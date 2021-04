Récords: ‘Simpson’, Duque y TV pública / El otro lado

La televisión es un ritual de compañía. Por eso durar y convertirse en récord es señal de calidad.

LOS RÉCORDS. The Big Bang Theory tuvo 279 capítulos. El Chavo del 8, 290 capítulos. Friends, 340 capítulos.



Colombia rompe estos récords: Prevención y acción, de Duque, ya lleva más de 350 capítulos. Todo un logro. Difícil que llegue a lo de Sábados felices, con 49 años y tal vez 2.450 capítulos, o al Minuto de Dios, con 66 años y tal vez 24.000 capítulos. Unos duran porque tienen rating y otros, como el de Duque y Dios, porque son una imposición.



LOS SIMPSON alcanzaron 700 capítulos. Nació en 1989. 42 años y Homero no cambia, Bart sigue siendo un niño molesto, Lisa es la pilera; Marge, el ama de casa del aguante, y la pequeña Maggie, la más inteligente porque decidió nunca hablar. Ya se asegura que por lo menos hasta el 2023 estará.



Los Simpson son un homenaje a una estética fea, no evolucionan sus personajes, juega a la ironía, critica a todos, usa la cultura pop como referente y al final, todo bien: la familia unida ve televisión.

​

Un excelente ejemplo de la televisión: divierte, provoca risas, juega con la vida y conforma con el sistema. Por eso, ya es un ritual de compañía de la vida por más de 40 años.



ASÍ ES LA VIDA es una serie de 13 capítulos. Y es un récord porque logra juntar a los canales públicos (RTVC, Canal Capital, Canal TRO, Telepacífico, Teleantioquia, Telecafé, Teleislas y Telecaribe) para hacer posible una estrategia de programación en red. Así deberían actuar los canales públicos para lograr más impacto y más rating y más país.



Este seriado es una idea y producción de ICBF y el Canal Trece que busca retratar, sensibilizar y motivar la transformación de los patrones de violencia que sufren los niños, niñas y adolescentes del país.



Este seriado es un buen grito ante la violencia que nos está matando como ninguna: la que se hace en la familia y colegios contra los más débiles: esa que producen “los buenos”.



Y es claro que debemos aprender a reconocer esas violencias y saber de las rutas de atención para cada caso. No son normales estas violencias.



Así es la vida es muy interesante porque se hace desde lo público por un bien común: luchar contras violencias.



Y se hizo como una Vuelta a Colombia por Villa de Leyva (Boyacá), Guatapé (Antioquia), Cali (Valle del Cauca), Puerto Colombia (Atlántico), Girón (Santander), San Andrés (San Andrés), Armenia (Quindío), Ibagué (Tolima), Villavicencio (Meta), Puerto Asís (Putumayo), Neiva (Huila), Florencia (Caquetá) y Bogotá. Y lo mejor es que usa la ficción, ya que esta es la mejor táctica de conexión popular que tenemos.



Los Simpson es récord de calidad, Duque TV es récord de la nada, y Así es la vida es récord porque junta a los canales públicos.



ÓMAR RINCÓN

Crítico de televisión

