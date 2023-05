Mi Papá es un Peligro es una comedia familiar, dirigida por Laura Terruso ('Hello', 'My name is Doris') y protagonizada por Robert De Niro ('The Godfather II', 'Raging Bull') y el comediante y actor, Sebastián Maniscalco, ('Green Book', 'The Irishman'). La película se estrenó en Estados Unidos el 26 de mayo y el primero de junio se tomará la cartelera colombiana.

(Siga leyendo: 'El momento en que Harrison Ford casi muere en set de 'Star Wars'')



Esta se centra en Sebastián quien lleva a Salvo (Robert De Niro), su padre, un inmigrante italiano chapado a la antigua, para pasar el fin de semana del 4 de julio con la familia de su novia, a quien va a pedirle matrimonio.



La comedia, coescrita por Maniscalco y Austen Earl, está inspirada en la historia personal de Sebastián Maniscalco, quien se ha enfrentado a las diferencias culturales, generacionales y socioeconómicas, como parte de una familia inmigrante italiana. Mi papá es un peligro aborda las relaciones de un padre y su hijo; el amor familiar y la multiculturalidad.



Además, la película de Lionsgate contó con las actuaciones de Leslie Bibb ('Iron Man', 'Law Abiging Citizen'), Kim Cattral ('Sex and the City'), Anders Holm ('Workaholic'), David Rashe ('Succession', 'Men in Black III') y Brett Dier ('Jane the Virgin').



En conversación con Robert De Niro, dos veces ganador de los premios Oscar, el actor contó cómo fue trabajar con Sebastián Maniscalco y Laura Terruso en el rodaje de la película y la preparación de Salvo, el personaje que interpretó.

En un drama tienes ciertas limitaciones, pero en este tipo de películas puedes hacer cosas más extravagantes y salirte con la tuya porque es comedia FACEBOOK

TWITTER

¿Cómo fue el acercamiento de Sebastián Maniscalco para actuar junto a usted en ‘Mi papá es un peligro’?



Ya conocía a Sebastián, no bien, pero lo conocía. Trabajé con él en 'The irishman' y también lo había visto en algunas de sus presentaciones. Tuvimos una lectura inicial del guión, me gustó y le dije que estaba interesado en interpretar a Salvo. Así que solo necesitábamos encontrar el momento para hacerlo.



¿Cuál fue la primera impresión que tuvo al momento de leer el guión?



Este guión me gustó porque vi que tenía un elemento personal: era la experiencia de Sebastián y obviamente después pude conocer un poco más a Laura Terruso. Me di cuenta de que ella era de Brooklyn y también era italoamericana, entonces conocía de ese mundo y eso era muy importante para la realización de la película y el apoyo que yo necesitara.



¿Por qué aceptar el rol de Salvo en la película?



Salvo es el padre de Sebastián Maniscalco y se basa en las experiencias y en su vida junto a él. Es una relación basada en algo personal y Sebastián, al ser un comediante, se encargaba de las partes divertidas e irónicas. Esa fue una de las razones por las que quise hacerlo.



¿Qué aspectos tuvo en cuenta para interpretar a Salvo?



Como es un personaje real, tuve la suerte de tenerlo como modelo y así saber qué rasgos debía adoptar. Para interpretar a un personaje siempre intento entender cuál es la esencia de este, buscar elementos reales o si el escritor lo creó basándose en algún personaje histórico para poder leer sobre él. Entonces, busco información y la estudio para encontrar elementos que puedan ser útiles al momento del rodaje.



(También le podría interesar: ''La sirenita', la película que no se dejó hundir y es una grata sorpresa')



¿En qué momento se preparó para el rodaje de ‘Mi papá es un peligro’?



Cuando conocí a Salvo tuve un buen presentimiento al respecto. Lo conocí precisamente cuando estaba en el rodaje de 'Killers of the Flower Moon' –dirigida por Martin Scorsese– en Tulsa, Oklahoma. Por así decirlo, allí conocí al anciano, pasé un tiempo con él y luego lo traje al set. Fue una sensación agradable por todos lados.



¿Cómo fue la experiencia de trabajar con Maniscalco en el set?



Me gustó trabajar Sebastián. Creo que tuvimos y tenemos una buena relación. Además, fue divertido hacerlo. Y, nuevamente, como se basa en una experiencia real con su padre, él estaba ahí para que yo le preguntara, aunque no lo hice mucho.



¿Y con Terruso como directora?

​

Laura fue una muy buena directora. Fue muy inteligente y práctica. También conocí a sus padres cuando estábamos en Nueva York. Fue genial y lo supo hacer muy bien.



Usted usualmente trabaja en películas dramáticas, ¿Qué significó para usted trabajar en una comedia familiar?



Obviamente fue divertido. Es una forma diferente de actuar y, de cierta manera, uno puede encontrar libertad. En cambio, con otras películas e historias no se pueden hacer ciertas cosas a menos de que esa sea la esencia del personaje. En un drama tienes ciertas limitaciones, pero en este tipo de películas puedes hacer cosas más extravagantes y salirte con la tuya porque es comedia.



¿Cómo describiría a ‘Mi papá es un peligro’?



Diría que se trata de una película que muestra la relación de un padre con su hijo. El padre tiene críticas de su hijo y viceversa. Los dos tienen una relación que no es del todo dramática, sino que es una comedia familiar. Es una historia clásica en la que el padre está loco por conocer a los suegros de su hijo y teme que sean muy rígidos. Sin embargo, ellos son muy amables y toleran a Salvo. Hay unas escenas en las que dice “¿qué es lo que estás haciendo en toda esta situación?”, que es otro clásico. Estoy seguro de que muchas familias pasan por eso, en especial, las que tienen choques culturales.



¿A qué actores admira en el mundo del cine?



Trabajé dos veces con Robert Mitchum ('Thirty Seconds Over Tokyo', 'Out of the Past') en la versión original de 'The Last Tycoon' y 'Cape Fear'. Lo respeto porque es fantástico y también porque cuando era niño veía sus películas. También pienso en Gregory Peck ('Moby Dick', 'To Kill a Mocking Bird') y en actores que admiro como Marlon Brando ('The Godfather', 'Apocalypse Now') y James Dean ('Rebel Without a Cause'). A Brando lo conocí personalmente un poco antes de trabajar con él en 'The Score' y 'The Godfather II'. Y, por último, Montgomery Clift ('Red River', 'The Misfits'), con quien nunca trabajé.

REDACCIÓN DOMINGO (*)(*) Entrevista cedida por Cine Colombia.

Más noticias en EL TIEMPO