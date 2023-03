El actor colombiano Roberto Urbina está dando un paso importante en su carrera en el exterior. Luego de verlo en la serie Snowpiercer junto a Jennifer Connelly y Sean Bean (que tuvo tres temporadas) convertido en Javier de la Torre, uno de los ingenieros de un tren que recorre un mundo postapocalíptico, ahora el interprete enfrenta su primer protagónico en un largometraje estadounidense: Deadland, que por estos días se está presentando en el South by Southwest, uno delos festivales de cine y música independiente en Austin (EE. UU.).

Deadland se enfoca en el agente de la Patrulla Fronteriza de EE. UU., Angel Waters, quien tras una extraña experiencia durante su trabajo sufre una cambio radical en su vida.



“Es un filme que usa el horror como un elemento para explorar la crisis de identidad de un latino de primera generación que está en Estados Unidos, trabaja en la frontera con México y que por su rol ha tenido que expulsar a gente que está ligada a sus raíces, a su identidad; sumado a temas que tienen que ver con la paternidad”, explica Urbina en una charla con EL TIEMPO.



En una rutina laboral que parece estar haciendo mella en el alma de Angel, aparece un inmigrante que lo llevará lidiar con sus conflictos y posiblemente lo acompañe en una travesía emocional -y con algunos toques paranormales- o mejor, metafísicos en su proceso de transformación.

Imagen del actor colombiano en una escena de la serie 'Snowpiercer'. Foto: TNT

“Esa parte metafísica fue lo que me pareció un poquito arriesgado cuando leí el guion, pero en este caso creo que fue todo lo contrario y funcionó muy bien”, recalca el actor.

La noticia de que la película se iba a proyectar en el South by Southwest (que finaliza este domingo) fue algo muy emocionante para Urbina.



“Me atrevería a decir que de los grandes festivales, ese es de los pocos que verdaderamente puede llamarse independiente. En otros que tienen esa etiqueta ahora ya se ven grandes directores, estrenos y productoras famosas siendo parte de todo eso. El South by Southwest sigue siendo instrumental para quienes hacemos cine independiente, sabiendo que es ya una tarea titánica”, insiste.



Roberto Urbina tiene 38 años y ha desarrollado una carrera internacional muy interesante. Foto: Josefina Santos

Desiertos, alucinaciones y culpas se configuran en una trama que promete también fases de suspenso y drama, elementos de espiritualidad y metáforas que van más allá de los miedos de Angel Waters.

“Esta película es muy especial. Fue la primera que me dieron sin hacer casting y querían que yo fuera el personaje. Yo soy polítólogo además de actor y estos temas que tienen que ver con lo antropológico y lo sociológico pues son los que más me gustan (...). El cine tiene que ser usado para contar historias que hablen de los que somos como sociedad” explica emocionado.

“Estaba encerrado en mi casa en Vancouver (Canada) en el 2021 por la pandemia y me llamó mi agente para hablarme de otra cosas. Casi al final de la llamada me dijo que había llegado una oferta. ‘Espera un segundo, que me tienes que decir’, le dije. Tras una reunión por Zoom con la productora y el director (Lance Larson) sentí que tenía una gran responsabilidad, me comprometí con el personaje. Rodamos en Oklahoma y dos más en Texas, fue arduo emocionalmente”, detalla.

Urbina recuerda otro detalle que hizo de la cinta algo diferente. “El director de fotografía encontró unos lentes anamórficos en Rusia y que nunca se habían usado para hacer cine acá (en Occidente), de hecho la compañía Panavision tuvo que hacerles un adaptador especial para que se usaran en esta historia y lo que se va a ver en cuanto a la proporción. el ancho y el alto de una imagen es diferente. Así como los brillos, que son de una tonalidad distinta. Además se rodó en cinta y no en digital”, asegura.



En Deadland se reencontró además con su colega colombiana Julieth Restrepo, con la que ya había trabajado en la serie Metástasis.

“Actoralmente hablando, es la película más madura que yo he hecho, marca un antes y un después en mi carrera. Venía de trabajar durante cinco años en Snowpiercer, pero Deadland tiene una carga emocional bastante fuerte y lo asumí como tal y me agarró en el momento en que era. Todos siempre buscamos este tipo de papeles que lo dejen a uno explorar un poco más en su rango actoral... Fue un regalo para mí”.

