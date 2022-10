En la cumbre de su consagración profesional, a la que llegó hace tiempo, Ricardo Darín decidió a ensayar un camino inusual. Encarnar un personaje de la historia. Alguien con una vida concreta, irrepetible.



Podría haber ido al pasado remoto, cuya bruma envuelve los hechos con cierta irrealidad. Pero decidió revivir a un protagonista reciente de nuestra vida colectiva. Una figura significativa, en especial para los que integran su generación.

Santiago Mitre y Mariano Llinás convocaron a Darín para representar a Julio César Strassera. Recorrieron la trayectoria contemporánea del país y se detuvieron en 1985.



En ese momento, el del Juicio a las Juntas promovido por (Raúl) Alfonsín, y en ese fiscal, que está entre los fundadores de la nueva democracia. Un funcionario de tribunales, que fue sacudido de su rutina de procedimientos, expedientes y dictámenes, para hacer frente a un desafío de otra escala: sumergirse en las atrocidades de la dictadura para pedir la condena de los comandantes, en un conmovedor alegato en el que acusó a quienes habían puesto al Estado a merced de la barbarie.



El diálogo se inicia con una inevitable evocación de lo que significó aquel juicio para el reencuentro de los argentinos con el Estado de Derecho. Las dificultades operativas y, sobre todo, los riesgos de encarar esa tarea en el marco de una república en proceso de restauración y, por lo tanto, amenazada.

Pero Darín va más allá del contexto en el que actuó Strassera con su equipo. Quiere sondear el drama que palpita en el alma del fiscal. El miedo, las dudas, las persecuciones imaginarias y reales.



El enigma eterno del destino individual que, guiado por el torrente colectivo, asigna a un hombre, si se quiere, gris, la dimensión del héroe, por el solo hecho de cumplir con su deber. Por el solo hecho de, usando una expresión muy propia de Darín, “ponerse a cargo” de la compleja encrucijada en que lo ubicó el movimiento de la vida.



Darín nos explica por qué le interesa ese aspecto de la trama. Y mientras lo hace, sin proponérselo, sin que se lo propongamos, van asomando para nosotros, acaso también para él, los vínculos invisibles que lo comunican con Strassera. Durante la charla él y Strassera se superponen. Como una foto movida (...).

No hay mucho que aclarar: el tema de la obra es la Justicia. La capacidad de las instituciones para restablecer el orden después de un salvaje hundimiento de la ley. Por la magia de una narración en la que el arte se alía con la historia, Argentina, 1985 recupera para Argentina 2022 a un hombre dotado de la potencia movilizadora de la virtud.



Ese maestro de la escena que es Darín, nos pone frente al espejo de Strassera 37 años después. Lo trae a este presente, desconcertante, depresivo, en el que, como dice el actor, “nos olvidamos cómo era”.

Darín vibra, al final de nuestro diálogo, sintetizando el mensaje de la obra. Lo hace con esa formidable sencillez que hay que agradecerle, porque nos permite conectar con la densidad plena de una idea, de una emoción.



Ese mensaje es, en sus palabras, “que hay cosas que se hacen y hay cosas que no se hacen. Que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Que la justicia existe. Que tarda, pero, al final, llega. Por mucho que la intentemos ocultar, por mucho que intentemos distorsionarla, la verdad, al final, aparece”.

Empecemos por lo más elemental: ¿cómo se les ocurrió esta película?

Esto surgió de una charla con Santiago (Mitre), hace más de dos años y medio. Habíamos terminado de hacer La cordillera, y como suele ocurrir, fue: “Y bueno, ¿qué hacemos, con qué seguimos?”. Entonces surgió de su cabeza y de la de Mariano Llinás esta idea. A mí me gustó a pesar de que nunca fui muy proclive a recrear figuras que hayan existido.



Siempre fui más amigo de la ficción que te da un poco más de libertades. Pero le dije: me interesa, es importantísimo, es un hecho trascendental. Hasta que apareció la primera versión del guión. Cuando me la hizo llegar, la leí y me entusiasmó. Me entusiasmó, te soy absolutamente sincero, básicamente por el enfoque, que es profundamente humanista. La historia se cuenta desde la perspectiva de los obstáculos que estas personas encontraron a la hora de tener entre manos semejante tarea.

¿Qué significa encarnar un personaje histórico? ¿Cuánto tiene que ser él, cuánto tiene que ser otro? Usted contó que un amigo de Strassera le dijo algo muy interesante…

Yo estaba vestido de rodaje, en la manzana del Palacio de Justicia. Yo venía caminando por Uruguay, me detuvo él con su mujer, un matrimonio grande, divinos. Me dijo: “¿Tienes un segundo?”. “Sí, como no”, le digo. Me dice: “Yo fui compañero de colegio de Julio César y después nos tocó vivir en el mismo edificio, razón por la cual nos veíamos con mucha frecuencia y después la vida quiso que nos encontráramos todo el tiempo, nos cruzábamos por todos lados. No te pareces en nada, pero estás igual”. Fue de una contundencia lo que me dijo, porque resumió en una involuntaria síntesis lo que usted acaba de decir. Intentar copiarlo para mí siempre significó, más allá de una imprudencia, un error.

El Strassera que aparece es muy valiente, pero algo paranoico. Sobre todo al comienzo, con mucho miedo a que lo usen.

Creo que la historia a él lo sorprende en un momento en donde su autoestima no estaba muy alta. Porque él siente que no tiene una nota elevada que lo habilite a encarar semejante tarea. Por eso es que duda mucho, primero de sí mismo. Creo que la Flechner (Alejandra) está muy bien en su rol, porque oficia de poner el dedo en la llaga. De decirle: ¿qué pasa? ¿No te consideras apto? Creo que la historia lo sorprendió en ese momento de su relación consigo mismo y que se fue envalentonando en el camino de la conformación del equipo de fiscalía. En muchos casos la adversidad es un empuje hacia adelante.



La película recreó el equipo de trabajo del fiscal Strassera conformado por jóvenes. Foto: Amazon Prime

Tiene también miedo a ser instrumento de un pacto entre el Gobierno y los militares. Pero se va convirtiendo en un tipo cada vez más valiente.

Sí. Tan equivocado no estaba en sus paranoias, porque andaba circulando la idea de que probablemente eso no era más que un gesto político. No estaba tan alejado de una posible realidad, de ahí que le costó muchísimo encontrar colegas que adhieran a la gesta. Las cosas se dieron así y para él fue muy revelador sentirse paulatinamente la cabeza de ese grupo. Tenía esa obligación por ser el tipo más experimentado.

Hay un personaje que no sé si históricamente existió o no, que es Bruzzo.



Sí, existió, le cambiamos el nombre.

Ese personaje, que es un emisario del Gobierno, introduce el contexto político en esa escena. La prudencia…

Sí, la prudencia y la conciencia de estar en una zona minada.



Es un personaje muy verosímil, un radical, técnicamente.

Él es un actor formidable y tiene una misión entre manos muy delicada. A esa altura, venir a proponerle a un tipo como Strassera mesura y prudencia, que se manejen cuidadosamente a la hora de las condenas, es casi ir a provocar a un león. Esa escena me encanta y utiliza por supuesto la frase que a cualquiera detendría a reflexionar. Dice: “Si los militares se levantan, cosa que tú y yo sabemos que puede ocurrir, ¿quién va a contar los muertos? ¿Tú? ¿Yo? ¿Los jueces?” Lo pone contra la pared.

Es el diálogo entre la convicción y la responsabilidad, diría Max Weber...

Es razonable también, en un país como el nuestro, con la historia que traía ya hasta ese momento, en donde todos sabemos que una chispa puede encender una fogata. En el 85 el reciente gobierno de Alfonsín no estaba solidificado. Y bueno, la historia quiso que la ciudadanía se enterara de cómo eran las cosas y de que pasara a ser, más que un gesto político, una necesidad de toda una sociedad. No podíamos seguir mirando para otro lado.



La madre de Moreno Ocampo, muy bien representado por Peter Lanzani, encarna lo que estás diciendo. Es una señora burguesa, de derecha, que de repente ve un testimonio y hace clic. Mucha gente fue tomando conciencia durante el juicio de las atrocidades que se cometieron.

Eso es algo que en la película está muy finamente trabajado. Hay una escena entre Moreno Ocampo y Strassera en donde Strassera le dice: “¿Qué está mal? ¿Qué es lo que no le gusta?”, “Nada, nada”, “No, dígame qué piensa”, “No, no pienso nada”, “Bueno, dígame qué piensa”, “No, lo que pasa es que ayer estuve hablando con mi vieja…”, “¿Qué le dijo?”, “Bueno ya sabe lo que piensa mi vieja como tantos otros de la propaganda antiargentina” Y él le dice: “Nunca vamos a convencer a tu mamá. Si tenemos que convencer a la gente como tu mamá, estamos fritos”, “Claro”, le dice el otro. “¿Qué? ¿Tú piensas que sí?”, “No, no”, “¡Ah, eres un necio! ¡Piensa que sí!”. Esa línea está muy bien trabajada, por eso tiene uno de los momentos más emocionantes de la película que es la conversación telefónica que tiene Moreno Ocampo con su madre. Cuando finalmente le dice: “¿De verdad está pasando esto? Pero ¿cómo puede ser?”.

Hay en ese diálogo algo muy significativo. Strassera se ofende porque Moreno le dice: “Usted era fiscal del gobierno militar y no hizo nada”. Strassera, también Moreno Ocampo y los jueces, eran jueces y fiscales que trabajaron durante la dictadura.

Claro, lo que pasa es que todos fuimos seres humanos de la dictadura. A mí me preguntan muchas veces: ¿Cómo transitaste la dictadura? Y yo les digo que no fue la única. Yo también transité la del 66. Uno está a cargo de su vida en el contexto en el que te toque vivir y captas y reaccionas en función de las cosas que ocurren. A mí me han pasado cosas rarísimas en momentos en donde no tenía tanta conciencia, como creo que le ha pasado a mucha gente. Lo que le dice Moreno Ocampo en un momento determinado es: “Usted sabe perfectamente que hubo funcionarios que se hicieron los boludos durante la dictadura”, eso es lo que le duele.

Strassera le dice: estás hablando de mí.

Y decide tomar el toro por las astas: “No, no se vaya por las ramas, dígame ¿Quién? ¿Yo? Usted dice que yo soy funcional al gobierno de turno, que me estoy haciendo el boludo?”, “No, usted sabe de qué estoy hablando”, “Sé perfectamente de qué habla. Qué cree que estuvimos haciendo durante la dictadura? ¿Estábamos de joda en Punta del Este? ¿Estábamos disfrutando de los beneficios de formar parte de una familia patricia?”. Esa escena es paradigmática también, porque es lo que decía usted, es el enfrentamiento entre dos posiciones y Strassera siente la necesidad de aclararlo. Y me parece que es muy valiente del guión de la película ponerlo sobre la mesa y no esquivarlo.

No son héroes absolutos.

No.

Lo quería llevar a otro tema que es central en la película. Y es que no es solo un homenaje, es una intervención impresionante sobre el presente.

Sí, tiene una conexión ineludible.

Primero, el tema es la justicia. Usted ya estuvo en tribunales, pero en la ficción. Ahora está como Strassera y agrego una cosa más: mi experiencia cuando la vi. Me emocionó desde el primer minuto.

A mí también. Pero eso es por nuestro camino andado. Hay un juego permanente de que cada escalón que vamos subiendo en el relato sabemos a dónde va. Es difícil escapar a la emoción.

Pero aparece algo muy significativo para Argentina actual. Aparece algo tan elemental como un grupo de personas virtuosas.

Claro, entonces aparece la moral y la ética.

Y la virtud. La virtud de un tipo común. Esto que usted decía de Strassera, de que no tenía la capacidad.

Sí, no es un illuminati.

Usted pensó en esto obviamente.

Estoy mucho en Madrid. Muchas veces, no ahora por suerte, pero durante estos últimos 20 años me vi obligado a hacer descripciones de cómo somos los argentinos, qué nos pasa, qué pasa con estas cosas cíclicas de que vamos y volvemos. Siempre cito un ejemplo que es de difícil resolución: en España, un tipo es parado en la vía pública por una infracción que cometió y no se le cruzaría jamás por la cabeza sobornar a un agente para salir de esa situación. Y no porque sean todos virtuosos, es por una cuestión de atmósfera de comunidad. En el caso nuestro, yo había escuchado personas pensantes decir: “Y no, sabes qué pasa, porque la multa es de tanto y yo sé que el señor que me acaba de detener cobra una miseria, entonces yo le estoy haciendo un favor, y él a mí”. Error. Encontraste un camino de justificación que no hace más que describir hasta qué punto nos fuimos a la mierda.

La película tiene un mensaje extraordinariamente optimista en este sentido.

Yo, que soy un muchacho grande, he aprendido que el tema de las expectativas con respecto a los reconocimientos es absolutamente inútil, no tiene ningún sentido. Mejor que las cosas transcurran. Pero tengo una gran aspiración con esta película, que es que llegue a la gente joven.

¿Qué está diciendo con ese personaje a esa gente?

Que hay cosas que se hacen y cosas que no se hacen. Que hay cosas que están bien y cosas que están mal. Y en ese sentido el camino de la esperanza es que el mensaje de esta historia llegue a los más jóvenes. Que la justicia existe, que tarda, pero al final llega (...). Y tienen que saber que ese camino, el de hacer las cosas como se debe, es un camino satisfactorio que va estar plagado de reconocimiento y de virtud.

CARLOS PAGNI

LA NACION (ARGENTINA) - GDA