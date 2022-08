La esperada secuela de "Joker", que traerá a Joaquín Phoenix de vuelta a la gran pantalla en la piel del villano, fijó s su fecha de estreno para el 4 de octubre de 2024, exactamente 5 años después del debut de la primera cinta.

A diferencia del tono grave de la película original, esta secuela será un musical titulado "Joker: Folie à Deux", que estará dirigido de nuevo por Todd Phillips y tiene a Lady Gaga como la candidata favorita para dar vida a Harley Quinn, la compañera de fechorías del Joker.



Otro tema: Marilyn Monroe: un mito que no descansa, tras 60 años de su muerte

Se espera que el guion de la secuela profundice en la relación entre estos dos villanos. De hecho, su propio título, "Folie à Deux" ("Locura de Dos", en español), hace referencia a un trastorno en el que dos o más personas comparten síntomas psiquiátricos, habitualmente delirios.



Puede leer: 'Joker 2': este es el millonario sueldo que recibirá Joaquin Phoenix

Las primeras noticias sobre la película llegaron el pasado 7 de junio cuando Phillips subió a su perfil de Instagram una foto del guion del filme junto a otra instantánea en la que aparecía el propio Phoenix leyendo ese mismo libreto.

La primera entrega de "Joker", estrenada en 2019, resultó un rotundo éxito de taquilla que ingresó más de 1.000 millones de dólares en todo el mundo y logró 11 nominaciones a los Óscar, algo muy poco habitual para una película basada en un cómic. Phoenix, aclamado por recrear los trastornos mentales que forjaron la personalidad del Joker, ganó el premio al mejor actor protagonista.

Facebook Twitter Linkedin

Joaquin Phoenix ganó un Oscar al mejor actor del año por 'The Joker' Foto: AFP

Por su parte, Gaga ya trabajó con Phillips en "A Star Is Born", filme en el que él participó como productor y por el que la cantante logró una nominación al Óscar a mejor actriz. El atractivo de ambas estrellas sería decisivo para que el estudio Warner Bros. logre remontar el interés por la franquicia DC Comics, después de una racha de estrenos algo desinflados como la nueva versión de "The Suicide Squad" o la tibia acogida que tuvo "Birds of Prey".



Más información: Warner Bros. no estrenará 'Batgirl' a pesar de que costó 90 millones

Sumado a la reciente cancelación del estreno de "Batgirl" sin dar más explicaciones y tras invertir 90 millones de dólares en su rodaje.



EFE