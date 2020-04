La dura crítica a los famosos que se quejan por la cuarentena

El famoso comediante británico quien se burló de la falsa modestia de las estrellas del cine y la TV en la pasada ceremonia de los Globos de Oro, volvió a hacerlo al criticar duramente las reacciones de algunas ricos y famosos durante la cuarentena mundial por el covid-19.

Gervais dijo en una entrevista al diario The Sun que esas personas no deberían de quejarse por el confinamiento, ya que viven en sus gigantescas mansiones, mientras médicos y mucha gente de los equipos de salud lucha todos los días contra la pandemia sin quejarse y en realidad arriesgando sus vidas".

Sin el matiz de humor negro que lo caracteriza., fue tajante al recalcar que "Después de que esto termine, no quiero volver a escuchar a esas personas quejándose sobre el estado de bienestar, nunca quiero volver a escucharlos quejándose sobre las enfermeras. o porteros”, dijo Gervais, quien no ocultó su molestia al recordar videos de la presentadora Ellen DeGeneres diciendo desde su mansión campestre que estar confinada era como estar en la cárcel o el del cantante Sam Smith quebrándose en sus redes sociales ante la idea de estar encerrado.



Pero si se refirió con orgullo a los médicos y enfermeras. "Están haciendo turnos de 14 horas y no se quejan.Arriesgar su propia salud y la de sus familias".



"Honestamente, no quiero oírlos quejarse mientras están en sus casas con piscina", insistió.Así mismo, reflexionó que lo más importante no se paga con dinero: la familia, los amigos o una buena salud.



"Con el tiempo supe que esas cosas eran gratis", opinó el protagonista de la serie After Life de Netflix y quien se hizo famoso por otras producciones televisivas como la versión original de The Office y Extras.



