Gareth Edwards es hoy uno de los directores más importantes en el mundo de la ciencia ficción. Se consolidó con Godzilla (2014) y se ganó el corazón de los cinéfilos con Rogue One: A Star Wars Story (2016), la primera entrega de la serie de antología Star Wars y una precuela inmediata a Star Wars: Episodio IV - Una nueva esperanza.



Esta semana se estrenó en los cines de Colombia y en varios países del mundo The Creator (Resistencia), película que escribió, produjo y dirigió. La cinta tiene un elenco diverso. Está protagonizada por John David Washington (hijo de Denzel Washington) y por Gemma Chan.



Resistencia cuenta la historia de Joshua (Washington), un exagente de las fuerzas especiales que, mientras llora por la desaparición de su esposa (Chan), es reclutado para cazar y matar a ‘El Creador’, arquitecto de la inteligencia artificial (IA) que ha desarrollado un arma misteriosa con el poder de acabar con la guerra entre Oriente y Occidente y aparentemente con la humanidad misma. Joshua y su equipo viajan hacia el corazón del territorio ocupado por la IA, buscando descubrir el arma.

Desde su estreno, el director británico ha recibido elogios y, para muchos, la película ya está en la lista de las mejores cintas de ciencia ficción de los últimos tiempos. EL TIEMPO conversó con Gareth Edwards.

¿Qué aprendió haciendo 'The Creator' ('Resistencia')?

​

Para empezar, desde el punto de vista cinematográfico intentamos hacer esta película de manera diferente a como se hacen normalmente filmes como este. En este tipo de producciones, muchas cosas se hacen en croma (pantalla verde que se usa de fondo contra el cual se filman imágenes para luego superponerlas sobre otro fondo filmado por separado), mucha de la escenografía se construye en grandes estudios. Nosotros decidimos hacerlo in situ. Fuimos a ocho países diferentes alrededor del mundo. Viajamos 10.000 millas y estuvimos en 80 sitios distintos, como el Himalaya, selvas, volcanes...

Todo un desafío…

​

¡Sí! Por eso creo que lo que más me gusta de la película es el resultado de hacer cosas de una manera diferente a como en general se hacen los éxitos de taquilla. Esto me tiene muy emocionado y ahora solo quiero llevar este concepto aún más lejos. Siento que todo lo que hicimos funcionó. Entonces, y retomando su primera pregunta, supongo que aprendí a hacer las cosas de manera diferente y a no seguir esos discursos que dicen que las cosas deben hacerse de determinada manera. Aprendí que uno debe seguir su instinto y, simplemente, hacer las cosas como las siente.



¿Cómo influyó 'Star Wars' en su cinematografía?

​

Yo tenía dos años cuando salió Star Wars y la vi hasta morir cuando era niño. Definitivamente, hubo muchas lecciones de Star Wars que apliqué en esta película. Una de ellas fue que George Lucas combina perfectamente cosas del pasado como mitología, espiritualidad y religión, con cosas de un futuro lejano, como naves espaciales y robots. No hay un ‘presente’, solo el pasado y el futuro. Y de allí salió la decisión de grabar en Asia, que es lo más parecido a esto en el mundo en el que vivimos. Si vas a algún lugar como Bangkok, donde filmamos, tienes estas megaciudades al estilo Blade Runner, y luego, al final de la calle, te encuentras con un templo antiguo repleto de monjes. Yo quería hacer una película de ciencia ficción así, que tuviera este tipo de combinación entre lo antiguo y el futuro, que tuviera ese hermoso contraste.

¿Cuál es su opinión sobre la inteligencia artificial?

​

Para mí es fascinante. Al igual que todos he estado jugando con ChatGPT y debo confesar que a veces me cuesta pensar que es solo un programa, a veces siento que hay alguien ahí (risas). Una cosa que hice solo por diversión, y sin decirle al estudio ni a nadie que lo estaba haciendo, es que tomé la primera página del guion y lo puse en ChatGPT. Le pedí que predijera lo que sucedería a continuación para ver si podía escribir la siguiente escena. Me dio cuatro opciones y una de esas opciones era exactamente la escena que yo había escrito como continuación. Y, la verdad, fue un poco aterrador.

Hay una escena en particular muy poderosa y reveladora, y es cuando un camión del ejército de EE. UU. destroza un pueblo completo y, simplemente, se va…

​

La idea era mostrar a Occidente como superpotencia arrasadora. Y sucedió algo interesante. El día que filmamos esa escena, necesitábamos gente que pareciera occidental… ¡y estábamos en Tailandia! Por el tema del covid no podíamos llevar gente de otros lados, así que necesitábamos gente que viviera allí. Y la mayor comunidad de expatriados de rostros occidentales en Tailandia eran rusos y ucranianos. Entonces, teníamos tanto a rusos como a ucranianos interpretando a los soldados occidentales. El día que empezamos a filmar ocurrió la invasión de Ucrania. Y fue muy revelador que todas estas personas, que se suponía que eran enemigas, se comportaban de una manera amigable entre sí, se reían y bromeaban e interpretaban su papel en la película. Esto me demostró que cuando realmente conoces a alguien, no hay problemas con esa persona. Y, al final del día, esta es la historia de Resistencia, así que fue muy interesante ver que eso sucediera justo frente a la cámara, como en la película.



La cinta me hizo sentir mucho miedo de los seres humanos, de lo que podría pasar, de cómo manejamos la sociedad y nuestras relaciones. ¿Cuáles son sus miedos?

​

Creo que la mayoría de nuestros problemas se deben a que no tenemos suficiente empatía. Empatía por personas desde otras perspectivas. Pensamos que nuestra perspectiva, nuestra forma de ver el mundo, es la correcta y que los que no piensan como nosotros están equivocados. Y normalmente, cuando haces el esfuerzo de ver las cosas desde el punto de vista del otro, entiendes que pueden tener razón. Por eso creo que una de las mejores cosas de las películas es que puedes llevar a la audiencia a un viaje en el que lentamente, a lo largo del filme, pueden cambiar su perspectiva y repensar las cosas. Especialmente en la ciencia ficción, puedes lograr que la gente empiece a cuestionarse y a dudar de sus creencias. Siento que es mi trabajo, como cineasta, intentarlo. Pero, cuidado, la idea es lograr que la gente se cuestione cosas, pero nunca predicar. Hay que ser muy cuidadoso. Buscar la creación de un gris, y mostrar que no todo es blanco o negro.

ÚRSULA LEVY

PARA EL TIEMPO

@Uschilevy