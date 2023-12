Revelan la muerte alternativa que Glenn iba a tener en 'The Walking Dead'

Glen es sin duda uno de los personajes icónicos en el formato de cómics de la famosa serie 'The Walking Dead', que entró en la segunda temporada y tuvo un destino trágico muchos capítulos posteriores.



Muchos recordarán su muerte cuando Negan, con su bate de béisbol cubierto de alambre de púas llamado Lucille, le quitó la vida a Glenn de una manera brutalmente gráfica, como lo recuerda el portal 'vandal.elespanol.com'.

"Robert Kirkman, el creador de la serie, reveló en el artículo The Cutting Room Floor, incluido en el número 71 de la serie Deluxe de reimpresiones coloreadas, que inicialmente había planeado la muerte de Glenn en el número 75. Kirkman sintió que la muerte de Glenn impulsaría significativamente la trama, pero finalmente decidió cambió de opinión. Antes de su muerte a manos de Negan, existían varias posibilidades sobre cómo Glenn podría haber encontrado su final", explica el portal.



"Por alguna razón, a estas alturas ya había marcado a Glenn para la muerte. Simplemente parecía el personaje más maduro, cuya muerte llevaría a la mayor parte de la historia. Pero Glenn ciertamente NO moriría a continuación, ya que yo continuaría cambiando de opinión... una vez... y otra vez", señala el autor en su artículo.



Según 'vandal.elespanol.com', una posibilidad era que Glenn muriera de manera similar a Regina Monroe, en un giro de eventos involucrando a Pete Anderson y Douglas Monroe en el número 75. Esta alternativa plantea un escenario interesante: ¿cómo habría afectado la muerte accidental de Glenn a las dinámicas de los personajes y a la historia general de The Walking Dead.



A propósito de esta serie de culto, hace poco se supo otra noticia que alegró los miles de fanáticos de 'The Walking Dead': Rick Grimes reaparecerá, luego de perdérsele el rastro la última vez. Se acaba de anunciar el estreno de la nueva serie 'The ones who live', donde el actor Andrew Lincoln retomará el personaje acompañado de Danai Gurira como Michonne. Según informa el diario español 'La Vanguardia', la nueva serie se podrá ver desde el 25 de febrero en AMC en Estados Unidos.



Según los productores, la trama de 'The ones who live' es “una historia épica de amor de dos personajes transformados por un mundo cambiante, separados por la distancia; por una fuerza imparable; y por los fantasmas que fueron”.