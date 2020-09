La historia de 'I Like to Move It', el éxito del DJ Erick Morillo

Mientras se sigue investigando lo que pasó con el DJ colombo.americano, quien fue encontrado muerto en su apartamento en Miami, ahora sus seguidores lo recuerdan por ser el artífce de una de las canciones más sencillas y pegajosas en el ámbito de la música dance: I Like Move it. Alcanzó el octavo puesto entre las 100 mejores de la revista Billboard.(Puede leer: Hallan muerto a famoso DJ colombiano que habían arrestado por abuso).

Tan solo con nombrarla ya se genera una reacción corporal en las que muchos mueven la cabeza mientras recuerdan el hipnótico beat que la acompañaba. Se podría pensar que ese éxito se amoldaba fácilmente al concepto de One Hit Wonder (canción que tuvo éxito, pero sus intérpretes no pasaron de ahí).



En realidad, si fue la composición que le dio la vuelta al mundo y puso en boca de todos el nombre de Erick Morillo que, cabe agregar, lanzó más de 82 álbumes en 28 años de carrera.



(Lo invitamos a leer: Disclosure: ‘Hacer música es como jugar videojuegos’) I Like to Move It fue lanzada en 1994 por el propio Morillo, quien trabajó junto a Mark Quashie -conocía en el medio musical The Mad Stuntman- en el proyecto musical Reel2Real.

Aunque llevaban dos años haciendo música y sonando muy fuerte en discotecas y clubes, fue con esta canción que la sacaron del estadio. Erick Morillo también fue famoso por su colaboración en el sencillo 'Muévelo' de El General.



En esencia 'I Like to Move It' rinde un tributo al baile y al cuerpo de la mujer. Gracias a esa canción Morillo viajó por el mundo, tocó en el famoso programa de la BBC 'Top of the Pops' y comprendió que ya hacía parte de la cultura dance como uno de sus artistas más importantes.

Luego esa composición tuvo un segundo tiempo de gran éxito cuando fue usada en la saga cinematográfica animada 'Madagascar', con la voz en inglés del actor británico Sacha Baron Cohen (Rey Julien) bajo la producción del propio Morillo.



En Latinoamérica fue rebautizada ‘Quiero mover el bote’ (cantada en español por el actor de doblaje mexicano Mario Filio) y se convirtió en el tema que identificaría también a las dos películas que se rodaron después.

Los pinguinos de madagscar Foto: Archivo EL TIEMPO

En 'Madagascar 2' la original cantó Will.i.am (productor y cantante de Black Eyed Peas).



Y en el tercer filme se hizo otra versión. La cosa funcionó tan bien, que ese tema se usó en 'Los Pingüinos de Madagascar'.



