Robert de Niro deja la mafia para convertirse en un abuelo gruñón 

"Esto ha sido una experiencia loca que nos ha cambiado la vida a todos y que nos ha permitido darle a Trey una gran experiencia de vida", dijo Rosa Peart, que junto a su marido, Marvin Peart, produjeron la adaptación cinematográfica del libro "The War With Grandpa", película que se estrena este 9 de octubre.Además de Robert de Niro, Christopher Walken y Uma Thurman participan en la película homónima al libro escrito por el novelista estadounidense Robert Kimmel Smith, que fue dirigida por Tim Hill. "

The War With Grandpa" (La guerra con el abuelo) cuenta la historia de un abuelo gruñón que debe mudarse a la casa de su hija y ocupar la habitación de su pequeño nieto. "Fue Trey quien nos dijo que el libro haría una gran película y que De Niro sería perfecto para el papel. Eso fue hace cuatro años y todavía no puedo creer que finalmente estamos en la semana del estreno", indicó la productora, de padres puertorriqueños.



Su esposo, quien se define como "un costarricense afrolatino", explicó que esta es la segunda película que produce, pero "ha sido la más especial, porque la hicimos en familia". Sus títulos incluyen "Life on The Line" (2018) y "Escape from Planet Earth" (2012), además del "reality" para televisión "Mob Wives".

Si bien los Peart estuvieron años metidos de cabeza en el proyecto, Trey es el que se declaró más influenciado. "Yo estoy ahora seguro de que quiero ser director de cine. Tuve la gran suerte de que me dejaron estar en el set y el director fue increíble conmigo y me explicó qué estaba haciendo y por qué", indicó el chico. "The War With Grandpa" ha representado muchos triunfos para los Peart.



"Para comenzar, está hecha por un matrimonio latino, que sabemos que no es lo más común en Hollywood, pero además logramos un guion que atrajo luminarias del cine y actores conocidos por los niños", subrayó la productora. Los productores lograron lo que querían: hacer una película para todas las edades y que pudieran disfrutar abuelos, padres e hijos. El estreno se venía aplazando desde hace dos años, debido a los problemas de la distribuidora Miramar, con la que ya tenían contrato.

Para comenzar, está hecha por un matrimonio latino, que sabemos que no es lo más común en Hollywood, pero además logramos un guion que atrajo luminarias del cine FACEBOOK

TWITTER

"Sorprendentemente, lo que parecía ser un gran problema nos ha permitido sacar la cinta en un momento tan necesario como es la pandemia. Poder darle a la audiencia una historia que celebra la familia, y en especial los abuelos, que son los más afectados por la covid-19, nos da una gran satisfacción", afirmó Marvin Peart.



"Cuando hice la película me acuerdo que me divertí mucho, pero siento que todavía era muy pequeño para darme cuenta del honor que es compartir escenas con Robert de Niro. Ahora, casi tres años después, no lo puedo creer", reveló el protagonista, Oakes Fegley, que tiene ahora 15 años.



Ante la pregunta de por qué no escogieron a actores latinos para protagonizar la cinta, Rosa Peart explicó que "como cineastas latinos aún estamos construyendo nuestro espacio. La posibilidad de trabajar con los más reconocidos nos pareció un regalo y un reconocimiento". Para la productora es una forma de "dejar obvio que los latinos podemos hacer todo tipo de producciones, no solo las dirigidas al público latino. Es importante meternos por todas partes".

Más noticias de cine en Cultura y Entretenimiento

Efe​