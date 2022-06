Richard Clayderman es imparable, pasó por Colombia tras una gira de conciertos en mayo y ahora sigue dedicado a promover su más reciente disco Forever Love, un compilado de grandes éxitos en el que retoma hits del pop, nuevas composiciones y clásicos de ese repertorio de toda la vida, ese que algunos de sus detractores consideran música ligera o “de ascensor”, como él mismo la describió, bromeando en una ocasión.

En realidad eso no le preocupa a este pianista francés de 68 años, quien ha dado más de 2.000 conciertos a lo largo de su carrera, grabado más de 1.400 canciones y ha vendido en total más de 90 millones de álbumes y nunca dejará de tocar su Balada para Adelina, la melodía que lo catapultó a la fama mundial, cuando la estrenó en 1977 y como sencillo vendió 22 millones de copias.



Pero ahora se emociona cuando habla de su intensa y profunda versión de Perfect Symphony, uno de los éxitos del cantante británico Ed Sheeran; al igual que cuando recuerda el trabajo para versionar Viva la vida, de Coldplay o la balada ochentera Hello, de Lionel Ritchie, que también hacen parte de Forever Love.

Clayderman adora tocar en vivo y reconoce que tiene su energía renovada al volver a los escenarios.



“La audiencia es muy importante para mí. Vivimos en un mundo muy loco que necesita escuchar más música y grandes melodías, como la grandiosa combinación que tratamos de forjar en ese disco”, comenta Clayderman, en una charla telefónica con EL TIEMPO, antes de prepararse para una serie de conciertos en Hungría, el 27 de agosto y el 15 de septiembre en Dublín y un cierre en Brasil con tres recitales que se llevarán a cabo en octubre.

Cuando no está de gira, revisa su cuenta de Facebook (con más de dos millones de seguidores) o saca tiempo para ensayar y transcribir las melodías del compositor francés Paul de Senneville, quien fue el creador de Balada para Adelina y que sigue trabajando para Clayderman en sus nuevas aventuras musicales.

“Él tiene el don de lograr melodías que hablan a la gente, yo solo me encargo de retranscribirlas para el piano e interpretarlas con todo el empeño para que suenen bien”, recordaba Richard Clayderman en una entrevista.

A pesar de la fama y que siempre llena sus conciertos, el intérprete siempre ha recalcado que no se deja eclipsar por la fama. No se siente una estrella o alguien inalcanzable.

“Yo me sitúo entre pianista clásico y pianista de música popular. Este apodo que me tienen de ‘príncipe del romanticismo’ le va muy bien a la música que toco. En Francia es un poco peyorativo”, reconoce. “Pero es verdad que nadie es profeta en su tierra”. El pianista no dudó en responder nuestro cuestionario sonoro.

¿Qué artista o músico imitaba cuando era niño?

Creo que siempre imité a Los Beatles y a las bandas Deep Purple, Led Zeppelin y a Emerson Lake al Palmer.

¿Qué lo inspira a crear música?

Creo que lo que me realmente inspira a crear música todo el tiempo es mi familia.

¿Qué sueña o le gustaría hacer en el futuro?

Me gustaría seguir tocando en vivo, hacer más conciertos y grabar por unos diez años más.

Cuando no está frente al piano, ¿canta en la ducha?

Sí, claro, a veces, en un lugar así siempre salen buenas ideas que siempre trato de llevar rápidamente al piano.

Usted es un artista muy ecléctico, ¿pero qué piensa de la música contemporánea, en realidad le gusta?

Claro, me encanta. Yo escucho una buena cantidad de música todo el tiempo. Es algo muy bueno cuando puedo disfrutar de un poco de rap o de pop y, sobre todo, que sean propuestas de muchas partes del mundo.

¿Qué instrumento le hubiera encantado aprender a tocar?

El bajo, siempre me ha encantado ese instrumento.

¿Con que artista le gustaría compartir en un escenario?

Pues con Paul McCartney o con Ed Sheeran. Sería un sueño hecho realidad estar con ellos en un concierto.

¿Recuerda cuál fue el primer disco que compró?

Fue un sencillo de la banda de rock Procol Harum llamado A Winter Shade of Pale.

¿Cuál es la magia de Richard Clayderman?

No lo sé. Quizá que toco el piano todos los días y busco todo el tiempo que emanen emociones muy profundas. Creo que lo que llamas magia es una combinación del poder de esas melodías y del piano; ahí está la clave de mi éxito. Bueno, también trato todo el tiempo de mantener un nivel muy alto en la interpretación, mi estilo y los arreglos. Eso sido una constante en todos estos años.



¿Qué fue lo que más le sorprendió de su reciente gira?

Que la audiencia es cada vez más joven, algo de eso he notado en Asia, donde veo cada vez a niños y adolescentes en mis conciertos y es muy especial, ya que puede ser una oportunidad para que no solo se interesen más en mi música, sino que podrían dedicarse a tocar piano: una ecuación perfecta para mí como artista.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

(*) Con información de AFP