Rebecca Sugar, la mágica mente detrás de 'Steven Universe'

Desde el 2013, Steven está protegiendo la Tierra de amenazas extraterrestres con el poder que le heredó su mamá, Rose. Por otro lado, Amatista, Perla y Garnet son tres gemas de cristal personificadas que, con su amor y fuerza, lo protegen y educan. Pero sus aventuras terminan y los últimos episodios se verán desde el 3 de abril.

Steven es un niño pequeño que vive en la playa y pasa el tiempo con su mejor amiga, Connie. Su papá es músico y se enamoró de Rose, que también era una poderosa gema proveniente de otro planeta. Para que Steven sobreviviera, Rose tuvo que sacrificarse.

El niño crece en un ambiente familiar no convencional, y eso le permite al guion de la serie Steven Universe articular temas de inclusión. También hay guiños a la cultura popular y a producciones de la tradición del anime.

Steven Universe, de Cartoon Network, ha sido nominada tres veces al premio Emmy y estrenó una película en el 2019. Su creadora, Rebecca Sugar, fue la primera mujer en dirigir un programa de este canal. Además, fue la guionista y compositora de las canciones, participó en otros programas como Hora de aventura y en la cinta Hotel Transylvania. Sugar conversó con EL TIEMPO.

¿Qué rol cumple el discurso de la inclusión y los temas LGBTI en Steven Universe y Hora de aventura?



Estaba emocionada cuando comencé a trabajar en Hora de aventura, porque fue mi primera oportunidad para escribir un personaje sexualmente diverso. Expresarme fue increíble. Y cuando comencé Steven supe que no me podía poner tímida al hablar de mis experiencias, así que traté de darle a la gente la oportunidad de ver reflejadas sus vivencias en el programa. Tener audiencias que comprendan a los personajes motiva, porque siento que me están entendiendo. La comunidad alrededor del programa me hace sentir reconocida.

¿Se identifica con alguno de los personajes?



Doy mucho de mí en Steven Universe. La idea original era poner las reflexiones sobre mi relación con mi hermano menor, Steven Sugar. El personaje de Garnet es mi inspiración de la mujer que quiero ser para él. Pero los más directos son Ruby y Zafiro, pues representan mi relación con mi esposo.

¿Cuál es su relación con la música, ya que compone las canciones del programa?



Siempre que tengo chance de escribir una canción, lo hago. Trato de poner el sonido que corresponda a la emoción que quiero plasmar. Cuando hice la película de Steven Universe estaba interesada en que me colaboraran porque quería aprender técnicas de escritura de gente que había estado siguiendo. Fue un aprendizaje enorme. Colaboré con mi dibujante de storyboard y escritor, que es un guitarrista y autor de canciones increíble. Él compuso temas para el programa. Durante años he aprendido de él porque trabajamos juntos en Hora de aventura.



¿Sus caricaturas son solo para niños o para públicos más amplios?



Creo que Steven Universe es un programa familiar. Está hecho para niños, pero espero que lo puedan ver con sus más cercanos, porque muestra relaciones de ese tipo. Soy fan de las otras audiencias, porque soy adulta y veo caricaturas. Imaginamos que hacemos el producto que habríamos querido ver cuando éramos niños. Pero incluso si solo se puede realizar ahora, quiero tenerlo. Como niños, nos merecemos un programa como este.