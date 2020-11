La familia real está furiosa con la cuarta temporada de 'The Crown'

No ha caído bien la cuarta temporada de la serie 'The Crown' entre la realeza. Si bien es cierto que desde su estreno en el 2017 ni la Reina Isabel II ni su otros miembros de la familia han preferido no referirse a la serie de ficción de Netflix que retrata su vida, parece que la cuarta temporada si ha molestado profundamente a la familia real británica.

En la nueva etapa no solo se relata la relación entre Diana Spencer y el príncipe Carlos, sino que se concibe un retrato más crudo y menos positivo de la monarquía. Según fuentes cercanas a la familia real, no les ha gustado ni poquito esa imagen de ser un poco los que presionaron a Diana de Gales cuando iba a ser parte de la familia.



En declaraciones a The Times of London Penny Junor, biógrafa real, aseguró que se trataba del "retrato más cruel e injusto de todos ellos (...) se han inventado cosas para hacer un drama caro y muy rentable", agregó. Además reveló que Carlos de Inglaterra está muy enojado con una escena en la que su tío abuelo Louis Mountbatten le recrimina por su relación con Camilla Parker y le recalca la decepción de su familia por ese romance, que existía desde antes de casarse con Diana.

También se especula que fue incómodo para el príncipe la representación de la muerte de Mountbatten a manos del grupo terrorista IRA en 1979, y que hace parte del primer episodio de la serie.



Igualmente, se está hablando del disgusto del príncipe William (hijo de Diana de Gales y Carlos de Inglaterra ).Un amigo del Duque le contó a los medios que el duque de Cambridge no soporta la manera como se están presentando a sus padres en la serie.



La situación también ha sido tema de debate en los medios de comunicación como el Mail on Sunday en el que la columnista Emily Andrees ha instado al príncipe Harry y su esposa Meghan Markle a que cancelen un contrato que firmaron con Netflix para el desarrollo de contenidos a futuro.

“Nunca antes miembros de su propia familia han estado asociados con aquellos que 'trolean' a la Monarquía (...) Su acuerdo de $ 100 millones (£ 78 millones) con el gigante de la transmisión de EE. UU. Ayudará a darle a Harry la libertad financiera, pero ha llamado la atención en casa, particularmente entre aquellos cercanos a Carlos y William", escribió Andrees.



"Eso no es correcto ni justo, especialmente cuando muchas de las cosas que se representan no representan la verdad", dijo un confidente, y señaló que

En otro testimonio a los medios Dickie Arbiter, un ex asistente real, dijo que la familia está "acostumbrada a ser retratada con fines de entretenimiento a estas alturas, aunque les preocupa que no todos los espectadores de 'The Crown' se den cuenta de que no es una descripción precisa de los acontecimientos.

Ayer terminé de ver The Crown 4ta temporada y si me caía mal Carlos ahora me cae tres veces peor. No les voy a dar Spoilers. — Doctora Ibargüengoitia 💃 (@mexicangirl1981) November 16, 2020

Según un informe de la revista Vanity Fair, una fuente cercana a la Reina Isabel II les contó que "La Reina no tiene ningún deseo de verse a sí misma en un programa de televisión ficticia" y agregó que Camilla Parker (actual pareja de Carlos de Inglaterra y quien no sale bien parada en la nueva etapa de la serie) ha visto algunos episodios de 'The Crown'.

Por su parte Peter Morgan, creador de la serie, se ha defendido diciendo que trabajó con un equipo de expertos e hizo una investigación exhaustiva de los hechos, pero que se trata de una historia inspirada en situaciones reales que toma algunos elementos de la ficción para potenciar el drama televisivo.



