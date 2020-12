Rodrigo Candamil: ‘Soy muy ‘old-fashioned’ para ver TV en el celular’

Rodrigo Candamil es el papá de Guadalupe y Martina, y el esposo de la guionista y actriz Adriana Romero.



Es caleño, hincha del Deportivo Cali y ha hecho una importante carrera en la actuación, con papeles como Lucas de la Rosa, en 'Chepe Fortuna' y 'Casa de Reinas'; Alfredo Duperly, en 'La ley del corazón', y Raúl Ceballos, en 'Verdad oculta', entre otros.

En la pandemia no ha estado quieto. Además de ayudar a su esposa en la casa, crearon El Vulgar Media con contenido audiovisual y pódcasts para apoyar el proceso de paz (incluido en los acuerdos), como una forma de llegar a la gente a través de cuentos.



También, la plataforma Quedaste.com, que viene empezó hace unos años y que une a realizadores con talentos del mundo audiovisual. Ya hay 1.700 inscritos de Colombia y 150 de Argentina. “Ahí converge la industria y cualquiera de sus inscritos puede decir ‘aquí están mis fotos, mi 'reel', mi tarjeta de presentación’ y nosotros les ayudamos a perfeccionar su material”.



Y ahora contesta nuestro cuestionario televisivo.



¿De qué marca era el televisor de su casa cuando era niño?



Un Toshiba rojo.



¿Cuál fue su primer amor platónico en la pantalla chica?



Carolina Sabino.



¿Conoció a Pacheco?



Lo conocí personalmente en un maravilloso encuentro. Yo no estoy seguro de si era de este planeta.



¿De qué tamaño es su televisor?



De los grandes, pero no tan grande. El tamaño no importa, dicen las mujeres.



¿Su abuela tenía adornos encima del televisor?



Claro, carpeticas y sobre ellas había unas porcelanas.



¿Se imagina el mundo sin un control remoto?



No, es uno de los grandes alivios en la noche: echarse y tener el control un momento.



¿Conoció el mundo con un solo canal?



No, con varios.



¿Sabe qué era el Canal A?



Claro y también estaba el 11, que era malo, acartonado. Ahora hacen muy buena televisión pública, muy 'cool', con gente preparada, que ha estudiado cine.



¿Quién es su presentador favorito?



Jimmy Fallon. Los gringos nos llevan años luz. Fallon es cómico, actor dramático, cantante y músico.



¿Oyó alguna vez la frase ‘lástima que la televisión no sea en colores’?



Sí, alcancé a oirla.



¿Sabe quién inventó el televisor?



Búsquelo en Google.



¿Cuál era el programa que más disfrutaba cuando era niño?



El Chavo, que ya no se pasa por Latinoamérica. Es una reliquia, debe declararse patrimonio, y también veía 'Misión imposible' y 'Profesión peligro', con Lee Majors.



¿Qué es lo que más ve en televisión?



Muchas series que por su riqueza visual me atrapan, aprecio el valor estético a nivel fotográfico.



¿Cuál es su comercial favorito de todos los tiempos?



Con mis Gudiz soy feliz porque son de maíz, son bolitas de colores, dulces sus sabores (lo dice cantando la canción completa).



¿Con quién ve TV?



Con mis hijas, son fanáticas de la televisión.

¿Cuál fue la última telenovela que vio de principio a fin?



Verdad oculta, que la cortaron muy mal. Yo creo que apenas esté en 'streaming' va a ser un éxito internacional, porque hace quedar muy bien al país con su realización y su gran historia.



¿Qué serie está viendo en este momento?



Acabé de terminar 'Gambito de dama', me encantó porque le presentan a la mujer en general un panorama de ellas, sin decirles cómo pensar sobre el sexo, la moda y los hombres.



¿Cuántos televisores tiene en su casa?



Tres y dos son 'smart'.



¿Cuál es su plataforma de 'streaming' favorita?



A la que más recurro es a Netflix, también Amazon. Me falta explorar Disney.



¿Alguna vez ha atacado la pantalla de un televisor por un partido de fútbol?



No. Pero hay una leyenda urbana que dice que Adriana un día tiró un televisor en un partido de la Selección, porque la pasión la desbordó y el aparato pagó las consecuencias.



¿Cuál es la mejor serie que ha visto?



'Better Call Saul' y aunque llegué tarde a 'Breaking Bad', me pareció brillante.



¿Cuántas horas diarias pasa frente al televisor?



Muy pocas, calculo que son seis horas a la semana.



¿Recuerda en qué televisor vio la última hazaña deportiva que lo conmovió?



No, pero soy fanático de los deportistas olímpicos, de todos. Ellos son los héroes y deberían tener más reconocimiento.



¿Ve televisión en su celular?



No, yo soy muy 'old-fashioned'.



¿Alguna vez vio un reinado?



Sí, de chiquito era un plan en el Valle, y cuando hice 'Casa de Reinas' se veía esa parte de nuestra idiosincrasia. Se necesita una astucia especial para ser reina.



¿Cuál es la noticia en televisión que más lo ha impactado?



Espero verla pronto y es que lleguen los extraterrestres. Quiero ver la nave nodriza en la plaza de Bolívar.

