Los recomendados de agosto de 2021 en plataformas de streaming

Más allá de Netflix, las demás plataformas complementan la oferta de series y películas disponibles para el público. En este mes, este es el movimiento en Amazon Prime, Paramount Plus, Disney+ y HBO Max.



Disney +

A continuación el listado de películas y fechas de estreno que llegan a esta plataforma:



6 de agosto: Un don excepcional, Ágora, Territorio Grizzly, Spanish Movie.

13 de agosto: El niño, Taken 1, Huracán Carter, El perfume, Stuber Express, Z.O.M.B.I.E.S. 2

20 de agosto: Taken 2, La isla mínima, Tengo ganas de ti, El secreto de Marrowbone, Descontroladas.

27 de agosto: Taken 3, Misión Marte, El laberinto del fauno, 3 bodas de más, Amigos pasajeros, Agua para elefantes y Cruella.

Las series:



4 de agosto: Lo que se avecina, The Killing, Leyendas de Marvel Studios. Tres nuevos episodios, Circuito de cortos (temporada 2)

11 de agosto: Empire (temporada 5), ¿Qué pasaría si...?, Allí abajo.

18 de agosto: Star contra las fuerzas del mal (temporadas 3 y 4), Tyrant, Alias, Diario de una futura presidenta (temporada 2), Laberinto de errores.

25 de agosto: Bob's Burgers, Sé quien eres

31 de agosto: Solo asesinos en el edificio.​

Amazon Prime

Es nutrido el listado de estrenos de esta plataforma, que puede verse a continuación:



Películas:

Hasta el horizonte (1 de agosto).

Boss Level (4 de agosto).

Head Above Water (6 de agosto).

El faro (8 de agosto).

Cementerio de animales (9 de agosto).

El parque mágico (9 de agosto)

La casa del caracol (20 de agosto)

La saga de películas de Evangelion, basadas en la serie de animé (13 de agosto).

Cats (22 de agosto)

Las aventuras del doctor Dolittle (22 de agosto)

Pete, The Cat: A Very Groovy Chritsmas (27 de agosto)

Uglly Dolls: Extraordinariamente feos (27 de agosto).

Series:

Preacher, temporada 4 (5 de agosto).

Cruel Summer. (6 de agosto).

Modern Love, temporada 2 (13 de agosto).

Nine Perfect Strangers. (20 de agosto).

Fernando, temporada 2 (27 de agosto).

Entra en escena (28 de agosto).

HBO Max

No siempre las plataformas tienen producciones nuevas, pero sí "estrenan" clásicos que pueden mover la nostalgia del público o ser la oportunidad para que quienes no los han visto, pese a su popularidad, puedan disfrutarlos al fin.



Es el caso de The Office, la serie que ingresa a HBO Max. Otra serie que llega es Made for Love, Starstruck (10 de agosto), Elliot From The Earth y Call me Kat. En materia de películas la lista incluye Mortal Kombat (Sub-Zero), Space Jam: A New Legacy y Ninjago. Además estará Monster Hunter, a partir del 28 de agosto.

Paramount Plus

Esta plataforma de entrada reciente en América Latina -que echa mano del catálogo de Fox, así como de producciones de las marcas Showtime y CBS- tiene entre sus series recomendadas para agosto las siguientes:



Interrogation: Versa sobre un caso de asesinato aparentemente juzgado que es revisado muchos años después. Propone al espectador ver sus capítulos en el orden que desee.



Nurse Jackie: Es la oportunidad de ver esta serie que se estrenó en el 2009, sobre el día a día de una enfermenara en New York protagonizado por Eddie Falco,



House of Lies: Sobre lo que es capaz de hacer un consultor para entregarles a sus clientes lo que le piden. Protagonista Don Cheadle.



También traerá nuevos capítulos de City on a Hill, The Handmaid's Tale, Acapulco Shore y For life.



Entre las películas están: Ordinary Love, 10 MInutes Gone y The Hitman's Bodyguard.

