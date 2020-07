El actor Rodrigo Candamil y Raúl Ceballos, su rol de antigalán

El mayor Raúl Ceballos es desgarbado, incluso tiene una pequeña giba y está un poco barrigón. Habla medio golpeado, su mirada es dura. Es un hombre de fuerza, de investigación, de fachadas, de vivir un día en el comando y en tiempos indeterminados convertido en un campesino, en conductor de camión, en ayudante de bus buscando llegar al cerco más estrecho de un criminal.

Es una especie de antigalán el que Rodrigo Candamil presenta en Verdad oculta, la serie de RCN que empieza este primero de julio a las 10 p. m. e irá de lunes a viernes.



“Aquí hay varios factores –dice Candamil–: Cevallos es un ser humano, pero se tiene que blindar por lo que hace y trabajar la mirada y la actitud. Esa parte de ser rudo es para cumplir las misiones que tiene permanentemente”, agrega.



La producción, realizada por Dramax, cuenta la historia de un comando élite de la Policía que tiene a su cargo desarticular una banda criminal y está basada en el libro Una verdad oscura, de Germán Castro Caycedo.



Grabada el año pasado, se hizo en 750 locaciones, con más de 10.000 extras; tuvo como escenarios sectores de Antioquia, Caldas, la costa Atlántica y Bogotá, y contó con la participación de 780 actores y 230 personas de equipo técnico.



Candamil cuenta que para ser Ceballos recordó las viejas películas del Oeste y de acción gringas, “cómo llevaban las pistolas al cinto, cómo caminaban, y trabajé un héroe de acción criollo para que no perdiera la esencia del colombiano, del humor, pero manteniendo su rudeza porque este hombre ha cometido muchos errores que carga en la espalda, muchos dolores por resolver”.



De ahí la exigencia de hacer un trabajo corporal diferente a sus protagónicos en Merlina, mujer divina (típico galán) y Casa de Reinas (el gay Lucas de la Rosa), y su personaje de Alfredo Duperly de La ley del corazón (un abogado bogotano y fiel).

“Verdad oculta es acción, un género distinto a los contenidos que hacemos, pero una producción atravesada por una historia de amor. Por eso me gusta tanto este personaje”.



Candamil y el equipo de actores fueron asesorados por agentes de la Dipol, un encuentro de varios meses durante los cuales conocieron a estos hombres que se dedican a la infiltración. “Hablamos con ellos, que día a día exponen sus vidas infiltrándose en los grupos delincuenciales con el riesgo de que si son descubiertos, pueden perder la vida; un trabajo de filigrana que incluye inventarse y aprenderse desde un nuevo nombre hasta una vida creíble, con familia, estudios, sitios visitados, y también tuvimos entrenamiento con los comandos”.



Y es que, como dice Jorge Alí Triana, director de la serie y a la cabeza de Dramax, la productora, el trabajo de los actores y de los policías que se dedican a la infiltración es muy parecido, “porque crean personajes y se los creen, hacen su propio libreto. La diferencia es que cuando grabamos una serie y la escena sale mal, se puede repetir cuantas veces sea necesario, ellos no se pueden dar el lujo de equivocarse en nada porque pagan con su vida”.



Candamil agrega que su “exposición es constante y muchas veces, mientras disfrutan de una reunión familiar o un rato con esposas e hijos, deben irse porque los llaman para un caso. Al despedirse, además, no saben si volverán”.



El actor (Cali, 3 de junio de 1976) es padre de unas gemelas que nacieron en el 2013, y con su esposa, Adriana Romero, están muy “domésticos” desde que empezó la emergencia, “mirando cómo va a mutar esta profesión”.



El actor tenía el protagónico de una obra del Teatro Nacional estrenada en marzo. Se trata de Duda, “y con un rigor impresionante la estuvimos ensayando durante tres meses, revisando cada coma del texto para darle el tono preciso a cada palabra. Hicimos una función, como una toma única”.



Pero, como todos los que hacen parte del teatro y la televisión, y de las artes en general, espera regresar a la creación.



Mientras llegan días mejores, el mayor Raúl Ceballos contará su historia.



¿Dónde y cuándo?

Verdad oculta, desde el 2 de julio y de lunes a viernes, a las 10 p. m. por el Canal RCN.

