'Absentia' revela los traumas y luchas de una agente del FBI

Emily Byrne ha sobrevivido a un secuestro, varios ataques y a un pasado traumático, pero ahora tendrá que lidiar con uno de los retos más intensos de su vida: tratar de mantener a salvo a su familia.

Esta frase, con un aire de mensaje de tráiler de estreno, es en realidad el arco argumental de la tercera temporada de 'Absentia', un drama policíaco que vuelve a poner en el centro de la atención a la actriz Stana Katic.



Katic, recordada por su trabajo en la serie 'Castle', quiso cambiar un poco su registro actoral hace dos años cuando recibió el guion de 'Absentia' y supo que quería meterse en la piel de Byrne, en sus traumas y en sus procesos de sanación. Fue en el 2017 cuando esta historia despegó en las pantallas contando el doloroso recorrido de una agente del FBI que desaparece, se da por muerta, pero luego regresa para resolver ella misma ese misterio.

Stana Katic en una escena de 'Absentia', que llega a una nueva temporada más violenta y dramática. Foto: AXN

Conforme pasaron las temporadas, se comenzó a notar que Emily no iba a ser ese tipo de personaje frío y calculador en la interpretación de las pistas. De hecho, en la segunda temporada, y ahora en este nuevo ciclo, consigue ganar algunas batallas para dar otro aire a su vida, pero no deja de ser frágil y temerosa.



La tercera temporada de 'Absentia', que se acaba de estrenar el 13 de julio (los lunes, a las 9:55 p. m. por el canal AXN), exhibe esa característica de su personalidad, pero la contrasta con una historia mucho más violenta. “Hemos conseguido que esta nueva etapa sea más emocionante y cinematográficamente más intensa”, adelanta Katic en una entrevista con EL TIEMPO.



Ella está emocionada por esa parte de la nueva marca de identidad de la serie, pero a la vez insiste en que por cada golpe, disparo o herida física, las fracturas emocionales siguen doliendo más.



Ahora Emily está tratando de reconectar con la familia que casi perdió luego de su desaparición. Esa es su obsesión en este temporada, ser la mejor madre para su hijo Flynn y sentir un poco de normalidad en su vida”, explica la protagonista.



“Tengo que decir que este personaje está definido precisamente por la dificultad que tiene para tener el dominio de las situaciones que experimenta, es como una especie de antiheroína que asume retos muy pesados sobre sus hombros y solo trata de sobrevivir (...). Son esas falencias las que creo que conectan muy bien con el público, que encuentra a un personaje muy verosímil, que vive y lucha como lo harían muchos de los que ven la serie al otro lado de la pantalla”, explicó.



“Ahora Flynn (su hijo) está creciendo y tiene nuevos conflictos, pero es posible que entienda mucho mejor por lo que ha pasado su madre. Al igual que Nick, que era mi esposo en la serie y ahora está tratando de que otro tipo de convivencia funcione con Emily, lo que plantea un estilo diferente de relación en la TV, más centrada en la crianza de Flynn”, recuerda la intérprete.



También reconoce que le encanta que Emily, no obstante moverse en los terrenos de la justicia, no está a favor de las organizaciones o el establecimiento, sino que plantea sus propias reglas y sigue su instinto.



“Es algo así como una outsider (alguien que está fuera de los parámetros); de hecho, cuando regresó al FBI en la segunda temporada no lo hizo por convicción, sino porque necesitaba material e información para resolver sus misterios”, recordó la actriz canadiense.



“Representa a ese grupo de personas que parecen no conectar muy bien con el entorno, y siento que no encaja o entiende el tipo de vida que está experimentando ni las situaciones complejas que se le revelan en el mundo”. Stana Katic se ha metido de lleno en esta aventura, al punto de ser también la productora de la serie.



“Es algo muy demandante, y sobre todo en esta época, pues se trata de un trabajo que se ha tenido que hacer bajo ciertos parámetros, como hacer la edición en Polonia o trabajar detalles de las posproducción en Los Ángeles, afinando detalles a través del teléfono a cualquier hora del día o la noche o enviando correos para hacer de esta travesía algo impactante, aunque, de hecho, yo definiría esta temporada como más sexi y empoderada”, finaliza Stana Katic.



