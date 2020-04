Una niña lleva su poder y heroísmo a las nubes

En 1991 se estrenó la película The Rocketeer, que se inspiraba en el cómic homónimo que contaba la historia de un piloto que usa un cohete especial que no solo lo hace volar, sino que lo lleva a convertirse en una especie de superhéroe. Ambientada en la década de los 30, la producción exploraba un conflicto alrededor de los nazis, la guerra y esa pelea entre el bien y el mal.



Pero ahora, Disney decidió retomar ese arco argumental, dándole una nueva mirada a la historia con cambios muy claros. Primero, se trata de una serie dirigida al público infantil y con una heroína que suele resolver los problemas de su comunidad. Kit, como se llama, puede surcar los cielos y enfrentarse a cómicos villanos.

Precisamente la productora ejecutiva Nicole Dubuc habló con EL TIEMPO acerca de esta Rocketeer animada, que se emite de lunes a viernes a las 11 a. m. por el canal de televisión Disney Junior.



¿Cómo se hizo la transición a una historia más familiar y amigable para los niños?



Espero que los adultos que lo vean recuerden con cariño al Rocketeer original y vean en nuestro programa el mismo triunfo del bien sobre el mal, la esperanza sobre la duda y la amistad sobre el miedo. Son mensajes claves que funcionan en cualquier contexto y parte de lo que hace que los superhéroes, desde Cliff (se refiere al personaje original) hasta Kit, sean atemporales.



¿Cómo se armó la serie?



Disney Junior se me acercó para desarrollar Rocketeer dentro del espacio preescolar, para dar a una nueva generación la oportunidad de enamorarse de los personajes originales.



Como era una gran fanática de la película y de los cómics, cuando me preguntaron si quería estar en el proyecto, ¡no pude decir que no!



Nuestra Rocketeer muestra el clásico cumplimiento de los deseos de superhéroes con la capacidad de relacionarse con niños reales. Asimismo, el público base es el de los niños que van de los 3 a los 5 años. Pero cada vez que trabajo en un nuevo episodio, mi objetivo es contar una buena historia para atraer a cualquier persona.



¿Le rinden algún tipo de homenaje a la original?



Lo bueno es que esta serie no es un reinicio, es una trama heredada. Así que el Rocketeer original de la película y los cómics existe en el mundo de nuestro programa. Incluso lo vemos en referencias al pasado de vez en cuando. Nuestro equipo sí le rinde un homenaje al material fuente, así que los espectadores con una mirada aguda encontrarán detalles de eso a lo largo de los episodios de la serie.



¿Cómo se desarrolló Kit y qué la define en la nueva narrativa?



Creo que es muy importante ver la representación en pantalla, y que Kit tome el mando abrió la historia para que cualquiera pueda imaginarse en su lugar. El programa trata sobre el poder del héroe, con el mensaje de que cualquiera puede enfrentar el desafío si su corazón es bueno.



Kit quiere hacer el bien y ayudar a los demás, y eso la convierte en la receptora del misterioso paquete de cohetes, que a su vez le permite emprender aventuras aún más grandes. En esencia, el mensaje es que cualquiera puede ser un héroe si así lo elige: es un mensaje de empoderamiento para los espectadores.



¿Por qué Rocketeer es una buena opción para este momento que vivimos?



En situaciones difíciles buscamos héroes para inspirarnos y darnos esperanza. Siento que Rocketeer es la heroína que necesitamos ahora; pertenece a una comunidad sólida de familiares y amigos, ayuda a los necesitados y nunca se rinde, todos mensajes reconfortantes que no podrían llegar en mejor momento.

ANDRÉS HOYOS VARGAS

Cultura EL TIEMPO

@CulturaET