Rosana, el reemplazo de Marbelle en el Factor X 2020

Rosana, la cantante española con una carrera de más de 20 años, será jurado de programa Factor X 2020, de RCN, que ya se está anunciando.

La española será el reemplazo de la cantante de música popular Marbelle, que luego de nueve temporadas no fue convocada.



Y es que después de muchas especulaciones, el canal dio a conocer a los calificadores, que tiene como novedad a Piso 21, cuyos cuatro integrantes, DIM, El profe, Pablo y Lorduy, harán parte del jurado.



A este grupo regresa José Gaviria, productor, que ha estado en todas las temporadas de este espacio.



Rosana ha grabado nueve discos y venido más de 15 millones de discos. Ha recibido varios premios no solo por sus ventas, sino por su talento.



Por su parte, Gaviria ha trabajado con artistas como David Visbal, Ricardo Montaner, Carlos Santana, Rocío Dúrcal, Luis Fonsi, Noel Schajris, Noelia, Siam y Olga Tañón, entre otros. En 2013 recibió el Grammy Latino a mejor productor.



Los músicos de Piso 21 tienen más de 15 años de experiencias.



El canal aún no ha informado la fecha de lanzamiento del programa.