La magia de Roberto Benigni al servicio de Pinocho y Geppetto

Roberto Benigni es el único actor que ha interpretado en el cine a Pinocho y Geppetto. Entre uno y otro personaje pasaron 20 años: la primera película, que también fue dirigida por él en el 2002, fue criticada por la edad que tenía Benigni para ponerse en la piel del niño- marioneta, y la segunda, que se estrena pronto en Colombia, pondrá al ganador del Óscar en otra situación: ahora será el papá y el creador de Pinocho.

Benigni tenía 48 años cuando interpretó a Pinocho: “Quizás fue la primera vez que alguien a esa edad lo hiciera, pero yo estaba feliz. Creo que fue el momento perfecto para hacerlo, como ahora es el ideal para ser Geppetto”.



El italiano, uno de los actores más carismáticos de su generación, se robó el corazón de la audiencia con su papel en La vida es bella, la conmovedora película sobre un niño y su papá en un campo de concentración nazi.



La nueva versión de Pinocho es mágica: el director Matteo Garrone (Dogman, Gomorra) se decantó por trasladar a la pantalla los detalles minúsculos de la inolvidable historia de Carlo Collodi. Aquí hay poco retoque digital, en contraste con el despliegue de escenarios reales y vestuarios de época, así como la caracterización de los actores con maquillaje y disfraces.

Roberto Benigni y Federico Ielapi, Geppetto y Pinocho en la nueva película inspirada en el cuento de Carlo Collodi. Foto: Imagem Filmes

Pinocho fue el segundo largometraje animado que produjo Disney en 1940, después de Blancanieves y los 7 enanitos. Además de la que dirigió Benigni, son famosas las películas Las fantasías de Pinocho (1971), de Giuliano Genci, y Las aventuras de Pinocho (1972), de Luigi Comencini. El mismo Disney estaría preparando un live action sobre el niño al que le crece la nariz por mentiroso con la participación de Tom Hanks, y Guillermo del Toro prepara una versión más oscura del personaje.



Benigni, ganador del Óscar al mejor actor en 1997, habla de la película, de Pinocho y de Gepetto, en esta entrevista cedida por el estudio para EL TIEMPO.

¿Cuál fue su reacción cuando Matteo Garrone lo invitó a esta película?



No podía creerlo. Cuando Matteo me dijo que estaba preparando un filme de Pinocho fue suficiente. Pinocho y Matteo Garrone juntos son una obra maestra. Él dirigió El cuento de los cuentos (Tale of Tales, de 2015), y en mi mente estaba cómo hacía películas de fantasía, con ese estilo particular que les pone a las historias de hadas.



¿Qué significa Pinocho para usted?



Pinocho ha sido un leitmotiv en mi vida. Federico Fellini quería hacer Pinocho conmigo, y mi mamá me decía Pinocho porque nací a 20 kilómetros de donde fabricaron al muñeco en Toscana. Mi lenguaje y mi estilo de vida son muy Pinocho. No fue casualidad que Fellini pensara en Pinocho toda su vida y que considerara la historia un libro divino. Cada mañana, él ponía un dedo en el libro y leía las líneas como si fuera su biblia, su piedra angular.

El Pinocho de Matteo Garrone es muy realista y naturalista, usa pocos efectos digitales. Foto: Imagem Filmes

¿Cuál es el impacto de este cuento en los niños?



La imagen de Pinocho, en Italia específicamente, es muy positiva. Su historia para los niños es increíble porque les enseña mucho sin esa sensación de que un profesor les está dando una lección en la escuela. Por la imagen, por la historia, la fantasía... es algo que va a lo más profundo de tu alma, justo dentro de ti.



¿Por qué cree que se siguen produciendo películas sobre Pinocho?



Pinocho es un desafío en el cine, por la imagen y la historia. Es una de las más hermosas ideas, hay muchos elementos y lecciones contenidas en este cuento de hadas. ¿Por qué Pinocho? Es como decir por qué el sol, por qué el mar. Es un clásico como Don Quijote o Hamlet. Hay muchas versiones cinematográficas de Pinocho, pero esta de Matteo es mi favorita, es original, una versión libre, pero a la vez clásica. Nunca he visto un Pinocho como este.

¿Cómo se sintió al interpretar a Geppetto?



Cuando Matteo me dijo que iba a interpretar al maestro que creó a Pinocho fue como un sueño: soy el único actor que ha interpretado a Pinocho y a Geppetto, algo que nunca había sucedido en el cine. Es como interpretar a Iago y Othello o a Sancho Panza y a don Quijote. Geppetto tiene un poco de mi personaje en La vida es bella porque era un padre también... en realidad, él es mitad Gep-petto y mitad Pinocho, porque también era un poquito mentiroso.



¿Desde el principio tuvo claro cómo interpretar a Geppetto?



No. Mi idea era conceptualmente distinta de la que tenía Matteo. Por fortuna, él es un estupendo conductor, me llevó en la dirección correcta. Siempre tuve en la cabeza una interpretación llena de chistes; pero cuando él me enseñó su visión de Geppetto, como un hombre mayor de barba, salté de mi silla: se veía exactamente como mi abuelo. Fue una sorpresa enorme.

