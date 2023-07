El actor Robert de Niro y su familia están de luto, luego de que se confirmara el fallecimiento de uno de los nietos de la estrella de Hollywood, Leandro de Niro Rodríguez.



(Le recomendamos leer: Estos son los seis hijos de la ‘reina del pop’ Madonna: así se ven en la actualidad).

Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o de lo explicable desde el momento en que te sentí en mi vientre FACEBOOK

TWITTER

Drena de Niro, hija adoptiva del famoso actor de Hollywood y madre de Leandro, fue la encargada de confirmar el lamentable descenso de su hijo este lunes 3 de julio, aunque decidió guardar silencio y no dar mayor información de la posible causa de su muerte.

​

"Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de las palabras o de lo explicable desde el momento en que te sentí en mi vientre (…) Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Desearía estar contigo", fueron las palabras de la hija del actor.



Reciba en su Whatsapp, gratis, las noticias de última hora desde EL TIEMPO



Y agregó: "No sé cómo vivir sin ti, pero intentaré seguir y difundir el amor y la luz que me hiciste sentir al ser tu mamá. Descansa en paz y en el paraíso eterno mi querido niño", ese fue el último adiós de Drena de Niro.

Por otro lado, Carlos Rodríguez, padre de Leandro de Niro, también le dedicó conmovedoras palabras a su hijo y le envió un mensaje de fuerza a Drena.



(Además: Robert De Niro acaba de tener su séptimo hijo a los 79 años: quién es su pareja).



“Mi querida Drena… Las palabras no son suficientes para expresar la alegría que nos dio o la pérdida que ahora sufrimos con nuestras familias y amigos. Ahora es el hijo de Dios. En esta luna llena su espíritu, ilumina lo que no se podía ver en la oscuridad. No se puede deletrear Love (amor) sin Leo”, indicó el artista norteamericano.

Revelan la posible causa de la muerte del nieto de Robert de Niro



De acuerdo con la información revelada por Daily Mail, el joven de 19 años habría muerto a causa de una sobredosis en su lujoso departamento de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.



Según el diario inglés, cuando la Policía llegó a la vivienda, Leandro estaba sobre una silla junto a “una sustancia polvorienta blanca en un plato cerca de su cuerpo”. Además, explicó que el cuerpo del nieto de Robert de Niro fue encontrado sin signos de violencia o traumatismo, no tenía ninguna lesión externa.

Por otro lado, se conoció que el hallazgo del cuerpo de Leandro de Niro fue hecho por un amigo suyo, quien llevaba varios días tratando de hablar con el joven actor, tras no tener información sobre él.

Carrera artística de Leandro de Niro, seguía la tradición familiar



Leandro de Niro debutó a una corta edad en el mundo de la actuación, cuando hizo parte del elenco de la serie de televisión 'The Collection', estrenada en el año 2005.



(Lea aquí: Los famosos que han sido ‘padres tardíos’).



El joven de 19 años de edad se encontraba siguiendo los mismos pasos que su abuelo Robert y estaba encaminando su carrera profesional en la industria del cine y la actuación. Leandro de Niro protagonizó la película 'Ha nacido una estrella' junto a la cantante Lady Gaga y la estrella Bradley Cooper.



Además, actuó en la película ‘A Star is Born’ junto a su madre Drena de Niro. El joven interpretó a ‘Leo Stone’ y la hija de Robert le dio vida a ‘Paulette Stone’.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO