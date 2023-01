El actor inglés Riz Ahmed y la estadounidense Allison Williams presentarán las nominaciones a la 95 edición de los premios Óscar el próximo 24 de enero.



Las nominaciones se darán a conocer el próximo martes a las 05.30 hora local (13.00 hora GMT), informó en un comunicado la Academia de Hollywood. El anuncio de los seleccionados en las 23 categorías de este año se transmitirá por el programa estadounidense 'Good Morning America' de la cadena de televisión ABC, así como por la página oficial y las redes sociales de los Óscar.



La ceremonia de entrega de los premios más importantes del cine se celebrará el 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles (California, EE.UU.) y volverán a tener al comediante Jimmy Kimmel como presentador.



La temporada de premios ya ha comenzado y la gran favorita para los Óscar es 'The Fabelmans' de Steven Spielberg, que ganó los galardones a mejor director y mejor película en los Globos de Oro.

Otros filmes con posibilidades son 'The Banshees of de Inisherin', de Martin McDonagh, que se llevó tres Globos de Oro; y 'Everything Everywhere All At Once' de Daniel Kwan y Daniel Scheinert, que ganó dos.



Entre los actores que podrían figurar en los Óscar en la categoría de mejor actor se encuentra Brendan Fraser por su trabajo en 'The Whale', que le valió un galardón en los Critics Choice Awards; Austin Butler ('Evis') y Colin Farrell ('The Banshees of de Inisherin'), estos dos últimos ganadores de sendos Globos de Oro.



Por su parte Cate Blanchett es la favorita en la categoría a mejor actriz por 'Tár', tras haberse coronado en los Globos de Oro, los Critics Choice Awards y en los premios de la crítica de Nueva York, aunque actrices como Margot Robbie ('Babylon') o Ana de Armas ('Blonde') podrían dar la sorpresa.



Aun así, filmes con menos repercusión como 'All Quiet on the Western Front' sobre la Primera Guerra Mundial o 'Black Panther: Wakanda Forever"'podrían dominar las nominaciones tras haber tenido un recorrido impecable en la lista de preseleccionados a los premios.

El anuncio del próximo martes también definirá qué películas internacionales tendrán un espacio en la gala. El director Santiago Mitre buscará el título de mejor película internacional con 'Argentina, 1985'-que ya ganó en los recientes Globos de Oro- mientras que el oscarizado director mexicano Alejandro González Iñárritu espera llegar a la gala con 'Bardo: Falsa crónica de unas cuantas verdades'.



'Pinocchio', de Guillermo del Toro, podría entrar en las categorías de mejor película de animación, mejor banda sonora y mejor canción original, esta última en la que podría batirse con Rihanna, Lady Gaga y Taylor Swift, aunque ha sido el filme indio 'RRR' el que ha brillado en las nominaciones equivalentes de otros premios.



Otros títulos que podrían figurar en la fiesta de la Academia de Hollywood son 'Top Gun: Maverick' con Tom Cruise a la cabeza; y 'Avatar: The Way Of Water' de James Cameron, las dos películas más taquilleras del 2023.



EFE