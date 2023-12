'Rebel Moon: la niña del fuego', la ambiciosa película de ciencia ficción de Netflix

Como muchos directores que aman la ciencia ficción, Zack Snyder soñaba con dirigir alguna película de Star Wars. Pero su pretensión iba más allá de dejar huella en la saga de la galaxia muy muy lejana. Hace un poco más de una década, cuando terminaba de dar algunos toques de posproducción a su película de Superman, le presentó un proyecto a George Lucas para dar un giro a su universo de guerreros jedi. Pero la idea no prosperó.

Snyder guardó su proyecto con un nuevo objetivo: en algún momento poder llevar a cabo su aventura intergaláctica, bajo su control y con una marca propia. Así se gestó Rebel Moon, una dupla de películas en la que el realizador se lanza sin paracaídas al abismo de una historia que mezcla mundos paralelos, una heroína casi invencible y una batalla descomunal contra un poder imperante en un universo lleno de naves, artilugios electrónicos, armas imposibles y parajes que recuerdan historias épicas de otros tiempos y más terrenales.



Netflix decidió acompañar a Zack Snyder en su muy personal proyecto de ciencia ficción que, precisamente, estrena este jueves su primera película, Rebel Moon: la niña de fuego. Pero logró convencer al realizador de hacer una concesión: no sería una sola película (sino dos, mientras le daba una libertad casi absoluta para crear un ecosistema estéticamente increíble, violento y cargado de una épica que recuerda a producciones de samuráis o del viejo Oeste). La segunda parte se podrá ver el 19 de abril de 2024

La cinta ofrece altas dosis de acción y momentos épicos. Foto: Netflix

Rebel Moon: la niña del fuego narra la historia de Kora (Sofia Boutella), una mujer que vive en una colonia de granjero. Tiene un pasado que ha dejado sus marcas; pasando de ser una guerrera a convertirse en una joven que quiere vivir otra vida en un contexto lejos de batallas y sangre.



Sin embargo, todo se complica cuando su supuesta tranquilidad se ve afectada por el Mundo Madre, una especie de imperio intergaláctico que pretende subyugar a su comunidad y es una amenaza para otros mundos que conviven en su universo. Así que se convierte en la gestora de una revolución en la que tendrá que encontrar guerreros de otras razas y habilidades mortíferas para conjurar a sus enemigos.

Anthony Hopkins presta la voz (en la versión en inglés) para Jimmy, un robot que será esencial en la batalla. Foto: Netflix

“Me interesaba formar una mitología de ese mundo, casi que ves capas y capaz de mitos”, dijo Snyder en una charla vía Zoom con EL TIEMPO. “Claro que hay un elemento del cine de wéstern en toda la trama, pero lo que siento es que con la ciencia ficción tuve la oportunidad de sentir lo que este género significa para mí: una especie de sombrilla que cubre muchos géneros al mismo tiempo". Esa es la naturaleza de esta película.



En ese tejido argumental también se toman elementos como la religión, hasta el concepto de poder y la ruta de los guerreros, la redención y hasta la estética (en la que hay alusión a espadas láser y simbología nazi) y un robot tierno, que tiene la voz de Anthony Hopkins. “Esto fue realmente divertido”, recalcó emocionado Snyder, al hablar de la fusión de elementos.

Zack Snyder (izquierda) el rodaje de una escena de la película. Foto: Netflix

Para Sofía Boutella, interpretar a esta heroína fue un reto muy fuerte en el que no solo tenía que ser creíble en su retrato de una guerrera invencible, sino que debía explorar un poco más en las emociones (por un pasado en el que ella experimentó el poder y la fuerza desde el otro lado del conflicto).

“Me gustó la idea de explorar esa tonalidad ruda del personaje, cercano al momento o situación que Zack (Snyder) planteaba, pero a la vez tuve la posibilidad de moverme un poco más, en un aspecto psicológico muy complejo de Kora”, reconoció la protagonista, que consigue ser creíble en su naturaleza marcada por la violencia y que no eclipsa a los personajes que la acompañan en su misión de destruir a Mundo Madre.

“Ella parece esconder cualidades del pasado que reaparecen con nuevos brillos en la aventura”, recalca la actriz acerca de su naturaleza como guerrera. Igualmente, llama la atención el almirante Atticus Noble, que de noble no tiene nada y se convierte en el villano de esta producción.Él se encarga de hacer el trabajo sucio del imperio malévolo al que se enfrentarán Kora y su equipo de guerreros.



“En mi personaje no hay nada de humanidad, bromea el actor Ed Skrein acerca de su papel antagónico, que, de paso hay que decirlo, es uno de los elementos más interesantes de la trama por su excesiva maldad y una especie de caricatura militar que ofrece un estilo militar más cercano a la Tierra que al mundo en que impone su terror



Ed Skrein es el malvado Atticus. Foto: Netflix

“Creo que tuvimos en cuenta la idea de los conquistadores o dictadores para darle forma a Atticus; la idea de una conquista a cualquier precio y el advenimiento de un imperio basado en patentes que ya hemos visto en el pasado y en la idea en la que la tecnología nos depara un futuro aterrador”, agrega el actor.

La primera película de Rebel Moon ya ha causado debates entre la crítica. No era para menos, ya que Zack Snyder siempre ha navegado en las olas del amor o el odio a su trabajo. Para unos, el exceso visual tanto en la acción como en la historia hace de esta cinta una apuesta sobrecargada.

Pero otros se han dejado llevar por la pulcritud visual, la brutal experiencia cinematográfica –un trazo reconocible en el trabajo de este realizador– y la atención a una lectura más sociológica de un mundo que no es para nada como el de la Tierra, pero que sufre las mismas tensiones, violencia injusticias, revoluciones y que se sacrificará sin dudarlo para reinventarse.



ANDRÉS HOYOS VARGAS

@AndresHoy1

