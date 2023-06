Rodrigo García sabe lo que significa contar historias, imaginarlas, crearlas y hacer ese ejercicio cotidiano de tomar de la realidad fragmentos y experiencias que pueden dar vida a nuevas narrativas.



En su caso ha sido siempre el cine, y ahora son las plataformas y las series la fuente de esa búsqueda, que a su vez es la raíz de su charla ‘Dirigir para contarla: las historias de Rodrigo García Barcha’, que se llevará a cabo este viernes 30 de junio, en el marco de la a undécima edición del Festival Gabo 2023, en el Gimnasio Moderno de Bogotá, a las 12 del día.

Se trata de un encuentro alrededor del periodismo, la literatura, el cómic, el pódcast y, claro, el cine y las series, organizado por la Fundación Gabo, creada por el nobel de literatura colombiano y padre del realizador.



Precisamente, García Barcha habló con EL TIEMPO de este encuentro, su sensibilidad artística y cómo estuvo implicado en la producción de las series Noticia de un secuestro (Prime Video) o Santa Evita (Star+).



“Lo que más interesa son las historias sobre las relaciones interpersonales, esos lazos, conexiones y cadenas que unen a personas que no pueden vivir ni juntas ni separadas, y eso es prácticamente la definición de familia”, dice en una conversación vía Zoom el director nacido en Bogotá, de 63 años y que ha labrado su carrera en el cine en Hollywood, con cintas como Raymond and Ray (Para AppleTv+), en la que dos hermanos que se reencuentran en el funeral de su padre, o 4 días, un drama en el que una madre tiene poco tiempo para tratar de ayudar a recuperar a su hija del impactante abuso de las drogas (HBO Max).



Escena de la miniserie Noticia de un secuestro. Foto: Prime Video

Esos son solo dos ejemplos de una trayectoria a la que se suman filmes como El secreto de Albert Nobbs, Los últimos días en el desierto, Madre e hija, Nueve vidas, Con solo mirarte y el proyecto de Cien años de soledad para Netflix, del que aún no puede contar detalles.



“Crecí en un mundo donde la gente que conocíamos eran escritores, narradores, artistas, cineastas; no conocíamos a hombres de negocios, pues era un mundo donde se preciaba mucho contar una anécdota, un chiste, una memoria, es la sopa en la que crecí”, expone acerca de su sensibilidad cinematográfica, que comenzó con la dirección de fotografía, el manejo de cámaras y de ahí a guionista y director en una dinámica de amor por la imagen.



Su reencuentro con el Festival Gabo es muy importante porque es presencial, y reconoce que siempre le ha impresionado el poder de convocatoria que maneja y la cantidad de programas que ofrece en todo el año.

La actriz Natalia Oreiro asumió el reto de convertirse en Eva Perón en Santa Evita. Foto: Star+

Tiene mucho por hacer

García Barcha ha estado ocupado produciendo y llevando a cabo esos proyectos que venía desde antes perfilando, en un ritmo que no da paso a soñar con vacaciones o largos descansos.



“Con la pandemia se retrasaron y luego ocurrieron todas a la vez y, bueno, mi edad y mi carrera hacen que uno acumule relaciones y experiencias que lo exponen a más oportunidades y el ánimo de aprovechar mejor el tiempo –ya no tengo 33 años–, y uno tiene más elementos para abordar lo que uno quiere contar”.



Película Raymond & Ray de Apple TV+, con Ewan McGregor Ethan Hawke, fue dirigido por García Barcha. Foto: Apple TV+

Y confiesa que quiere hacer proyectos arriesgados. “Me gustaría hacer algo acerca de actitudes sexuales, relaciones entre personas de diferentes mundos, choques. Pero es una época en la que se hieren muchas sensibilidades (...). Pero hay que atreverse, porque siempre uno va a quedar mal con alguien. Creo que el deber de cualquier persona que aspire a ser artista es hacer enojar a alguien. Si lo no le estás cayendo mal alguien, no hiciste bien el trabajo”.

Con respecto al uso de la inteligencia artificial, siente que todavía no hay una tecnología capaz de escribir una obra mayor, con sensibilidad o contradicciones y lo que genera un artista desde un nivel subconsciente de su trabajo. “No sé si existirá eso en cien años, no lo sé. No sé cuándo pueda hacer una obra maestra, pero no falta mucho para que una inteligencia artificial pueda hacer una pintura mediocre o un guion mediocre, a lo mejor un ser humano pueda reescribir y mejorar”, opina.



Sin embargo, reconoce que podría ser una buena herramienta para la investigación.

“Para mí, el proceso de escribir tiene un lado muy consciente y muy de oficio y de lo que sé hacer. Por otro lado, está un apartado inconsciente, está uno escribiendo y se le van ocurriendo diálogos, momentos, decisiones de personajes que no están pensadas a priori, así que esa confluencia entre lo consciente, el humor, el instinto, la experiencia, el ambiente, las circunstancias de vida es lo que crea en las obras lo sorprendente”, recalca. Ama el ver sus películas en cine y en el streaming.

“Si hay más espacios para narrar, pues mucho mejor. Además, se tiene el rigor para contar esas historias en el tiempo que ellas deben ser contadas”, finaliza el cineasta.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1