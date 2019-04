Los 50 de Renée Zellweger le llegaron por lo alto

Renée Zellweger nació el 25 de abril de 1969 en la ciudad texana de Katy (EE. UU.), y por sus venas corren sangre suiza por parte de padre y noruega por la rama materna. Ya desde pequeña se interesó por la interpretación, actuando en obras teatrales durante su etapa escolar. Mientras estudiaba en la Universidad de Texas, en Austin, Renée asistió también a clases de teatro, redescubriendo su vocación y dándose cuenta de que quería ser actriz.



Pero su carrera tuvo unos comienzos modestos, con pequeños papeles en producciones independientes de bajo presupuesto, como A Taste for Killing (1992), la miniserie Murder in the Heartland (1993), y en algunas películas más conocidas como Reality Bites (1994) o 8 seconds (1994).

Su primer papel protagonista lo tuvo en una de estas cintas desapercibidas para la mayoría, pero con la que su nombre ya empezó a sonar Texas Chainsaw Massacre: The Next Generation, también en 1994. Ese mismo año apareció también en Love and a .45, filme que también tuvo poca repercusión, pero en el que la interpretación de la actriz recibió buena crítica. Un año después, viviendo ya en Los Ángeles, participaría en Empire Records (1995), una comedia adolescente y en 1996 volvería a tener un papel relevante en The Whole Wide World.



Pero su salto a la fama llegó, también en 1996, con el filme Jerry Maguire, en el que trabajó junto a Tom Cruise. A partir de ahí, su carrera comenzó a brillar: Deceiver (1997), A Price Above Rubies (1998), One True Thing (1998), The Bachelor (1999), Me, Myself & Irene (2000), o Nurse Betty (2000), con la que ganó su primer Globo de Oro.



Un año después de este galardón, en 2001, le llegó el papel que la consagraría definitivamente: protagonista en Bridget Jones’s Diary, basada en la novela homónima de Helen Fielding. Un rol para el que tuvo que ganar 11 kilos y trabajar el acento inglés. “Lo más interesante de este trabajo es la transformación. Me satisface ese reto, me siento más segura interpretando un personaje cuando no se parece nada a mí”, dijo años después.



Tanto la interpretación de Renée, que le valió su primera nominación al Óscar y otra al Globo de Oro, como el filme en sí, fueron un éxito. Y así, el personaje de Bridget Jones se convirtió en un referente femenino para muchas mujeres de varias generaciones, algo que nunca ha pasado de moda. Un año más tarde, en 2002, participó en la película White Oleander, y en el filme musical Chicago, con el que ganó su segundo Globo de Oro y tuvo su segunda nominación a los Óscar.



Para hacerse con uno de estos últimos tuvo que esperar otro año, con Cold Mountain (2003). Allí sí ganó su primer Óscar y su tercer Globo de Oro. Ese mismo año también trabajó en Down with Love.



Tras el éxito, repitió papel en Bridget Jones: The Edge of Reason (2004), hizo doblaje en la película de animación Shark Tale el mismo año, y trabajó un año después en Cinderella Man (2005). Otras de sus apariciones han sido: Miss Potter (2006), repetir doblaje en Bee Movie (2007), Appaloosa (2008), Leatherheads (2008), New in Town (2009), Monsters vs Aliens (2009) o My Own Love Song (2010).

El renacer de un ícono

Después de esa última, se tomó una pausa en su carrera. Sobre ello habló en 2016 en Vogue U.K: “Estaba agotada y no me estaba tomando el tiempo que necesitaba para recuperarme entre proyectos”, confesó la actriz, que recalcó: “Era hora de irme y crecer un poco”. Pero su descanso solo fue interpretativo. Porque, tal y como confesó para The Hollywood Reporter, aprovechó ese tiempo para estudiar escritura de guiones y ponerlo en práctica, entre otras cosas. Tal y como explicó a este medio, “si no exploras otras cosas, te despiertas 20 años después y sigues siendo la misma persona que solo aprende algo cuando sale a buscar un personaje”.



En cuanto a su vida amorosa, fue pareja del actor Jim Carrey, se la relacionó con George Clooney, y tuvo una relación con el músico Jack White, de The White Stripes. En 2005 se casó con el también músico Kenny Chesney, del que se divorció en cosa de meses, y unos años más tarde mantuvo un romance con el actor Bradley Cooper. Desde 2013 está con el músico Doyle Bramhall II.



Cuando en 2016 regresó, lo hizo por todo lo alto: volviendo a ser Bridget Jones, en Bridget Jones’s Baby (2016), un papel del que dijo: “sigue siendo un referente para todos”. “Y no hablo solo de niñas”, aclaró: “los hombres también se pueden identificar porque es un personaje muy humano, vulnerable, imperfecto; y seguir sus pensamientos, sus ansiedades, es tremendamente reconfortante”.



Al año siguiente trabajó en la película Same Kind of Different as Me (2017), y después en Here and Now (2018). Este año estrenará un filme en el que dará vida a la actriz Judy Garland (Judy).



Sobre Bridget, el año pasado comentó a Daily Record sus deseos de una cuarta entrega: “Lo espero, de verdad”. E hizo hincapié en su cariño por el personaje: “La adoro, es muy divertida”.



“Me encanta el momento vital en el que se encuentra”, añadió, aunque después lanzó una advertencia: “Pero es Bridget, y siempre va a haber algo de drama. Ella es perfectamente imperfecta”.



Pero, mientras espera a ver si ese deseo de volver a ser el personaje que le valió el cariño de la opinión pública se hace realidad, Renée ha dado un salto a la plataforma millennial, Netflix, y sus fans podrán verla en la futura serie What/If. Y es que, con medio siglo de vida a sus espaldas, y una larga cosecha de películas y éxitos, a esta estrella del firmamento hollywoodiense le queda todavía mucho más por celebrar.



NORA CIFUENTES

EFE