"Los chicos están de vuelta en la ciudad". Así fue como el actor Regé-Jean Page firmó una publicación en su cuenta de Instagram, en la cual aparece junto a Jonathan Bailey, su compañero de set durante la primera temporada de 'Bridgerton'.

Ambos se reencontraron en el marco de la Semana de la Moda de Milán, en el desfile de Giorgio Armani, donde compartieron una elegante reunión.



Así lo especificó en el post el actor que da vida al 'Duque de Hastings' en la serie de Netflix: "Tuvimos la mejor y más elegante reunión que he tenido en mucho tiempo con un excelente café italiano y sol".

Meses antes de su estreno se dio a conocer que Page no haría parte de la segunda temporada de 'Bridgerton', noticia que conmocionó a los fanáticos. Incluso, uno de los temas recurrentes en las críticas y reseñas de esa entrega fue la ausencia de su personaje y cómo se sentía forzada.

Eso sí, tanto el público como los críticos elogiaron la nueva entrega y se ha convertido en una de las series más vistas por los usuarios de la plataforma de streaming.

¿Volverá a interpretar a 'Simon'?

Lo cierto es que en las últimas semanas se ha estado especulando que él volverá a interpretar al duque en la tercera temporada.

En una entrevista con la versión británica de la revista 'GQ' respondió ante esta interrogante que si fuera cierto no podría decirlo y que hay algo "maravilloso en sorprenderse por lo que no se sospecha".

Aun así, el actor ya cerró toda posibilidad de volver, ya que en la publicación del reencuentro con Bailey, quien da vida a 'al vizconde Bridgerton', aclaró que no hará parte del cast de la serie de nuevo y que fue una invención de la prensa.

Aunque podría ser el caso de 'Spider-Man: No Way Home', en el que Tobey Maguire y Andrew Garfield negaron 'a muerte' que harían parte de la producción y al final no fue cierto, no es viable que sea la misma situación.

Lo que se sabe de la tercera temporada

'Colin Bridgerton' y 'Penelope Featherington', la pareja protagonista de la tercera temporada. Foto: Netflix

La tercera temporada llegará a Netflix, pero aún no se ha confirmado la fecha de estreno. Lo que sí se sabe es que el rodaje está a punto de iniciar y que la historia girará en torno a una de las parejas más esperadas por los espectadores, 'Colin Bridgerton' y 'Penelope Featherington'.

