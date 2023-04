Los fanáticos de la famosa saga de 'Indiana Jones' están felices con el tráiler de la quinta entrega titulada 'Indiana Jones y El Dial del Destino', que nuevamente contará con Harrison Ford como protagonista. La película está dirigida por James Mangold, quien coescribió el guion con Jez Butterworth y John-Henry Butterworth.

Esta es la primera cinta que no hace parte de la franquicia dirigida por Steven Spielberg ni con una historia escrita por George Lucas, con Spielberg y Lucas como productores ejecutivos en su lugar.



Según Wikipedia, esta cinta es la última interpretación del arqueólogo Indiana Jones. John Rhys-Davies repite su papel de Sallah, y los nuevos miembros del reparto incluyen a Phoebe Waller-Bridge, Mads Mikkelsen, Antonio Banderas, Shaunette Renée Wilson, Thomas Kretschmann, Toby Jones, Boyd Holbrook, Olivier Richters y Ethann Isidore.

Trailer de Indiana Jones and the Dial of Destiny

La película se estrenará en los Estados Unidos el 30 de junio de 2023 por Walt Disney Studios Motion Pictures. Sin embargo, la cinta tendrá un estreno especial en el próximo Festival de Cannes, el 18 de mayo.



Harrison Ford, que retorna al papel que le hizo mundialmente famoso, estará en el estreno y recibirá "un homenaje excepcional" del festival por el conjunto de su carrera, anunció hoy la organización en un comunicado.



En la filmografía del director hay títulos de temática tan dispar como 'Girl, Interrupted' (1999), 'Kate & Leopold' (2001), 'Walk the Line' (2005), '3:10 to Yuma' (2007), 'The Wolverine' (2013) o 'Ford v Ferrari' (2019).