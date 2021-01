‘Lo mejor de ‘Factor X’ es que todo el mundo tiene cabida’

"Pues yo creo que me merezco la doble nacionalidad”, dice Rosana y suelta una carcajada desde Madrid, donde estuvo la semana pasada “aguantando un frío terrible con esta nevada tan fuerte”. Lo de la doble nacionalidad lo dice porque el año pasado, y por la emergencia sanitaria, tuvo que pasar casi todo el 2020 en Colombia, a donde había llegado por algunos meses para grabar el Factor X, programa de RCN que busca talentos musicales.

“Estábamos grabando y al mediodía nos dijeron que debíamos parar porque el fin de semana que venía había que encerrarse”. Los días pasaron e igual los meses, y Rosana tuvo que quedarse pues no había forma de regresar a España. Ahora va y viene entre Madrid y Canarias, este último lugar su sitio de residencia. Aunque siguen las medidas de cuidado, puede viajar para cumplir sus compromisos. Claro que el frío madrileño la afectó. “Esta ciudad debería llamarse Congelador, es que nevó 24 horas y el frío en la calle es terrible. No se pudo salir en coche (carro), porque la nieve se volvió hielo; tampoco se podía caminar”, cuenta.



Mientras, el material grabado del Factor X está al aire los fines de semana y allí Rosana hace su trabajo como jurado. “En España no hay un programa como tal y este me ha enamorado, porque todo el mundo tiene cabida, y lo que se siente está ahí, muy cerca tuyo”, cuenta.



En su momento fue jurado del formato de La voz en su país, “pero Factor X te enseña es que no sabes nada, que no tienes ni idea, que la música es como el aire, se mueve y está viva y que, por lo tanto, da igual los años que uno lleve en esto, se aprende a cada momento.Y lo más bonito es cuando se comparte más de lo que se compite”. Y agrega: “Yo sé que ahora es hiperdivertido, porque aparece de todo, lo que es sorprendente por la variedad de personajes, pero luego llegará la depuración y queda el talento talento, que es grande”.



Y aquí, Rosana es enfática: “Porque no hay duda: se verá el relevo, las figuras que tendrán su espacio, y grande, en la música en el futuro”.



La menor de 5 hermanos y unida a la música desde que a los 5 años recibió de su padre como regalo una guitarra dice que no tiene ninguna duda de lo anterior. Compositora desde los 8 años y con mucho éxito en esta parte de su trabajo, así como cantando, porque sus amigos le insistieron que lo hiciera y se metió de lleno en el circuito comercial del pop iberoamericano, con Colombia como uno de los países que más quieren su música, agrega que de las cosas que más le sorprendieron fue oír sus creaciones en la voz de otros y sentirlas diferentes.



“Tuve muchas sorpresas y fue muy bonito sentir tantas cosas. Cuando alguien canta lo tuyo con tanto nivel de talento, se oye como si no fuera propio. Los que lo hicieron me hablaron al alma y me llevaron a pensar que la mía era una gran suerte porque a veces uno no se da cuenta de lo que escribió. Eso habla del espíritu de uno, y de paso, saca a pasear lo que ha hecho en la música”, agrega.



Sobre ver a tantos jóvenes cantando canciones de vieja guardia dijo que fue otro aspecto que le pareció muy interesante. “Llegaban con éxitos de hace 50 años y uno decía ‘pero cómo se los aprendieron si no tienen nada que ver con ellos’ ”.



De hecho, este ha sido uno de los aspectos que más han llamado la atención en los primeros programas, pues concursantes que no superan los 20 años interpretan rancheras de José Alfredo Jiménez y baladas de artistas como Julio Iglesias, Raphael, Rocío Dúrcal y Juan Gabriel, entre otros, muy lejanos a sus edades y universos. Sin embargo, esta exigencia musical ha hecho que tanto Rosana como el resto de jurados (el productor José Gaviria y Piso 21) tengan la oportunidad de calificar mejor.



La autora de Llueve, Carta urgente, Si tú no estás aquí, Quiero, Soñaré, Dime y Llegaremos a tiempo, entre otras, dice que el 2020, en medio de la emergencia, le “vino genial”. Y repite que se le debería otorgar la nacionalidad colombiana, “porque hasta aprendí un poco a cocinar en Bogotá, así que me la merezco”, termina.