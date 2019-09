Robert Rodríguez, cine barato y orgullo latino

Se enorgullece de su apellido. De hecho, ha sido su fuente de inspiración para crear historias alrededor de la cultura latinoamericana y mostrar la otra cara de los países de la región que por mucho tiempo han cargado un estigma negativo reforzado por Hollywood. Es Robert Rodríguez, director, guionista, productor y fotógrafo estadounidense, autor de producciones como 'Machete Kills', 'Sin City' 1 y 2 y 'Roadracers'.

Tiene claro su discurso: “Hay que cambiar la imagen negativa que se tiene del latino y generar un beneficio para la cultura en cualquier parte del mundo”, comentó, con la simpatía que lo caracteriza, a su paso por Colombia como invitado del Smartfilms, el festival de cine de producciones hechas con celulares.



Rodríguez (San Antonio, Texas, 1968) ha sabido alternar su talento en el cine de altísimos presupuestos –como Alita: Battle Angel, que produjo James Cameron– con producciones de bajo presupuesto, las que le han dado la huella indeleble a su carrera.



A Bogotá vino para hablar de esa faceta suya, sobre todo, a los noveles directores y productores de cine que lo admiran. Su panel en el certamen era acerca de cómo logró producir la película Red 11 con 7.000 dólares de presupuesto.

“Todos se sientan y se bloquean solos. El obstáculo no son los recursos ni el dinero, es usted mismo”, asegura, convencido de que lo más importante para contar una historia es la creatividad.



Para resolver la incógnita del presupuesto, narró la forma como cautiva a sus colaboradores: el director les da la oportunidad de hacer algo diferente y los reta de forma profesional. “Les digo: ‘Usted va a trabajar conmigo, pero esta no es una superproducción, no hay estudios detrás, los roles son diferentes a los que ha hecho y tiene toda la libertad para ejecutar el personaje’”. Luego, pone un ejemplo: “Con Robert de Niro, en Machete, filmamos en cuatro días y tuvo la libertad de construir el personaje como quiso. Le encantó”.

“Ha sido un camino largo y difícil. Al principio, cuando presentaba mis proyectos, me preguntaban por qué latinos y no norteamericanos. Sin embargo, logré hacer películas como El mariachi, donde presentaba imágenes latinas de cómo son las personas y el entorno de una forma más positiva”.



El mensaje que les dejó a los jóvenes cineastas es: “La experiencia de las historias es la vida misma, no quiere decir que se quede viviendo primero para contar, sino que cuando se sienta seguro de que quiere contar algo, simplemente hágalo”.



Alisson Betancourt Maldonado

@alisson_nicol

PARA EL TIEMPO