Regresa el terror por episodios: se estrena una nueva versión de 'La hora marcada'

La serie mexicana 'La hora marcada' llega a la plataforma de Internet ViX adentrándose en una intrigante antología de nueve cuentos terroríficos que explora los miedos más profundos de las personas.

Esta serie, compuesta por historias independientes, utiliza el terror psicológico, el humor negro, el suspenso y el horror para llevar a diferentes personajes a enfrentarse no solo a lo sobrenatural, sino también al miedo y la incertidumbre que forma parte de la experiencia humana en la vida.



“La hora marcada tiene un área maravillosa que son todas estas incertidumbres que forman parte del hombre y que son una constante”, destacó el actor Miguel Pizarro del episodio “Smog”. Cada episodio actúa como un reflejo de las inquietudes y temores que atormentan a la sociedad actual, abordando temas como las leyendas urbanas, las tradiciones de los pueblos, las amenazas del futuro, los peligros que acechan a las personas y los poderes sobrenaturales.

Entre los actores y directores con los que pudo llevar a cabo entrevistas se encuentran Miguel Pizarro y Lex Ortega, quienes participaron en el episodio "Smog"; Ofelia Medina, Gabriel Carbajal y Andrés Rothschild, que formaron parte de "La Bestia"; y Alejandra Ambrosi, Nuria Vega y Roque Falabella, quienes trabajaron en "Hermanas".

La serie retoma en el nombre de una serie de terror transmitida por Televisa de 1988 a 1990 y que mostró las primeras hechuras de directores mexicanos como Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y el fotógrafo Emmanuel Lubezki, entre otros.

Inteligencia Artificial en un futuro postapocalíptico

La historia de “Smog” narra la historia de Bea (Cassandra Sánchez Navarro) una mujer que vive sola en un búnker que construyó su padre (Miguel Pizarro) para salvarla del apocalipsis que destruyó a la humanidad con la única compañía de una inteligencia artificial.

Facebook Twitter Linkedin

'La hora marcada' se estrenó el 27 de octubre por Vix. Foto: Efe / Vix

“Algo que me llama la atención a la hora de dirigir es que tenga esta parte social, como alguna crítica social y creo que eso justo lo tiene con un escenario postapocalíptico que sin duda podría llegar a suceder en la actualidad”, remarcó Ortega. Durante el transcurso de la historia Bea descubre que no es todo lo que parece y que fuera del búnker lo acecha algo, o alguien.



“Yo creo que (el terror psicológico) funciona muy bien también en la gente porque justo se lo dejas a cada persona que lo imaginé, como él lo quiere, no les estás mostrando tal cual, el miedo si no se lo estás dejando ahí un poco sembrado en el cerebro y cada quien lo crea como como quiere”, opinó el director.



EFE

Más noticias