¿Cuál es la peor mordida de un animal? Dos 'locos' lo revelan en TV

Su rostro de dolor es en realidad una muestra de triunfo para Adam Thorn y Rob Avella, quienes se dejan rasgar la piel o picar por insectos venenosos.



No se trata de un gusto personal, sino de una experiencia que evidencian en el programa Reyes del dolor, que ya se encuentra disponible en el canal History (miércoles 9 p. m.).

El programa analiza el poderío y el umbral de resistencia que se puede llegar a tener durante la picadura o la mordedura.



Dicho de otra manera, la pareja de aventureros sangra, llora y hasta grita con tal de dar de analizar el impacto científico y exponer el tratamiento o la cura cuando eso le sucede a una persona en la selva o el campo.



‘Reyes del dolor’ se inspira en el trabajo del entomólogo norteamericano Justin O. Schmidt, quien en 1983 sacrificó su cuerpo por la ciencia y fue deliberadamente mordido y picado por una amplia variedad de insectos. En su libro The Sting of the Wild, Schmidt describió sus diferentes respuestas al dolor y lo clasificó una escala del 1 al 4.

Más de 35 años después, Adam Thorn y Rob Avella llevarán la investigación más allá al dejarse picar por las criaturas más mortales clasificándolas en una escala de 30 puntos con nuevas categorías que incluyen intensidad, duración y daño. “Es lo más cercano a una película de terror”, explica Thorn.



“Nosotros llevamos lo desarrollado por Schmidt a otro nivel, ya que el trabajo con insectos y lo nuestro es también con vertebrados”, agrega Avella.

Una expresión de dolor de Adam Thorn, muy frecuente en la temporada. Foto: Canal History

El dolor que produce un erizo, un lagarto del Nilo, un pez león, un ciempiés asiático gigante, una piraña, una avispa llamada "halcón tarántula" y una pitón de dos metros, son solo algunos de los ejemplos que llevan a la piel los dos protagonistas del programa.

“Más allá de la conmoción que puede causar vernos en ese peligro, en realidad es el aspecto científico lo que más va a llamar la atención de la serie”, puntualizó Adam Thorn.

Rob Avella (izquierda) y Adam Thorn también se le midieron al poder de los insectos. Foto: Canal History

“Fue algo doloroso y muy fuerte”, reconoció. Mientras que su compañero dijo, que más allá del sufrimiento que propone la serie, en realidad “la experiencia nos llevó a lidiar con otras cosas, como mi miedo al agua, no por los animales, sino porque era como una fobia para mí”, finalizó Avella.



