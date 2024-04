Netflix estrena ‘Ripley’, la historia de un talentoso farsante

Una nueva adaptación de las novelas de Patricia Highsmith llega a Netflix, producida en blanco y negro, y protagonizando al actor irlandés Andrew Scott como Tom Ripley. Los libros se adaptaron por primera vez con El talentoso Mr. Ripley, la película de 1999 protagonizada por Matt Damon que también presentó a Jude Law, Gwyneth Paltrow y Cate Blanchett.

La saga del estafador, que ha sido durante mucho tiempo influyente en la literatura y en el cine, con ecos de la misma en la reciente película Saltburn, sigue a un estudiante universitario atraído a un mundo de aristócratas.

Ahora en la miniserie, simplemente titulada Ripley, además de Scott, también aparecen Dakota Fanning como Marge Sherwood y Johnny Flynn como Dickie Greenleaf. En la historia, un adinerado industrial de Nueva York en la década de los 1960s contrata a Tom Ripley para traer a su hijo, Dickie Greenleaf, quien se encuentra en Italia.

Pero pronto la fascinación de Ripley con el estilo de vida de playboy de Dickie se vuelve una obsesión cuando se ve afectado por los afectos de Dickie por Marge, una encantadora chica de la sociedad norteamericana, por lo cual Ripley comienza un juego mortal en una vida compleja de engaño, fraude y asesinato.

Los fanáticos de la novela de Patricia Highsmith y la adaptación cinematográfica de Anthony Minghella estarán familiarizados con lo que sucede a continuación: después de insertarse en la idílica vida Greenleaf y Sherwood han construido, Ripley se obsesiona con el primero y está herido cuando Greenleaf parece preferir el Compañía de su amigo Freddie Miles. Ripley comienza a probarse la ropa de Greenleaf y adoptar sus gestos, lo que lo desconcierta y finalmente lleva a una confrontación explosiva en la que Greenleaf es asesinado.

Ripley luego asume la identidad de Greenleaf en un círculo vicioso que parece cerrarse a su alrededor, y en donde demuestra que no hay nada que no haga para mantener las apariencias.

Andrew Scott no es ajeno este estilo de personajes, después de haber interpretado a una mente maestra malvada en Sherlock, un sacerdote polémico en la serie Fleabag, y el apasionado interés amoroso de Paul Mescal en la reciente película Todos somos extraños. Pero para lograr entrar en la psiquis de Ripley, su nivel de concentración tuvo que ir a otro nivel.

“Supongo que, para lograr ese aislamiento mental del personaje, curiosamente, lo filmamos durante la pandemia, cuando se hablaba tanto sobre el aislamiento y el autoaislamiento. Y veo cuán única fue toda esa experiencia”, comenta Scott al respecto. “Y supongo que el desafío es poder ver, poder pensar. Me obsesioné mucho. Solía hablar mucho los empleados de los hoteles donde rodamos en Italia. Hay una gran cantidad de registros de entrada y salida de hoteles, y cómo puedes llegar a conocer mucho a un personaje, porque ahí es donde está la esencia de la historia, cómo llegamos a conocer a Tom y cómo es él y cómo se portaría ante ciertas circunstancias, o qué podría hacer y cómo podría hablar el idioma y todo ese tipo de cosas”, añadió.

Para Scott, abordar un personaje como Tom Ripley no dejó de ser una experiencia como pocas, según él, en su meteórica carrera para este actor de 47 años de edad.

“Esta es una de las razones por las que este personaje es tan duradero, eso es lo que todos hacemos, tal vez no en la medida en que él lo hace, pero tenemos que ser una persona diferente dependiendo de quién estemos hablando. Eso no es necesariamente maquiavélico. La idea de que él sea un sociópata o un psicópata o incluso un asesino en serie me parece completamente carente de interés. Eso lo puedo entender”, explica Scott.

“Pero para interpretar al personaje, debes poder entender por qué está haciendo esto. Esta persona era una amenaza real. Esta otra persona le rompió el corazón. Esta otra persona es sospechosa. ¿Que estoy haciendo ahora? Y entonces, simplemente estamos viendo a alguien sobrevivir. Entonces el intentar eliminar cualquier forma de juicio fue el gran desafío. Y eso se hizo un poco más difícil porque muchas veces lo ves solo, pero tienes que verlo solo porque esa es la única razón por la que el público llegará a conocer a este personaje tan indescifrable”.

Dakota Fanning en 'Ripley'. Foto:Netflix Compartir

Y demás de la historia, es inobjetable que las locaciones hacen una parte muy importante de la serie, que fue rodada en el sur de Italia. Para Scott, poder trabajar con gente local fue indispensable para hacer la historia aún más interesante.

“Debo decir que el elenco de actores italianos es extraordinario, desde el cajero del banco hasta en la estación del tren, la policía e incluso la gente deambulando en las calles. La cara de cada uno cuenta una historia y cada uno puede ser alguien, y eso es lo que es tan interesante para la audiencia. No sabes si en alguno de ellos estará la persona que pondría en verdaderos aprietos al personaje. Además de todo, hay algunas leyendas italianas reales en la serie”.

Como parte integral de la trama, el italiano se escucha con frecuencia en los diálogos de la historia. Dakota Fanning explicó que fue todo un proceso para lograrlo. “Recibimos lecciones de un maestro maravilloso en Roma y estaba emocionada de poder hacer algunas escenas realmente largas en italiano. Fue muy divertido. Y estuvimos allí tanto tiempo que te sumerges en ello y se vuelve un poco más natural. Pero me limité a aprenderme mis líneas prácticamente”, dijo la reconocida actriz norteamericana de 30 años de edad. “Pero en una situación real, podría pedir del menú de una cena en un restaurante, por ejemplo, me defiendo algo ya”.

Al respecto, Andrew añade su experiencia con el italiano. “Quizás el 10 o el 15 por ciento de nuestros diálogos está en italiano, y es increíble poder hacer eso, de verdad. Fue maravilloso poder aprender algo del idioma y tuvimos excelentes maestros, pero es difícil. Esa es la otra cosa, como parte del trabajo, sólo tienes que poder hacerlo. Además, lo irritante es que sería muy bueno hablando italiano. Entonces espero que la gente me crea cuando lo hablo”, dijo entre risas.

En cuanto a la atmósfera de la historia, la audiencia puede apreciar que los objetos y detalles tienen siempre un propósito, que para Andrew Scott fue esencial. “Los accesorios se volvieron, literalmente, como mis amigos. Y sentí que eran increíblemente valiosos para el personaje. Y ahí es donde se le ve de manera extraña: porque no se ve su sensualidad ni su sexualidad. Para mí era importante ver eso, tener una relación con las cosas. Lo cual, reitero, la gente hace. No es algo tan raro, no es como fetichizar algo”, explica. “Pienso particularmente en cosas que pertenecen a Dickie representan algo y todo lo representa. siendo todos esos lugares; Fuimos a algunos de los lugares más bellos de Italia. Las increíbles obras de arte, y estaba yo solo mirándolas. Qué privilegio”, comentó el actor.

“Recuerdo que filmamos durante la pandemia y luego estuvimos en Venecia en enero de 2021, en el apogeo de la pandemia. Y allí no había nadie. Normalmente, la Bienal estaría llena de gente. Recuerdo caminar hacia el set por la mañana y había una niebla veneciana allí y pensé, esto es tan extraordinario porque Venecia nunca sería así. Estaría lleno de gente en ese momento y fue un gran privilegio, e increíblemente inquietante, hermoso, melancólico y completamente extraordinario este lugar y momento. Por alguna razón, no creo que haya afectado la atmósfera del trabajo que creamos. Creo que debe, tiene que ser, porque para mí, coexistió en un momento en el que hablábamos mucho sobre el aislamiento, y yo estaba interpretando a un personaje que ciertamente estaba solo, ya sea que se sintieran, ya sea que Tom se sienta aislado o no. A veces me pregunto: no creo que necesariamente se sienta solo, pero ciertamente lo está”.

MARIO AMAYA

PARA EL TIEMPO