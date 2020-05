Reese Witherspoon vuelve a calentar la televisión

La actriz se unió a Kerry Washington en la serie 'Little Fires Everywhere', que ya está disponible en la plataforma de Amazon y propone una batalla dramática cargada de muchos contrastes.

Poco a poco Reese Witherspoon, ganadora del Óscar en la categoría de mejor actriz por Walk in the Line, se está haciendo un espacio importante también en la televisión.

La actriz estadounidense de 44 años suma a su trabajo frente a las cámaras una labor como productora muy interesante, al ser parte de proyectos con una marcada visión femenina y que exploran las tensiones y batallas de la mujer contemporánea.



Lo hizo al protagonizar el drama con visos de thriller de HBO Big Little Lies, del que fue productora ejecutiva y protagonista. Después apostó por 'The Morning Show' para Apple TV+, un drama ambientado en una cadena de noticias que tenía que lidiar con un caso de acoso sexual, y ahora afronta una nueva aventura con 'Little Fires Everywhere', una serie que se encuentra disponible en Colombia por la plataforma Amazon Prime y que desarrolló junto con la actriz Kerry Washington (recordada por 'Scandal').

4 Kerry Washington también protagoniza la serie. Foto: Amazon Prime



En 'Little Fires...' Witherspoon se convierte en Elena Richarson, una madre de seis hijos y periodista que parece tener una vida relativamente tranquila y equilibrada.

Poco a poco, esa sensación se va perdiendo cuando aparece Mia Warren (Kerry Washington), que desde el principio se revela como un personaje totalmente opuesto: vive al día, está tratando de encontrar su rumbo y termina siendo parte de círculo de Elena, en una dinámica que en un principio las acerca y luego parece sumergirlas en una confrontación que develará secretos y pondrá en el centro de la discusión temas como el racismo, las falsas apariencias y algunos conflictos socioeconómicos que afrontan las mujeres en la sociedad.“Cada episodio es ambiguo”, dijo Witherspoon en una entrevista concedida a la revista Variety.



“Tenemos la esperanza de que el público reaccione a los personajes y sus elecciones en tiempo real. Compruebas tus prejuicios y luego también te identificas con ciertas personas y después en el siguiente episodio que te gusta te dices: ‘Espera un momento, no puede ser’ (…). Así que siempre quisimos cambiar deliberadamente puntos de vista”, explicó.



Igualmente, Kerry Washington agregó que el punto de discusión que puede generar la relación de las protagonistas y la manera como se pasa de una cercanía a una tensión no tiene una agenda particular o la intención de orientar hacia algún punto o ideología en específico.



“Estos personajes se están sumergiendo en la complejidad de sus vidas y queremos que la audiencia los reciba y esté abierta a pensar en eso por ella misma”,explicó en la misma entrevista.



'Little Fires Everywhere' está inspirada en la novela homónima de 2017 de la escritora estadounidense Celeste Ng.



Ella ya había llamado la atención en el circuito literario antes con Todo lo que no te conté, que hablaba de una familia, sus complejas relaciones cotidianas y un conflicto que se analiza desde un contexto multirracial. Elementos que en la obra –que ahora se ha convertido en una serie de ocho episodios– también aparecen, pero dan un paso más adelante.



El contraste entre la supuesta perfección de Ellen (un trazo que también fue el centro del trabajo de Whiterspoon en Big Little Lies) y la misteriosa libertad de Mia, que parece más un ejercicio nómada con el que arrastra también a su hija, es solo parte de la receta de la propuesta televisiva que tristemente perdió a su directora Lynn Shelton, que falleció el pasado 15 de mayo a los 54 años de edad.

Kerry Washington y Reese Whiterspoon tienen un duelo actoral. Foto: Amazon Prime

A las protagonistas las conecta una especie de obra de buena voluntad que se gesta de una hacia la otra y que da pie a que aparezca cierta una cierta empatía. Pero pronto todo evoluciona a una distancia muy profunda frente a la manera como asumen sus vidas.



Parece un ciclo que se repite para el espectador, pero en realidad hay otros elementos y otros escenarios dramáticos que llevan las cosas a límites insospechados.



Sin embargo, lo que puede llamar la atención de este proyecto es que, a

Lo que dice la crítica

Kelly Lawler: Usa Today

“Witherspoon y Washington están fantásticas. La serie tiene la habilidad de convertir lo mundano en algo fascinante”.



Inkoo Kang: The Hollywood Reporter

“Un misterio absorbente da impulso a la trama, pero da la sensación de que la historia es pequeña (...). No es inspiradora, pero al menos es honesta”.



Daniel D'Addario: Variety

“Su falta de imaginación visual, sus personajes con partes sin desarrollar y su impulso narrativo que se basa en confrontaciones infantiles hacen que sea una serie con el freno de mano puesto”.



