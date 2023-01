‘Volver al futuro’ ya es uno de los clásicos más vistos del séptimo arte. Michael J. Fox y Christopher Lloyd se convirtieron en una de las parejas más enigmáticas de la industria del cine con sus participaciones en esta trilogía dirigida por el cineasta Robert Zemicks.



(Siga leyendo: Pastor arremete contra 'tiktokers' durante eucaristía: ‘Se van a ir al infierno’).

No obstante, todo parece indicar que la sinergia que mostraban frente a las cámaras desaparecía apenas la producción gritaba el "corte”, o al menos así lo confirmó ‘Marty Mcfly', Michael J. Fox, en una entrevista en el marco del Festival de cine Sundance, al cual asistió para promocionar ‘Still’, su nuevo documental.



"Chris es un tío genial. Pero es muy enigmático. Me costó un par de películas poder conocerle de verdad. Fue en Regreso al futuro 3 cuando nos conectamos de verdad", explicó.



"Ahí es cuando pude ver lo mucho que le importaba la interpretación. Nos sentábamos y hablábamos de la profesión, de Shakespeare y del Rey Lear", añade.



(También: Video: ‘youtuber’ se aventura a probar los productos del almanaque de Bristol).

Hermoso reencuentro del Doc y Marty en la #NewYorkComicCon 😍

Christopher Lloyd y Michael J. Fox de 84 y 61 años respectivamente, cada vez que tienen la oportunidad se reúnen para rememorar lo que fue #BackToTheFuture, una de las películas favoritas de la mayoría de nosotros ❤️ pic.twitter.com/M4OuPw7T8M — Juanito Say (@JuanitoSay) October 9, 2022

Con el tiempo ambos han labrado una linda amistad que se ha hecho visible con cada recuerdo de ‘Volver al futuro’. Ambos han participado de homenajes a la cinta en diversos eventos públicos, donde han vuelto a retomar sus personajes para los fanáticos más acérrimos.



"Él (Christopher Lloyd) puede interpretar al Rey Lear y la gente no se lo espera. Está lleno de sorpresas. Es capaz de entender la esencia de una película en dos segundos. En cambio, a los actores normales nos cuesta horas y horas de información. Chris es brillante. Su amor por el cine y por la interpretación No lo hacen un loco, es un artista", concluyó.



(Lea: Así puede organizar una fiesta retro de los años 80).

Facebook Twitter Linkedin

Escena de 'Volver al futuro' Foto: Universal Pictures

Michael J. Fox y su enfermedad



Hay que destacar que Michael J. Fox se retiró del mundo del cine a causa de su padecimiento con el Parkinson, e cual le fue diagnosticado en 1991. Si bien para ese entonces no mostraba síntomas evidentes en su cuerpo, fue con el paso de los años que la enfermedad le empezó a pasar factura.



Abrió una fundación que lleva su nombre para ayudar a todos aquellos que padecen la dolencia con el fin de ayudar en la financiación que promueva el hallazgo de una cura. Los premios Óscar le otorgaron un galardón honorífico por su trabajo social en pro del bienestar y la salud en 2022.



Es un gran honor estar aquí y aceptar este premio (...) He esperado 34 años para decir esto: Me gustaría dar las gracias a la Academia", dijo el actor en su corto discurso en la gala.



(Artículos relacionados: Los 'Razzie' volvieron a equivocarse y tuvieron que disculparse con joven actriz).

Facebook Twitter Linkedin

En julio de 2015, las estrellas de 'Volver al futuro', Michael J. Fox, Christopher Lloyd y Lea Thompson se reunieron para el panel especial que se realizó en el London Film & Comic Con. Foto: Instagram: leakthompson

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO