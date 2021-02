Respira RCN / El otro lado

'Rating' son amores en televisión. Y RCN, por fin, asusta a Caracol. 'Enfermeras', 'Betty' y 'Pa’ quererte' están en los cinco primeros puestos. Caracol depende de 'Pedro el Escamoso'. 'Noticias Caracol' baja, pero 'Noticias RCN' sigue imparable en sus mismos 3 puntos de siempre.

* La noticia es que las ficciones que venían de antes de la pandemia y continuaron casi un año después, 'Enfermeras' y 'Pa’ quererte', han logrado refrescar la pantalla. Antes de irse con el virus, a estos dos productos les iba bien y volvieron a puntuar.



Y se lo merecen porque son historias atrayentes: más cerca de lo humano que del escándalo, personajes que logran encantar porque son verosímiles: una madre muy profesional, aguerrida y luchadora que pone su dignidad como estandarte para lograr ser una mujer cabal; y un padre que le toca aprender a educar y cuidar a su hija, algo que los machotes enuncian como “ayudar”.Dos historias espejo de como venimos siendo.



En 'Pa’ quererte' el realismo llevó a vivir en carne propia y con mensaje claro la violencia contra la mujer: Verónica fue violentada por su esposo, Toño... Esa realidad que se convirtió en la norma de la vida en pandemia: Machos cobardes que ante la falta de ideas, argumentos y palabras ejercen su poder de la violencia. Y ahí la ficción sirve de espejo y grito social.



Verónica murió. Y en la Colombia real los feminicidios aumentaron un 9 por ciento en 2020, fueron 598 colombianas de enero a noviembre, 54 por mes, 1,8 por día.



Grave: ¡estamos matando a las mujeres en Colombia! Por eso es maravilloso que la ficción sirva de ficción para ver si podemos convencernos que estamos mal, que esto no es normal.



Bien por RCN y sus ficciones. Buenas obras que logran pensar sociedad y ganar el amor del 'rating'. Bien hechas. Fáciles de ver. Televisión familiar total.



**'Pasión de gavilanes' barrió el 'rating'; 'Betty la fea' vuelve por quinta o sexta vez y pelea el amor del televidente, Pedro, el escamoso logra un 'rating' de honor.



La pandemia demostró que las historias que son poderosas en sus personajes, situaciones y modos de espejearnos como sociedad siempre serán queridas por las audiencias. Y es que no hay como historias donde nos parecemos y reconocemos. En televisión, lo propio derrota a Miami.



*** Caracol se acostumbró a mangonear con más de lo mismo. Siempre la misma sopa. Y esta vez la sopa de 'A otro nivel' no supo a bueno: no es problema de la música, tampoco del melodrama de los participantes, menos del poder de la presentadora, la sublime Paulina Vega.



El lío es el jurado, poco drama, pobreza de lenguaje, falta de saber: solo se salvan la sonrisa y la sexitud de Greeicy.



**** Las ficciones suben el 'rating' y Noticias RCN no se mueve. Y es que sigue siendo un noticiero barra brava duquista y con su director en campaña electoral: y eso al televidente nada le gusta.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

orincon61@hotmail.com

