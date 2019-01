Un nuevo Sundance para Robert Redford

La nueva edición del Festival de Cine de Sundance, que comenzó este jueves, tiene un halo especial: hay un poco de nostalgia y una cierta emotividad que conecta muy bien con el frío clima de Park City (en Utah, EE. UU.), lugar donde se lleva a cabo el encuentro cinematográfico.

¿La razón? Es el contexto de la despedida del actor Robert Redford, una leyenda viva del cine que el año pasado se despidió de la carrera actoral a sus 82 años y con una energía envidiable para seguir trabajando por ‘el otro cine’.



No en vano fue el creador y artífice de lo que hoy es Sundance en el panorama de festivales. Redford, un hombre que impuso sus reglas en un séptimo arte que apostó por mucho tiempo a héroes más terrenales, no quiso nunca dormirse en los laureles de la adoración de la crítica o del público frente a su trabajo en la gran pantalla.



Por eso, edificó una infraestructura muy sólida para producciones que no se movían en la órbita de los grandes estudios hasta llevarlas a un punto de atención muy alto.

No importa que el clima de Park City sea de menos 6 grados centígrados ni que el propio Redford ya haya anunciado su despedida de la actuación en 'The Old Man and the Gun', una película de David Lowery, sobre un ladrón elegante y seductor que se ha pasado la vida escapando de la cárcel, Sundance es ya una cita imperdible para miles de fanáticos, directores y realizadores.



"La nueva edición del Festival de Cine de Sundance, que comenzó el jueves, tiene un halo especial: hay un poco de nostalgia y una cierta emotividad que conecta muy bien con el frío clima de Park City (en Utah, EE. UU.), lugar donde se lleva a cabo el encuentro cinematográfico.en un sentido tributo.

Redford se dio a conocer en episodios de series de televisión de vaqueros como 'Maverick' y 'The Deputy', antes de convertirse en un hombre encarcelado injustamente en 'The Chase' (1966); o el galán sin malos trazos en Descalzos en el parque (1976) que experimentaba los altibajos del matrimonio junto a Jane Fonda. Luego vino el estrellato con Butch Cassidy and Sundance Kid (de ahí tomó el nombre el festival) y la consolidación de una leyenda en 80 producciones en las que siempre mostró gran profesionalismo a prueba de algunos golpes de taquilla o tropiezos argumentales de las aventuras cinematográficas que emprendió.



Hoy, puede descansar viendo el impacto de un nuevo Sundance en el camino y la posibilidad de seguir vigente con nuevos proyectos como director.



