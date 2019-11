‘Midway’, la batalla que cambió el curso de la guerra en el Pacífico

Esta película es sin duda una superproducción, hacerla costó 100 millones de dólares y está liderando la taquilla estadounidense, donde se estrenó el 8 de noviembre.



Su director, Roland Emmerich (‘Día de la independencia’), recrea con lujo de detalles los hechos entorno a la Batalla de Midway, un enfrentamiento entre la flota estadounidense y la Armada Imperial Japonesa que marcó un punto de inflexión en el Teatro del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial.

La película, basada en los acontecimientos de la vida real, cuenta la historia de los líderes y los marineros que usaron sus instintos, su fortaleza y su valentía para vencer en una batalla épica frente a una flota japonesa que hasta ese momento se creía invencible.



Emmerich habla en esta entrevista sobre su nueva película, que se estrenará en los cines del país este jueves (21).



¿Cuál fue su primer acercamiento a la historia de Midway?



Hace veinte años estaba trabajando en Sony Pictures, haciendo ‘Godzilla’, y quería hacer algo completamente diferente a eso. Así que vi muchos documentales en ese momento, y uno de ellos fue ‘La batalla de Midway’. Inmediatamente me fascinó. Leí muchos, muchos libros al respecto. En ese momento, Sony quería hacerla, pero cuando escucharon que la película superaba los cien millones de dólares, tuvieron que preguntar a los propietarios japoneses, a quienes no les agradó la idea de hacer una película tan costosa sobre una batalla que habían perdido.



¿Qué le hizo pensar que necesitaba hacer esta película?



Es una batalla sumamente interesante. Los estadounidenses eran los desvalidos, no estaban tan preparados para la guerra como los japoneses. Además, este fue un vuelco sorpresivo, donde hubo mucha suerte y mucha valentía. Estaban luchando por la libertad, algo que a veces olvidamos. El tema central de la Segunda Guerra Mundial fue la libertad, la derrota del fascismo, un fascismo que se estaba apoderando del mundo. Así que era una situación muy aterradora.



¿De qué modo aborda la historia esta película?



Bueno, tenemos como tres perspectivas. Tenemos la de los japoneses, la de la inteligencia naval y su almirante principal que estaba bajo libertad condicional, y la de los pilotos del Enterprise. Esas son nuestras tres historias, que proporcionan los tres ángulos diferentes que se necesitan.



¿Por qué cree que la batalla de Midway es una historia que se debe volver a contar?



Creo que es una historia importante. Para honrar a las personas murieron en esta batalla y también a las que lograron regresar. Es como una medalla gigante que pones en el pecho de muchas personas.



La película está basada en hechos reales. Todo un reto...



Sí. Para mí eso era lo fascinante ‘¿Cómo se aborda una película como esta?’, fue lo primero que nos preguntamos con Wes Tooke (el guionista). Y luego, cuanto más hablábamos sobre esto, más nos dábamos cuenta de que no teníamos que inventar nada. Lo que hicieron fue increíble y esta serie de eventos que realmente sucedieron, nos brindó todo el material para el guion. Fue desafiante: la batalla en sí fue supercomplicada, pero también fue impulsada por muchos factores diferentes. Nosotros tratamos de apegarnos lo más posible a los hechos reales por el simple hecho de que son tan fascinantes, que no quieres inventar nada.

Es una película que requiere mucha precisión histórica...



Bueno, creo que hoy en día ya no se puede simplemente inventar cosas. Cuando abordas una película histórica, tiene que ser históricamente correcta. Tal vez hace como cinco, diez, quince años, no era tan así. Se podía inventar mucho más. Pero creo que hoy las personas realmente quieren precisión, la mayoría de las veces saben mucho sobre el tema como para sorprenderlas. Además, este tipo de películas últimamente se utilizan en las escuelas para enseñarles a los jóvenes sobre lo que sucedió entonces. Y por esa razón, uno tiene una cierta responsabilidad, se siente responsable de no decir nada o de exponer algo que no es cierto.



Usted muestra bastante bien la perspectiva japonesa. ¿Por qué?



Porque creo que tienes que entender la posición japonesa dentro de la guerra. Lo que me inspiró un poco fue una película llamada ‘A Bridge Too Far’, en la que también entran en detalle contando un poco cuál era el pensamiento alemán. En cierto modo, creo que ilumina a las personas, muestra que también son humanos, muestra que también son valientes. Simplemente, siguen órdenes. Creo que quienes hoy eligen hacer una película de guerra y mostrar a un lado realmente como los malos y al otro lado, como los buenos no le hacen justicia a la guerra, porque la guerra no es algo bueno y debes mostrar las motivaciones de ambas partes.



¿Cómo eligió al elenco?



Nos inspiramos un poco en las películas de guerra de los años 60 y 70, en las que participan muchas personas muy conocidas porque hay muchísimos personajes. Es bueno tener personas muy conocidas. Naturalmente, seleccionar el reparto de una película como ‘Midway: batalla en el Pacífico’ es una gran tarea.



¿Causa un daño si no se lleva algo como esto a la escala en la que probablemente sucedió?



Tengo la sensación de que cuando haces una película como ‘Midway: batalla en el Pacífico’ tienes que olvidarte un poco de la tecnología y ver un poco cómo puedes dirigir a estos actores en sus actuaciones, y siempre hago esto, que para mí es bastante interesante, ya que pongo mucho énfasis en los personajes. Después puedo ocuparme de la parte de la tecnología. Entonces, para mí, fue sumamente importante guiar a estos actores a lo largo de la película para que todos ellos ofrezcan su mejor actuación. Todos hacen un gran trabajo. Y una vez que terminé, dije, bueno, esto ya está hecho. Ahora concentrémonos en la parte técnica.

¿Cómo describiría su visión en general de esta película?



La visión general de esta película era hacerla lo más precisa posible y lo más emotiva posible, esos eran los dos elementos de los que hablaba constantemente durante la realización de la película.



¿Qué espera que la audiencia experimente cuando vea la película?



Que se involucren emocionalmente; a veces, los personajes de la vida real se meten en tu cabeza y luego vives con ellos a lo largo de una aventura, como todas las película de guerra son en cierto modo. Y quiero que la gente se vaya habiendo aprendido algo y, al mismo tiempo, satisfechos.



¿Qué puede esperar el público en términos de alcance y espectáculo?



Yo diría que ‘Midway: batalla en el Pacífico’ es una de las películas de guerra más grandes que se hayan hecho en mucho tiempo. La escala es masiva, pero también contiene historias personales muy pequeñas, que creo que llegarán al corazón de las personas que la vean.



EL TIEMPO** Esta entrevista fue cedida por Diamond Films.