesperados gritos que provenían de una mujer en la suite 1219. Evidentemente se trataba de la actriz, quien, en medio de lágrimas y un aparente dolor insoportable, pedía ayuda a los asistentes.



De inmediato una de las mujeres con quien había asistido la joven llamó al médico del hotel para que la atendiera urgentemente. No obstante, el especialista solo aseguró que se trataba de un alto estado de alicoramiento, cuentan diferentes medios estadounidenses.



Su amiga, Bambina Maude Delmont la llevó al hospital más cercano del hotel. Allí permaneció hospitalizada por cuatros días, pero no soportó la fuerte herida que tenía y falleció en el Wakefield Sanatorium.

1921 VIRGINIA RAPPE The Truth Gone With Time pic.twitter.com/PCw77l504n — WallaceReid* (@WallaceReid_) September 25, 2022

Los doctores confirmaron que la mujer murió por una peritonitis provocada porque su vejiga había reventado, según un comunicado del hospital.



Pese a no haber encontrado muestras de agresión física o sexual, la amiga de la actriz le comentó a las autoridades que antes de que Rappé muriera, le susurró en su oído que “‘Fatty’ había sido el responsable de lo que sucedió esa noche”.



‘Fatty’, el protagonista de una escena no planeada

Luego de las acusaciones de la amiga de la víctima hacia el actor, las autoridades intervinieron para ponerlo bajo rejas mientras se determinaba y corroboraba si efectivamente había sido el responsable de la muerte de Roppé.



Los periódicos, principalmente los que estaban a cargo del periodista William Randolph Hearst, se vendieron numerosamente, pues todo el amarillismo de esa época puso los ojos en el actor y en gran escándalo que estaba generando y acabando con su millonaria carrera.



Las cámaras, las luces y la acción que trae el cine se estaban desplomando para ‘Fatty’, pues los seguidores y compradores de sus películas comenzaron a rechazar el acto por el cual estaba siendo acusado el actor.

Sentimos que se ha cometido una grave injusticia y no había la más mínima prueba que lo relacione de ninguna manera con la comisión de ningún delito FACEBOOK

TWITTER

Pero no solo fueron los fanáticos del séptimo arte, Hollywood también se fue en contra del artista y le dio la espalda cuando ya su carrera estaba prácticamente acabada.



Al haber permanecido preso por varios meses, se llevaron a cabo tres juicios, de los cuales dos fueron nulos. En el último, Arbuckle preparó su defensa y teniendo en cuenta los informes médicos, las heridas internas de la actriz serían causadas por un aborto que se practicó días previos a la fiesta que realizó el actor. Además, se supo que Rappé también padecía de una gonorrea avanzada (enfermedad por transmisión sexual), además de un estado de salud crítico por el alcoholismo.



En libertad, pero preso en su vida

Dadas las pruebas presentadas en el juicio final, el juez determinó que ‘Fatty’ era inocente y por ello el juzgado de los Estados Unidos sacó un comunicado para aclararle a la prensa que se había cometido una injusticia con el actor.



“La absolución no es suficiente para Roscoe Arbuckle. Sentimos que se ha cometido una grave injusticia y no había la más mínima prueba que lo relacione de ninguna manera con la comisión de ningún delito. Le deseamos éxito y esperamos que el pueblo estadounidense tome el juicio de 14 hombres y mujeres que Roscoe Arbuckle es completamente inocente y libre de toda culpa”, expresaba el comunicado del juzgado.

Sin embargo, ya era tarde, su rostro en cada carátula de películas era abucheado y manchado con el título de “asesino” y “violador”. Grandes productoras de cine dejaron de contratarlo y los niños, quienes eran sus grandes fanáticos, dejaron de creer en él.



Finalmente, el 29 de junio de 1933 ‘Fatty’ murió a causa de un ataque al corazón cuando apenas cumplía 46 años de edad.



Su único y gran amigo Buster Keaton, aquel que siempre estuvo con él cuando el cine, la fama, la prensa y los cineastas lo rechazaron y lo tildaron sin nunca haber tenido una prueba de peso contra él, comentó que el actor realmente había fallecido por depresión. Tenía su corazón en mil pedazos al haber visto cómo su sueño se esfumó sin previo aviso.

