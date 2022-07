Andrew Dabb sabía que afrontaba un riesgo apocalíptico cuando pensó en desarrollar una serie inspirada en la franquicia de videojuegos y del cine Resident Evil. Aunque ambos universos habían llevado al éxito una historia de zombis, acción y conspiraciones en un mundo distópico, el artífice de una nueva narrativa sabía que se enfrentaba a producto amado por millones (casi que intocable) y que recientemente había sufrido un golpe profundo tras el fracaso de su última producción Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City (2021) en la pantalla grande.

Esta producción, que ahora se encuentra disponible en la plataforma de streaming HBO Max, intentó dar otro aire a una historia que fue dominada por el carisma y un gran halo de heroína de la actriz Milla Jovovich y del director Paul W.S. Anderson, quienes sentaron las bases para una adaptación al cine que encantó a los seguidores del videojuego y a los neófitos que solo buscaban una aventura de ciencia ficción y horror.

Pero la nueva apuesta no contaba con Jovovich -que protagonizó las seis películas anteriores en el papel de la guerrera Alice Abernathy-, que no solo enfrentaba a peligrosos muertos vivientes, sino que encaraba la corrupción de una poderosa compañía conocida como Umbrella, que estaba implicada con el virus que había llevado al caos y la destrucción. Además, aunque tenía la acción y la sangre acostumbrada, no tuvo una conexión con la audiencia. Parecía el final para la franquicia.



Sin embargo, Andrew Dabb ahora ha decidido revivirla y apostar por la temeraria idea de dar un salto en el tiempo y contar una nueva historia.

En la serie Resident Evil (que acaba de estrenar Netflix), dos hermanas adolescentes -Jade y Billie Wesker- se mudan a New Raccoon City, en la que no se sienten cómodas y, como siempre, parece ser el escenario de secretos que pueden destruir a la humanidad. Corre el año 2022 y el padre de las protagonistas trabaja para Umbrella, lo que revela rápidamente el rumbo que tomarán Jade y Billie en un futuro con infectados sedientos de sangre y un nuevo misterio.

Ella Balinska se enfrenta a un mundo caótico, infectado y peligroso. Foto: Netflix

Una trama en dos tiempos

“Yo era un gran admirador de los videojuegos y las películas y creo que cada uno tiene su propia identidad. [ Los videojuegos] son muy inmersivos, divertidos y aterradores. Y las películas son espectáculos visuales grandilocuentes. Así que la idea de hacer algo que conjugara esos dos elementos era algo muy emocionante para mí”, confesó en una entrevista Dabb, a la que tuvo acceso EL TIEMPO. Para él, desarrollar la trama en dos tiempos (el presente y un futuro cercano) es un elemento que marca una diferencia frente al contexto cinematográfico que ha rodeado a Resident Evil; además, contó con ocho episodios para desarrollar personajes y tomarse el tiempo en los detalles visuales.

“Puede sonar extraño decirlo, pero creo que Resident Evil siempre ha tenido un enfoque familiar, sobre todo si miras los experimentos, el orfanato y los clanes Redfield, Wesker y los Marcus. En el caso de Jade, nos centramos en su pasado, su vida familiar, la relación con su padre y su hermana y, luego, en su relación como una madre que intenta proteger a su hija. En alguna forma está tratando de evitar el trauma de su pasado. Y en cierto modo, ella no puede evitar ser un poco como su progenitor, con la idea de que los traumas se heredan y se transmiten”.



Lance Reddick tiene el papel de Albert Wesker, uno de los villanos de la historia. Foto: Netflix

No falta la violencia y la acción

Dabb recalca que la serie tiene la dosis de horror y violencia adecuada, pero otro aspecto que destaca es el de tener personajes femeninos muy fuertes. “La saga cinematográfica los tenía y nosotros nos inspiramos en ellos. Cuando hablamos de Jade y Billie en 2022, con una vida hogareña disfuncional, las retratamos como unas guerreras; pero también, como adultas en 2036, lidian con batallas más intensas, así que desarrollamos un carácter y una fuerza muy profunda con estos personajes”, clarifica el director.



A pesar de que existe una gran expectativa y un poco de tensión natural ante la respuesta de un público tan devoto, el realizador no teme decir que la serie es una carta de amor a toda la historia que ha forjado Resident Evil. Asegura que habrá una buena cantidad de detalles, referencias y hasta apariciones especiales en esta nueva narrativa.



La actriz mexicana Paola Núñez hace parte del elenco de la serie Resident Evil. Foto: Netflix

“Se van a encontrar un par de criaturas nuevas, pero todas se basan en algunas preexistentes en la saga. También vamos a traer de vuelta a algunos viejos conocidos de los fanáticos y uno que otro elemento con mayor oscuridad y violencia. Amamos la franquicia y creo que tenemos una buena ejecución de esta historia dentro de todo el universo que dejaron los videojuegos y el cine”, finaliza Dabb, acerca de lo que él llama una gran idea que ahora tiene mucho más para explorar.



