Una de las plataformas de streaming más populares es HBO, ahora conocido como HBO Max, que cuenta con contenido para toda la familia. Ahora, con la llegada de una mejor resolución, como 4K, ultra HD, sus series y películas se podrán observar con mejor calidad.



¿Cómo ver HBO Max en 4k?

Para poder acceder a este servicio no solo basta con estar suscrito a la plataforma, también son necesarios otros requisitos para disfrutar de la alta calidad. Por ejemplo, tener un televisor HDR, una de las tecnologías más modernas, ya que permite imágenes 4K.



Esto quiere decir que debe averiguar si su televisor tiene esta funcionalidad -usualmente los equipos de los últimos años ya cuentan con ello-. Según blogs especializados, desde el 2016, Sony ya incluía en sus dispositivos de televisores 4K.



Asimismo, es vital que el dispositivo sea compatible; por ello, los aceptados por la plataforma son Android TV, Apple TV 4K, Google Chromecast Ultra y Chromecast con Google TV, LG Smart TV 4K, PlayStation 5 y Samsung TV 4K.



Por último, la conectividad de su internet debe ser de alta velocidad, mínimo 25 Megabit por segundo hasta 50 Mbps, para que el contenido no sea vea afectado por lentitud o cortes en las escenas.



Cabe resaltar que si usted es un usuario inscrito y cuenta con estos requisitos no será necesario que ajuste la configuración de su cuenta para ver en alta calidad.



Además, la plataforma en mención no es la única que cuenta con esta nueva actualización, pues también está vigente en Netflix, Amazon Prime Video, Hulu, DirectTv, Disney Plus, entre otras.



